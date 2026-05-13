Receta de tostadas belgas, rápida y fácil

Nada más rico para un desayuno de domingo como el aroma a vainilla y manteca que invade la casa cuando se preparan tostadas belgas. Para muchos en Argentina, este plato evoca reuniones familiares y meriendas con chicos riéndose alrededor de la mesa.
Aunque se las asocia con la cocina internacional, las tostadas belgas ganaron un lugar en la mesa criolla para desayunos y meriendas. Se suelen disfrutar en invierno, con dulce de leche, miel o frutas, y son elegidas por su textura esponjosa y su costra dorada.
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Receta de tostadas belgas
Las tostadas belgas son rebanadas de pan embebidas en una mezcla de huevos, leche y azúcar, doradas a la plancha con manteca. Se sirven bien calientes y pueden acompañarse con miel, dulce de leche, frutas frescas o azúcar impalpable.
Tiempo de preparación
Total: 20 minutos
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- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 10 minutos
Ingredientes
- 4 rebanadas gruesas de pan lactal (mejor si está un poco seco)
- 2 huevos
- 100 ml de leche entera
- 2 cucharadas de azúcar
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 pizca de sal
- 1 cucharada de manteca
- Opcional: miel, azúcar impalpable, dulce de leche, frutas frescas
Cómo hacer tostadas belgas, paso a paso
- Batir los huevos con la leche, el azúcar, la esencia de vainilla y la pizca de sal en un bol grande hasta que quede una mezcla homogénea.
- Remojar las rebanadas de pan, una por una, en la mezcla. Dejar que absorban líquido pero sin que se desarmen.
- Calentar una sartén antiadherente a fuego medio y derretir la manteca. La sartén debe estar bien caliente antes de poner el pan.
- Colocar las rebanadas y dorarlas 2 a 3 minutos por lado, hasta que estén bien doradas y crocantes por fuera.
- Servir inmediatamente, espolvoreando con azúcar impalpable, miel, dulce de leche o frutas frescas. No dejar enfriar, se disfrutan mejor calientes.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
4 porciones
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 190 kcal
- Grasas: 5 g
- Carbohidratos: 28 g
- Proteínas: 6 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, hasta 1 día en recipiente hermético. Para recalentarlas, usar sartén o tostadora. No se recomienda freezar, ya que el pan pierde textura.
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