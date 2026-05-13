La crisis que atraviesa Thiago Almada en el Atlético Madrid en la previa del Mundial 2026: “Se queda sin crédito”

Thiago Almada, con un pie afuera del Atlético Madrid (REUTERS/Bruna Casas)

Thiago Almada atraviesa un periodo complejo en el Atlético de Madrid tras una sucesión de actuaciones discretas, evidenciada en el reciente duelo frente a Osasuna en El Sadar, donde fue titular pero no logró incidir en el juego ofensivo. Pese a ser parte estable de la selección argentina y con un contrato vigente hasta 2030, su futuro en el club colchonero entra en duda de cara al cierre de temporada, sobre todo considerando que el entrenador Diego Simeone ha comenzado a ofrecer más minutos a quienes no han sido habituales en el once. Estos movimientos responden a un certamen en el que el Atlético solo aspira a asegurar la tercera plaza en La Liga y enfrenta la ausencia de piezas clave.

“Almada se queda sin crédito”, es el título de un artículo del medio español Mundo Deportivo en la jornada de hoy. En el encuentro ante Osasuna, el atacante argentino no logró pisar el área rival ni generar ocasiones de gol; su presencia en el campo fue considerada “totalmente intrascendente” hasta ser sustituido en la segunda mitad. Esta falta de protagonismo contrasta con la evolución positiva de compañeros como Robin Le Normand, cuyo rendimiento ha crecido en las últimas semanas, y Álex Baena, que atravesó una temporada complicada pero mostró señales alentadoras, de acuerdo con el análisis del diario catalán.

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Un momento decisivo de la campaña de Almada fue la lesión sufrida durante una convocatoria con la Selección, que le apartó varias semanas de la actividad competitiva. Desde entonces, alternó destellos puntuales con una predominancia de jornadas poco lucidas, situación que ha acabado por ubicarle en una posición incómoda frente a la afición local. En el partido anterior frente al Celta de Vigo, recibió una silbatina por parte del público en el estadio Metropolitano.

Con 25 años y contrato vigente hasta 2030, el centrocampista aún dispone de margen para modificar su presente. Sin embargo, el Atlético de Madrid está dispuesto a escuchar ofertas por él y figura entre los jugadores transferibles de cara al próximo mercado. Aunque Almada mantiene como prioridad permanecer en Europa y el Atlético, ya surgen rumores de una posible vuelta a Sudámerica, con Palmeiras y River Plate como los principales interesados en sus servicios. Por ahora, igualmente, solo son trascendidos.

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Thiago Almada, Mundial con Argentina y posible cambio de equipo (REUTERS/Rodrigo Valle)

A pesar de su presente en el club rojiblanco, todo indica que Almada integrará la lista definitiva del seleccionador Lionel Scaloni para disputar el Mundial. Esta expectativa se convierte en el principal estímulo para buscar una recuperación de nivel en la competencia internacional más importante. Se anticipa un mercado de verano activo para el futbolista, cuya proyección internacional aún genera demanda pese al difícil cierre de temporada en España.

La temporada de Thiago Almada en el Atlético de Madrid registró 38 partidos, con un saldo de 4 goles y 2 asistencias. Sin embargo, la estadística más relevante indica que solo 17 veces fue titular y acumuló 1614 minutos en el campo, lo que representa menos de una mitad por partido. Estas cifras refuerzan la evaluación del propio futbolista de abandonar al conjunto dirigido por Simeone, a menos de un mes del Mundial.

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El bajo protagonismo en la capital española contrasta con su rendimiento en la Selección, donde ha sumado 4 goles, incluido uno decisivo ante Uruguay, y 3 asistencias, con una actuación memorable frente a Brasil tras ocupar el puesto que dejó vacante Ángel Di María. Almada, formado en Vélez, nunca logró consolidarse como un titular indiscutido en el Atlético, a pesar del entusiasmo inicial generado por sus números.

Luego del golpe que significó la eliminación del Atlético en las semifinales de la Champions League ante Arsenal en Inglaterra, ahora a los del Cholo le restan dos presentaciones esta temporada: Girona de local y Villarreal, al que le pueden arrebatar el tercer lugar de la tabla, fuera de casa.

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