Teleshow

La foto retro que mostró Wanda Nara entre rumores de romance con Agustín Bernasconi: la similitud con Mauro Icardi

La flamante actriz compartió una imagen del pasado que alimentó las versiones de una relación sentimental con su compañero de filmación

Guardar
Google icon
wanda nara agustín bernasconi

La publicación de Wanda Nara en sus redes sociales logró una repercusión inmediata por el carácter inesperado de la imagen y la historia que sugiere. En medio de rumores sobre un posible romance con Agustín Bernasconi, coprotagonista de la película Querés ser mi hijo que ambos filman en Uruguay, la empresaria sorprendió al mostrar una fotografía inédita. En la imagen aparece Maxi López, mucho más joven, durante la época en que estaba casado con Wanda, junto a un pequeño Agustín Bernasconi. La postal evocó un recuerdo poderoso y, para muchos seguidores, inevitablemente comparable: la vieja foto de Maxi López en su juventud junto a Mauro Icardi de niño.

La coincidencia no pasó desapercibida. En redes sociales, cientos de usuarios señalaron de inmediato la semejanza entre ambas imágenes: en las dos, Maxi aparece como figura adulta junto a un niño que, años después, se convertiría en protagonista de la vida sentimental de Wanda Nara. En su momento, la foto con Mauro Icardi tenía un valor especial porque el actual delantero del Galatasaray miraba a Maxi López como un referente y modelo a seguir. El destino, y la vida personal de Wanda, terminaron de dar sentido a esa imagen cuando, tras separarse de López, la empresaria formalizó su relación con Icardi, quien pasó de ídolo infantil a pareja.

PUBLICIDAD

Ahora, la difusión de la foto donde Maxi López posa con un joven Bernasconi reavivó el recuerdo de aquel episodio y sumó una nueva capa de interpretación. Wanda acompañó la publicación con una frase que no dejó dudas sobre su intención: “Las vueltas de la vida”. Para muchos, esa declaración funcionó como guiño directo a la historia anterior, y hasta como un presagio de un posible nuevo ciclo sentimental.

La foto inédita que subió Wanda Nara entre rumores de romance con Agustín Bernasconi (Instagram)
La foto inédita que subió Wanda Nara entre rumores de romance con Agustín Bernasconi (Instagram)

La historia de Wanda Nara, Maxi López y Mauro Icardi no es solo una anécdota mediática: es una trama que marcó la agenda de espectáculos durante años y tuvo impacto internacional. Todo comenzó cuando Wanda, entonces casada con Maxi López, conoció a Mauro Icardi, quien por entonces era una joven promesa del fútbol y admiraba a López. Tras la separación de Wanda y Maxi, la empresaria inició una relación sentimental con Icardi, lo que derivó años después en un escándalo mediático y judicial. La situación fue a raíz del conocido Wandagate, cuando Icardi se vinculó sentimentalmente con la actriz China Suárez en París, lo que provocó la ruptura con Nara y un nuevo capítulo de exposición pública.

PUBLICIDAD

En los últimos tiempos, Wanda y Maxi López lograron recomponer su relación, al menos en lo que respecta a la convivencia como padres de sus hijos. Ambos comparten proyectos laborales, como el debut actoral conjunto en la serie vertical Triángulo amoroso producida por Telefe, y mantienen una relación cercana y cordial. El entorno de la empresaria vio con buenos ojos este acercamiento, que contrastó con los enfrentamientos del pasado.

La similitud entre las fotografías de Maxi López con Agustín Bernasconi y Mauro Icardi alimentan los rumores de romance con Wanda Nara (Instagram)
La similitud entre las fotografías de Maxi López con Agustín Bernasconi y Mauro Icardi alimentan los rumores de romance con Wanda Nara (Instagram)

La aparición de Agustín Bernasconi en la vida de Wanda coincidió con su reciente separación de Martín Migueles, empresario envuelto en una causa judicial que aceleró el distanciamiento. Apenas se conoció la ruptura, algunos periodistas cercanos a Wanda aseguraron que ella ya estaba en pareja con Bernasconi, rumor que se vio reforzado por la imagen inédita y la cercanía entre ambos durante la filmación en Uruguay.

