River Plate buscará el pase a las semifinales del Torneo Apertura frente a Gimnasia: hora, TV y formaciones

Posibles formaciones:
River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel; Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero; Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Maximiliano Meza; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.
Gimnasia: Nelson Insfrán; Pedro Silva, Renzo Giampaoli, Germán Conti, Alexis Steimbach; Nicolás Barros Schelotto, Augusto Max, Ignacio Miramón; Ignacio Fernández; Agustín Auzmendi y Marcelo Torres. DT: Ariel Pereyra.
A qué hora jugarán River-Gimnasia:
El duelo se pondrá en marcha a las 21.30 y se podrá seguir por los canales ESPN Premium y TNT Sports. El árbitro del encuentro será Leandro Rey Hilfer y Lucas Novelli estará a cargo del VAR.
Bienvenidos al minuto a minuto del partido por los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 que protagonizarán River Plate y Gimnasia y Esgrima La Plata.