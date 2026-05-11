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Texturas, capas y diseño versátil: las claves de la nueva colección de Bōken

DROP HIGH WINTER explora la riqueza de materiales como gamuza, cuero y tejidos, incorporando detalles de flecos y una paleta audaz en tonos salvia, merlot y blue

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Nueva colección Boken
La reconocida estilista Carito Roselló formó parte del lanzamiento de la nueva línea DROP HIGH WINTER

Como ocurre cada temporada, Bōken logra captar la atención de los seguidores de la moda con propuestas que desafían lo convencional. Esta vez, la marca vuelve a situarse en el centro de la escena con el lanzamiento de su nueva colección DROP HIGH WINTER, una apuesta que promete marcar tendencia en los meses más fríos del año.

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Los flecos se combinan con la suavidad de la gamuza, el carácter del cuero y la calidez de los tejidos

La colección se distingue por la elección de materiales y la riqueza de sus texturas. Los flecos se combinan con la suavidad de la gamuza, el carácter del cuero y la calidez de los tejidos, dando vida a prendas que desprenden personalidad y dinamismo.

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Nueva colección Boken
La colección se distingue por la elección de materiales y la riqueza de sus texturas

Cada pieza parece pensada para moverse con quien la lleva, aportando una dimensión única al vestuario invernal y proponiendo una forma distinta de experimentar la temporada. El resultado es una serie de diseños que invitan a explorar nuevas posibilidades dentro del universo de la moda.

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DROP HIGH WINTER, una apuesta que promete marcar tendencia en los meses más fríos del año

La paleta cromática elegida para esta temporada acompaña la propuesta con una selección de colores que dialogan con las tendencias globales. El salvia imprime frescura y sofisticación, mientras que el merlot aporta profundidad y una cuota de elegancia atemporal. El blue, un celeste desaturado y suave, irrumpe como una reinterpretación delicada del invierno, alejándose de los tonos tradicionales y apostando por una visión más sutil y contemporánea.

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La paleta cromática elegida para esta temporada acompaña la propuesta con una selección de colores que dialogan con las tendencias globales

Estos matices no solo definen las prendas, sino que también invitan a repensar el modo en que se viven los días fríos, ofreciendo nuevas alternativas para quienes buscan diferenciarse a través del color.

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Las chaquetillas de inspiración militar se presentan como uno de los grandes ejes de la propuesta

Dentro de la colección, algunas piezas logran destacarse por su impronta y originalidad. Las chaquetillas de inspiración militar se presentan como uno de los grandes ejes de la propuesta. Bōken toma este clásico y lo resignifica desde una perspectiva femenina y actual, incorporando detalles y cortes que aportan modernidad sin perder la esencia original. El resultado es una prenda versátil, capaz de adaptarse a distintas ocasiones y estilos, que refleja el espíritu innovador de la marca.

Nueva colección Boken
La propuesta invita a explorar el arte de vestir por capas, permitiendo construir un guardarropa tan versátil como sofisticado

La colección incluye camperas de cuero que se imponen por su presencia y carácter, prendas tejidas de siluetas relajadas que evocan comodidad sin resignar estilo, y piezas adornadas con flecos que suman dinamismo y un sello distintivo a cada conjunto. La diversidad de materiales y formas se traduce en una invitación a experimentar, a dejarse llevar por la combinación de elementos que transforman lo cotidiano en algo especial.

Nueva colección Boken
La diversidad de materiales y formas se traduce en una invitación a experimentar

Cada prenda fue concebida como parte de un juego de superposiciones, donde las texturas dialogan y se potencian entre sí. La propuesta invita a explorar el arte de vestir por capas, permitiendo construir un guardarropa tan versátil como sofisticado. Las piezas, diseñadas para adaptarse a la rutina diaria, facilitan la tarea de lograr conjuntos modernos y funcionales, sin sacrificar estilo ni confort.

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Cada prenda fue concebida como parte de un juego de superposiciones, donde las texturas dialogan y se potencian entre sí

El lanzamiento de DROP HIGH WINTER se celebró en el local de Alcorta, en un evento exclusivo que reunió a algunas de las clientas más emblemáticas de la marca. La velada contó con la participación especial de la reconocida estilista Carito Roselló, cuya presencia aportó un plus de inspiración y sofisticación a la presentación. La atmósfera invitaba a descubrir cada detalle de la colección, en un entorno cuidado y pensado para potenciar la experiencia de quienes forman parte de la comunidad Bōken.

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El resultado de la nueva propuesta es una prenda versátil, capaz de adaptarse a distintas ocasiones y estilos, que refleja el espíritu innovador de la marca

Durante la jornada, Carito Roselló ofreció una fashion talk en la que desglosó los looks más representativos de la temporada y compartió las claves de estilo para aprovechar al máximo las novedades del nuevo drop. Su mirada experta permitió apreciar la versatilidad de las prendas y abrió el juego a nuevas formas de combinarlas, dejando en claro que la propuesta de Bōken va más allá de la moda y se convierte en una invitación a la autoexpresión.

Desde la marca resumen la esencia de la colección con una frase que sintetiza el espíritu de la propuesta: “El invierno más intenso, más auténtico y más BOKEN”. Así, la firma reafirma su compromiso con la innovación y la autenticidad, consolidándose como un referente para quienes buscan marcar la diferencia en cada temporada.

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