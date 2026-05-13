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Receta de tostadas belgas, rápida y fácil

Esta preparación transforma el pan en una opción ideal para quienes buscan un desayuno o merienda diferente, fácil y rápida de preparar en casa

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Un plato blanco con borde azul contiene tres tostadas de pan lactal apiladas, cubiertas con jarabe, azúcar glas, una fresa, una mora y arándanos. Mantequilla en fondo.
Textura esponjosa y aroma a vainilla: un momento dulce para compartir. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nada más rico para un desayuno de domingo como el aroma a vainilla y manteca que invade la casa cuando se preparan tostadas belgas. Para muchos en Argentina, este plato evoca reuniones familiares y meriendas con chicos riéndose alrededor de la mesa.

Aunque se las asocia con la cocina internacional, las tostadas belgas ganaron un lugar en la mesa criolla para desayunos y meriendas. Se suelen disfrutar en invierno, con dulce de leche, miel o frutas, y son elegidas por su textura esponjosa y su costra dorada.

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Receta de tostadas belgas

Las tostadas belgas son rebanadas de pan embebidas en una mezcla de huevos, leche y azúcar, doradas a la plancha con manteca. Se sirven bien calientes y pueden acompañarse con miel, dulce de leche, frutas frescas o azúcar impalpable.

Tiempo de preparación

Total: 20 minutos

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  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 10 minutos

Ingredientes

Rebanadas de pan lactal en tabla de madera, junto a huevos, leche, azúcar, vainilla, manteca, miel, dulce de leche y varias frutas frescas.
La combinación justa de crocante y suavidad en cada bocado. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • 4 rebanadas gruesas de pan lactal (mejor si está un poco seco)
  • 2 huevos
  • 100 ml de leche entera
  • 2 cucharadas de azúcar
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 pizca de sal
  • 1 cucharada de manteca
  • Opcional: miel, azúcar impalpable, dulce de leche, frutas frescas

Cómo hacer tostadas belgas, paso a paso

  1. Batir los huevos con la leche, el azúcar, la esencia de vainilla y la pizca de sal en un bol grande hasta que quede una mezcla homogénea.
  2. Remojar las rebanadas de pan, una por una, en la mezcla. Dejar que absorban líquido pero sin que se desarmen.
  3. Calentar una sartén antiadherente a fuego medio y derretir la manteca. La sartén debe estar bien caliente antes de poner el pan.
  4. Colocar las rebanadas y dorarlas 2 a 3 minutos por lado, hasta que estén bien doradas y crocantes por fuera.
  5. Servir inmediatamente, espolvoreando con azúcar impalpable, miel, dulce de leche o frutas frescas. No dejar enfriar, se disfrutan mejor calientes.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

4 porciones

Dos tostadas francesas espolvoreadas con azúcar glas en un plato blanco, junto a fresas cortadas y plátano en rodajas, sobre un mantel blanco con texto.
Perfectas para acompañar con dulce de leche o azúcar impalpable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 190 kcal
  • Grasas: 5 g
  • Carbohidratos: 28 g
  • Proteínas: 6 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 1 día en recipiente hermético. Para recalentarlas, usar sartén o tostadora. No se recomienda freezar, ya que el pan pierde textura.

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