Jennifer Lopez se sinceró sobre su divorcio de Ben Affleck: “Tuve que dejarlo todo”

Jennifer Lopez revela que necesitó un año de retiro profesional para superar su divorcio con Ben Affleck y evitar evasiones emocionales (REUTERS)

Jennifer Lopez habló abiertamente sobre el proceso de recuperación emocional que atravesó tras su divorcio de Ben Affleck, asegurando que necesitó tomarse un año completo alejada de su carrera para enfrentar lo sucedido sin escapatorias.

“Tuve que dejarlo todo y me tomé un año libre”, declaró la cantante y actriz en una entrevista con el programa Good Morning America, en la que adelantó fragmentos de su próxima conversación con Nightline.

“Cancelé giras y decidí quedarme en casa y sentarme con lo que había pasado, sin huir de ello a través del trabajo, a través de otra persona, a través de nada. Solo sentarme”, se sinceró.

Lopez, de 56 años, presentó la solicitud de divorcio de Affleck en agosto de 2024, tras dos años de matrimonio.

La pareja había contraído matrimonio en julio de 2022, aproximadamente dos décadas después de que su primer y mediático compromiso se disolviera en 2004.

La actriz y cantante describe su proceso de autoconocimiento y enfatiza la importancia de enfrentar el dolor tras el fin de su matrimonio (Foto AP/Chris Pizzello)

Poco antes de anunciar la ruptura, la intérprete había cancelado su gira de verano, argumentando que necesitaba “tomarse un tiempo para estar con sus hijos, familia y amigos cercanos”. La separación fue declarada oficialmente finalizada en enero de 2025.

La intérprete de éxitos como “On the Floor” y “Jenny from the Block” señaló que el periodo de reflexión fue una decisión consciente de no evadir el dolor.

Según recogió Nightline, J.Lo reconoció que llegó a un punto de quiebre personal: “Llegué al punto en que me pregunté: ‘¿Qué te está pasando?’. Porque no podía culpar a nadie más, porque no creo que ahí esté la lección. Así que realmente quise entenderme a mí misma”.

Este divorcio fue el cuarto de Jennifer Lopez en aproximadamente 27 años. Estuvo casada anteriormente con el actor Ojani Noa entre 1997 y 1998, con el también actor Chris Judd entre 2001 y 2003, y con el cantante Marc Anthony entre 2004 y 2014.

La propia artista hizo referencia a esta historia sentimental con humor durante su residencia en Las Vegas el pasado 6 de marzo: “Después de mi tercer divorcio, fue cuando realmente empecé a mejorar en esto”, bromeó ante su público.

El divorcio con Ben Affleck, oficializado en enero de 2025, marcó la cuarta separación de Jennifer Lopez en casi tres décadas (AP Foto/Ashley Landis, Archivo)

En su conversación con la conductora Juju Chang, Lopez describió su estado actual como el de una mujer que, por primera vez en su vida adulta, experimenta la independencia emocional.

“Estoy en mi era feliz. Creo que, por primera vez en mi vida, me siento libre; estoy sola. Y se siente realmente bien”, afirmó.

Añadió que no sabía lo que era esa sensación desde que tenía poco más de veinte años, e incluso antes: “Siempre tuve novios. Siempre había alguien en mi vida y muchas cosas que sentía que estaban fuera de mi control”.

Respecto a la posibilidad de iniciar una nueva relación, fue contundente al responder: “¡No, no estoy saliendo con nadie! ¡Dios no lo quiera, no quiero arruinar nada!”, exclamó. Y agregó: “Está tan bien ahora mismo. Soy tan feliz. Es lo mejor. Simplemente me siento muy bien ahora mismo”.

Jennifer Lopez asegura que por primera vez en su vida adulta experimenta la independencia emocional y se siente plenamente feliz (Evan Agostini/Invision/AP)

Jennifer Lopez reconoció que la soledad fue precisamente uno de sus mayores temores en el pasado.

“Esa era la parte que me daba miedo cuando era más joven. No sabía si podía hacerlo. Siempre tuve miedo de hacerlo”, admitió.

Sin embargo, destacó haber alcanzado un nuevo nivel de autoconfianza: “He llegado al punto en que realmente confío en mí misma y me aprecio un poco más, en lugar de ser tan dura conmigo misma y siempre intentar demostrarme”.

En el plano personal y profesional, atraviesa un momento que describe como pleno. Sus hijos gemelos Max y Emme, de 18 años, fruto de su matrimonio con Marc Anthony, se graduaron del bachillerato y se preparan para ingresar a la universidad.

Paralelamente, Lopez se encuentra en plena temporada de su residencia Up All Night en el Colosseum del Caesars Palace en Las Vegas, que se extenderá hasta el 28 de marzo.

Mientras sus hijos Max y Emme se gradúan del bachillerato, Lopez combina su faceta de madre, artista y empresaria en Las Vegas (Instagram/@jlo)

“Soy una mamá de graduados este año que irán a la universidad. Soy una showgirl y una entretenedora y una actriz. Una empresaria. Y soy feliz. Soy feliz. Y estoy sana. Y estoy agradecida”, concluyó la artista.