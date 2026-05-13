Ciencia

Un análisis de sangre podría predecir el riesgo de demencia antes de que aparezcan los síntomas

Científicos del Reino Unido combinaron datos genéticos y metabólicos de más de 220.000 personas para identificar quiénes tienen mayor probabilidad de desarrollar demencia y a qué edad. Cómo los resultados podrían abrir un camino para mejores estrategias de prevención

Guardar
Google icon
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Desarrollaron un test que identifica en sangre el riesgo elevado de demencia en personas asintomáticas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las demencias afectan a decenas de millones de personas en el mundo y su prevalencia crece con el envejecimiento poblacional, lo que convierte la detección temprana en una necesidad urgente.

Científicos del Reino Unido desarrollaron un test, que llaman MileAge delta, que apunta exactamente a ese problema: identificar en sangre qué personas tienen mayor riesgo de tener demencia para poder intervenir a tiempo y antes de que aparezcan los síntomas. Los resultados fueron publicados en la revista Alzheimer’s & Dementia.

PUBLICIDAD

Los investigadores forman parte de King’s College London y analizaron datos de 223.496 participantes del UK Biobank, una base de datos biomédica del Reino Unido con información genética y de salud de voluntarios adultos. Dentro de ese total, 3.976 desarrollaron demencia durante el período de análisis.

El test que mide cómo envejece el cuerpo por dentro

Imagen recurso de unas muestras de sangre en un laboratorio (Freepik)
El estudio de King’s College London analiza 233.496 participantes del UK Biobank para detectar envejecimiento biológico acelerado y su relación con demencia. (Freepik)

El estudio parte de una idea simple: el cuerpo no siempre envejece al mismo ritmo que el calendario. Dos personas de 50 años pueden tener organismos muy distintos por dentro, y esa diferencia se puede leer en una muestra de sangre.

PUBLICIDAD

Para medirlo, los investigadores analizaron los metabolitos presentes en el plasma sanguíneo. Los metabolitos son moléculas pequeñas que el cuerpo fabrica al procesar los alimentos y realizar otras funciones vitales, como respirar o moverse.

El conjunto de todos esos metabolitos se llama metaboloma. Los que más peso tuvieron en el reloj MileAge fueron los lípidos, las lipoproteínas y los aminoácidos de cadena ramificada, como la leucina y la valina.

Los lípidos son las grasas que el cuerpo necesita para funcionar; las lipoproteínas son las moléculas que las transportan por la sangre; y los aminoácidos de cadena ramificada son piezas clave con las que el cuerpo fabrica proteínas y obtiene energía. Alteraciones en la concentración de esos compuestos se asociaron tanto con el envejecimiento acelerado como con un mayor riesgo de demencia.

Genes, sangre y demencia

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El análisis demuestra que el envejecimiento biológico y la carga genética suman precisión en la predicción del desarrollo de demencias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas con un MileAge delta elevado, es decir, las que envejecen por dentro más rápido que el promedio, tuvieron un riesgo 20% mayor de desarrollar demencia frente a quienes mostraron un envejecimiento más lento. Para la demencia vascular, ese riesgo trepó al 61%.

La demencia vascular ocurre cuando el flujo de sangre al cerebro se reduce o se corta. El resultado es pérdida de memoria, dificultad para pensar con claridad y problemas para realizar tareas de todos los días.

Un MileAge delta alto también se asoció con una aparición más temprana de la enfermedad, incluida la del Alzheimer.

El estudio aclara un matiz importante: el reloj no predijo de forma estadísticamente significativa quién desarrollaría Alzheimer, pero sí anticipó que quienes lo desarrollaran lo harían a una edad más joven.

El estudio también cruzó los datos de envejecimiento biológico con el perfil genético de cada participante. El gen analizado fue el APOE, y en particular su variante llamada APOE ε4, que se hereda de los padres y eleva la probabilidad de desarrollar demencia.

Algunas personas tienen una sola copia de esa variante; otras tienen dos, lo que sube aún más el riesgo. Cuando eso se combina con un MileAge delta alto, el riesgo de desarrollar demencia se multiplica por 10,30 respecto al promedio del grupo.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los investigadores tuvieron en cuenta el perfil genético de cada participante para medir cómo ambos factores se combinan en la predicción del riesgo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo más revelador del estudio es que el envejecimiento biológico y el riesgo genético actúan por caminos distintos en el organismo. Eso significa que medir los dos por separado aporta información que ninguno de los dos da solo, y que su combinación permite una predicción mucho más precisa.

El doctor Julian Mutz, investigador principal del estudio y becario del Instituto de Psiquiatría, Psicología y Neurociencia del King’s College London, señaló que los datos de envejecimiento biológico pueden ayudar a identificar personas en riesgo antes de que los síntomas aparezcan.

También indicó que combinar factores genéticos con variables potencialmente modificables podría abrir camino a estrategias de prevención basadas en un análisis de sangre de rutina.

La demencia afecta a unas 982.000 personas en el Reino Unido, y las proyecciones indican que esa cifra llegará a 1,4 millones en 2040.

Aunque la edad en años sigue siendo el principal factor de riesgo, el estudio señala que hasta el 45% de los casos podría retrasarse o evitarse con cambios en el estilo de vida y otros factores modificables.