El propio Bernasconi, ante la insistencia mediática y la viralización de las comparaciones, utilizó sus redes sociales para responder a la versión que lo vinculaba sentimentalmente con Wanda. En un mensaje directo, replicó a un tuit de América TV que preguntaba “Quién es el nuevo novio de Wanda Nara” con un contundente “¡Esto es mentira!”. Luego, agregó: “Estamos acá grabando una película en Uruguay y no hay nada más que eso”. Minutos después, el actor optó por eliminar el mensaje, pero las capturas de pantalla circularon rápidamente entre los seguidores y alimentaron aún más el debate.

wanda nara agustín bernasconi
Wanda Nara y Agustín Bernasconi estarían iniciando un romance durante la filmación de Querés ser mi hijo (Instagram)

El anuncio de la separación de Wanda Nara y Martín Migueles, sumado a la publicación de la foto con Bernasconi y la reacción del actor, consolidó un escenario donde la vida personal de la empresaria volvió a estar en el centro de la escena pública.

Temas Relacionados

Wanda NaraAgustín BernasconiMaxi LópezMauro IcardiWandagateRedes socialesFoto inéditaQuerés ser mi hijoTriángulo amoroso

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Mery del Cerro habló de su salud y contó el diagnóstico que cambió su rutina: “No me venía sintiendo bien”

La actriz de Margarita relató el particular momento que atraviesa y transmitió un mensaje profundo y empático a sus seguidores

Mery del Cerro habló de su salud y contó el diagnóstico que cambió su rutina: “No me venía sintiendo bien”

La vida de Inés Estévez antes de la fama: “Dormía en Retiro y me duchaba en el teatro”

En charla con Mario Pegolini, la actriz habló de la decisión de dejar Dolores para cumplir su sueño en Buenos Aires. Cómo las estrategias de superviviencia forjaron su caracter

La vida de Inés Estévez antes de la fama: “Dormía en Retiro y me duchaba en el teatro”

Los polémicos mensajes que Agustín Bernasconi borró en medio de los rumores de romance con Wanda Nara

El actor fue señalado como el nuevo amorío de la empresaria, con quien filma una película en Uruguay. Su llamativa reacción

Los polémicos mensajes que Agustín Bernasconi borró en medio de los rumores de romance con Wanda Nara

La reflexión de José María Muscari sobre el vínculo que tiene empleadas domésticas: “¿Desde cuando es un mérito?”

El director se sorprendió por las reacciones al trato que le da a Yani y Ana, las mujeres que lo ayudan en su casa. La lección que aprendió de su madre y la búsqueda de la felicidad ante todo

La reflexión de José María Muscari sobre el vínculo que tiene empleadas domésticas: “¿Desde cuando es un mérito?”

La propuesta íntima de Yanina y Eduardo que incomodó a Grecia Colmenares en Gran Hermano: “No cuentes nada”

Entre ironías y situaciones provocadoras, el vínculo entre los participantes volvió a quedar expuesto ante las cámaras

La propuesta íntima de Yanina y Eduardo que incomodó a Grecia Colmenares en Gran Hermano: “No cuentes nada”

DEPORTES

River Plate buscará el pase a las semifinales del Torneo Apertura frente a Gimnasia: hora, TV y formaciones

River Plate buscará el pase a las semifinales del Torneo Apertura frente a Gimnasia: hora, TV y formaciones

La desesperada reacción de los jugadores tras ver la escalofriante fractura que conmocionó al fútbol de Honduras

La crisis que atraviesa Thiago Almada en el Atlético Madrid en la previa del Mundial 2026: “Se queda sin crédito”

Carlos Tévez dejó de ser el entrenador de Talleres tras la eliminación ante Belgrano en el clásico de Córdoba

Sorpresa en la selección de Alemania: un histórico campeón podría volver de su retiro para ser titular y disputar su quinto Mundial

TELESHOW

Mery del Cerro habló de su salud y contó el diagnóstico que cambió su rutina: “No me venía sintiendo bien”

Mery del Cerro habló de su salud y contó el diagnóstico que cambió su rutina: “No me venía sintiendo bien”

La vida de Inés Estévez antes de la fama: “Dormía en Retiro y me duchaba en el teatro”

Los polémicos mensajes que Agustín Bernasconi borró en medio de los rumores de romance con Wanda Nara

La reflexión de José María Muscari sobre el vínculo que tiene empleadas domésticas: “¿Desde cuando es un mérito?”

La propuesta íntima de Yanina y Eduardo que incomodó a Grecia Colmenares en Gran Hermano: “No cuentes nada”

INFOBAE AMÉRICA

Embajada de EE.UU. en Honduras reafirma designación de maras como organizaciones terroristas

Embajada de EE.UU. en Honduras reafirma designación de maras como organizaciones terroristas

El fenómeno “Omega” desata calor récord en el centro de Estados Unidos y fuertes tormentas en dos regiones

Detectan microalgas asociadas a toxinas peligrosas en aguas del oriente salvadoreño

Ecuador analiza modelo panameño de educación técnica ante déficit laboral

El BCIE y autoridades de salud supervisan etapa final del hospital de Sololá, Guatemala