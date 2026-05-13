La orquesta salvadoreña de los Hermanos Flores amplía su presencia global después de Coachella 2026

La Orquesta Internacional de los Hermanos Flores enfrenta un 2026 marcado por giras en Estados Unidos y Europa, luego de su histórica presentación en el festival Coachella./ (Orquesta Internacional de los Hermanos Flores)

La Orquesta Internacional de los Hermanos Flores mantiene un calendario internacional activo durante 2026, con giras confirmadas en Norteamérica y Europa.

Después de su histórico paso por el festival Coachella, la agrupación salvadoreña se prepara para una serie de presentaciones que refuerzan su proyección fuera de El Salvador.

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Nory Flores, vocalista líder de la agrupación, dijo esta mañana en la entrevista Frente a Frente, de Telecorporación Salvadoreña (TCS), que la agenda para este año incluye conciertos en Montreal y Toronto (Canadá) durante mayo.

Posteriormente, la orquesta viajará a Estados Unidos para presentaciones a partir del 30 de julio, con regreso a El Salvador el 3 de agosto. Las giras continúan con fechas en ciudades europeas como Barcelona, Madrid y Nápoles, programadas para la primera mitad de septiembre.

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“En Nápoles el evento va a ser en un lugar donde tenemos entendido que muy lindo, con una capacidad bastante grande de personas. Entonces, dos semanas antes van a estar artistas reconocidos y para ese evento es que vamos, es un festival”, expresó.

El 18 de septiembre, el grupo tiene prevista una actuación en The Novo (antiguo Nokia Theatre) en Los Ángeles, contratados por la misma organización de Coachella.

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Para el 20 de septiembre, la orquesta participará en un festival en Houston, Texas. La agenda también contempla una actuación privada el 26 de septiembre en California, además de presentaciones en ciudades como Dallas y otras localidades estadounidenses, siempre dirigidas a la diáspora salvadoreña y centroamericana.

Nory Flores, vocalista líder de los Hermanos Flores, brindó detalles de su participación en Coachella y las giras programadas para este año en entrevista Frente a Frente./ (Redes de Frente a Frente)

En el ámbito local, la agrupación continúa con presentaciones en diferentes puntos del país. En las últimas semanas han tocado en San Miguel Tepezontes, Sonsonate, Chalatenango y San Miguel.

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Próximamente, se presentarán en la zona rosa de San Salvador y en Quezaltepeque. Flores subrayó la importancia de mantener una coordinación estricta, tanto para los compromisos internacionales como nacionales, debido a la magnitud del equipo y la logística que implica movilizar a la orquesta completa, bailarines e ingenieros. “Es un ejército, prácticamente”, describió.

La gestión de la agenda y la logística de las giras está a cargo de sus hijos. “Ya no tenemos mánager en Estados Unidos, mis hijos son los que manejan Estados Unidos, Europa y Canadá”, explicó Flores, quien destacó la necesidad de cumplir con los estándares legales y contractuales exigidos en los mercados internacionales.

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El impulso de esta intensa actividad internacional se consolidó tras la participación de los Hermanos Flores en Coachella 2026. La orquesta se presentó el 11 y 18 de abril en el segundo escenario más grande del festival. Flores relató que la presencia salvadoreña en ambas jornadas fue masiva.

“El año pasado llegaron diez mil salvadoreños. Ahora llegaron veinticinco mil, porque llega aproximadamente ciento cincuenta mil cada fin de semana”, dijo.

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El grupo viajó con una delegación de 37 personas e invitaron a exintegrantes como Julio Roberto y Max Martínez, quienes subieron al escenario para interpretar juntos algunos éxitos.

Nory Flores, vocalista de Los Hermanos Flores, durante la histórica presentación de la orquesta en el escenario de Coachella. (Cortesía: Los Hermanos Flores Orquesta Internacional﻿)

Durante su estancia en California, la orquesta participó en actividades paralelas, como la grabación de un documental sobre su historia (en producción desde septiembre de 2025 hasta finales de 2026) y encuentros con representantes de la industria musical. Flores describió la experiencia en Coachella como la más significativa de su carrera.

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“Es la experiencia más grande que hemos tenido y que los salvadoreños han respondido, porque no llegaron solo de Estados Unidos, llegaron de Canadá, llegaron de Europa”, afirmó.

El repertorio durante el festival incluyó temas emblemáticos como “La bala”, “Mi país” y “La enfermera”, coreados por el público latinoamericano.

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En una de las presentaciones, las bailarinas de la orquesta portaron banderas de países de toda América Latina durante la interpretación de “Somos Latinos”, en un acto de reconocimiento a la diversidad del público.

La orquesta, con más de 67 años de trayectoria, mantiene un repertorio de más de quinientas canciones grabadas y en una noche puede interpretar hasta sesenta temas. Flores se mostró agradecida por la respuesta del público tanto en el extranjero como en El Salvador. “Nunca se debe olvidar de dónde venimos. De las fiestas patronales a Coachella”, expresó.

La artista reconoció que la experiencia en el festival estadounidense representa un hito para la música salvadoreña y un estímulo para continuar proyectando la identidad cultural del país en escenarios internacionales.