Científica en bata y gafas mira por un microscopio en un laboratorio. Un monitor muestra patrones coloridos de ADN y datos epigenéticos. Equipos científicos en mesa.
Hasta el 45% de los casos de demencia podrían prevenirse o postergarse con cambios en el estilo de vida y factores modificables, según el estudio (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis de sangre es un método poco invasivo y de bajo costo relativo. Por eso, los investigadores plantean que podría incorporarse en controles médicos de mediana edad o usarse para seleccionar participantes en ensayos clínicos de prevención y tratamiento.

El test, sin embargo, no está disponible para uso clínico. Los investigadores aclararon que sus hallazgos son observacionales y que la replicación en otros grupos de personas será necesaria antes de cualquier aplicación médica concreta.

El estudio contó con el financiamiento del Centro de Investigación Biomédica NIHR, el organismo nacional del Reino Unido dedicado a la investigación en salud y cuidados.

También recibió el apoyo del King’s Prize Fellowship, una distinción académica otorgada al doctor Mutz por su trayectoria en investigación científica.

Temas Relacionados

Enfermedad de AlzheimerDeterioro cognitivoTest para demenciasDemenciasSalud cerebralÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Por qué la cuarentena por hantavirus es más prolongada que la de otras enfermedades virales

El brote del crucero MV Hondius obliga a 42 días de confinamiento, un plazo inédito respaldado por la evidencia científica. Las recomendaciones de la OMS

Por qué la cuarentena por hantavirus es más prolongada que la de otras enfermedades virales

Cuál es el ejercicio ideal para bajar la presión arterial, según un nuevo estudio

Investigadores de Brasil compararon ocho tipos de actividad física en 1.345 personas con hipertensión y llegaron a una conclusión

Cuál es el ejercicio ideal para bajar la presión arterial, según un nuevo estudio

El secreto del naturalista David Attenborough para llegar a los 100 años: vivir con propósito y una curiosidad que nunca se apagó

Es un pionero en ubicar a la crisis ambiental en el centro de la conversación global. Las pruebas científicas respaldan lo que su biografía ilustra: los hábitos sostenidos en el tiempo y un fuerte sentido de vida se asocian con mejor salud y longevidad

El secreto del naturalista David Attenborough para llegar a los 100 años: vivir con propósito y una curiosidad que nunca se apagó

Qué es la memoria fotográfica y por qué sería una desventaja según la ciencia

Casos célebres como el de Akira Haraguchi o el artista Stephen Wiltshire alimentaron el mito durante décadas, pero la evidencia empírica indica que ninguno reúne los criterios del fenómeno

Qué es la memoria fotográfica y por qué sería una desventaja según la ciencia

Un insólito videojuego para macacos reveló el secreto evolutivo detrás de la curiosidad animal

El hallazgo confirma que el placer de explorar lo desconocido en dosis manejables, sin recompensas externas, es un rasgo compartido con los humanos y replantea lo que se sabía sobre los fundamentos del aprendizaje

Un insólito videojuego para macacos reveló el secreto evolutivo detrás de la curiosidad animal
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Asalto a conductor de aplicación en trayecto Cuautitlán-Teoloyucan exhibió riesgos para choferes en el Edomex

Asalto a conductor de aplicación en trayecto Cuautitlán-Teoloyucan exhibió riesgos para choferes en el Edomex

El macabro detalle del homicidio del jubilado en Río Gallegos: fue descuartizado en una parrilla

Rescatan a menores y adultos de un taller clandestino en Monte Castro

Este es el tiempo debe durar la plancha abdominal para tonificar correctamente los músculos del abdomen

Revelan los últimos momentos y pistas clave en el crimen de Yeiner Gómez, boxeador desmembrado en Soledad, Atlántico

INFOBAE AMÉRICA

El Congreso aplaza de nuevo debate sobre ley antilavado tras desacuerdos y expone a Guatemala a consecuencias internacionales

El Congreso aplaza de nuevo debate sobre ley antilavado tras desacuerdos y expone a Guatemala a consecuencias internacionales

Puentes para 100 años: la apuesta por la modernización vial que busca transformar la economía de El Salvador

Honduras ampliará conexión aérea con España

Arabia Saudita lanzó ataques secretos contra Irán en medio de la guerra que enfrentó a los países petroleros

Taiwán afirma que seguirá trabajando con Estados Unidos para proteger la paz y la estabilidad en la región

ENTRETENIMIENTO

Peter Jackson en Cannes: su opinión de la inteligencia artificial y el rechazo a dirigir la nueva película de ‘El Señor de los Anillos’

Peter Jackson en Cannes: su opinión de la inteligencia artificial y el rechazo a dirigir la nueva película de ‘El Señor de los Anillos’

La viuda de James Van Der Beek conmemora tres meses de su muerte: “Poco a poco voy asimilando la realidad”

Victoria Beckham revela cómo superó rumores y dificultades económicas en su marca de moda tras el documental de Netflix: “Fue como un año de terapia intensiva”

Murió Donald Gibb, actor de ‘Contacto sangriento’ y ‘La venganza de los nerds’

El documental sobre Oasis promete mostrar el lado más íntimo de los hermanos Gallagher en su esperada reunión