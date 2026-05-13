La sorpresiva frase de Pampita sobre su presente con Martín Pepa: “Cuando hay amor todo se arregla”

Pampita habló sobre su presente sentimental en Infobae en Vivo (Video: Infobae a las nueve)

El final de la relación entre Pampita y Martín Pepa sigue generando repercusiones y preguntas en el mundo del espectáculo. A poco de confirmar la ruptura con el polista, la modelo y conductora eligió hablar abiertamente sobre su presente emocional y personal en una extensa entrevista en Infobae a las 9 (Infobae en Vivo). Sin eludir el tema, aunque con la cautela que la caracteriza, Pampita se mostró sincera, reflexiva y, sobre todo, enfocada en su bienestar y en sus propios procesos internos.

Al ser consultada sobre su estado anímico, Pampita no dudó en responder con una sonrisa: “Yo re bien estoy”. Pero enseguida profundizó, dejando en claro que los últimos tiempos no fueron sencillos: “Pasé unas semanas medias moviditas, pero hoy estoy bien. Las cosas se calmaron”, aseguró, dejando entrever que aunque el dolor de la separación estuvo presente, el tiempo y el trabajo personal le permitieron recuperar la calma.

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Lejos de los clichés y de las respuestas automáticas, Pampita admitió que su vida sentimental siempre atrajo la atención del público y los medios. “Mi vida va cambiando minuto a minuto. Es como una telenovela mexicana esto. Pero en este minuto estoy muy bien, muy contenta”, confesó, jugando con la idea de que su historia personal siempre parece estar bajo escrutinio. La modelo entiende que su recorrido amoroso despierta expectativas y una cierta presión social: “La gente tiene cariño por mí, me quieren ver bien, me quieren ver contenta. Entonces, yo siempre entiendo la curiosidad”.

"Cuando hay amor todo se arregla", aseguró la modelo a poco tiempo de su ruptura con Martín Pepa (Instagram)

Acto seguido continuó: “A veces no tenés respuestas. Tenés que esperar que se acomode todo para dar una respuesta. Pero bueno, si te aprietan, no te queda otra que contestar”.

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Más adelante, sumó una frase que entusiasmó a sus seguidores sobre una posible reconciliación con Pepa, quien en el día de ayer llegó al país. Todo, cuando hay amor, todo se arregla”, aseguró con su característica sonrisa.

La exposición mediática, el fenómeno de ser “la Pampita” pública y privada, y la convivencia con la prensa y los rumores fueron parte central de la charla. “Soy respetuosa de los que están del otro lado y, hasta en situaciones límites, paro igual a dar la entrevista. Sin ganas muchas veces, porque no estoy bien anímicamente, pero porque sé que están ahí hace horas esperando, muertos de frío y son colegas y los veo todos los días”, relató, recordando su extensa trayectoria en televisión y la relación cotidiana con los periodistas.

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En su paso por Infobae en Vivo, la modelo habló desde su postura ante la exposición mediática, su ciclo de entrevistas y su presente personal

En ese sentido, Pampita contó cómo maneja la presión de estar siempre bajo los reflectores, incluso en los momentos más personales. “No soy fanática de ver qué están diciendo. Porque pueden decir cosas hirientes. Entonces trato de evitarlo”, aseguró. Reveló, además, que con el tiempo aprendió a poner distancia y a priorizar su bienestar mental: “Ahora estoy en otros momentos de la vida donde también no todo es tan importante. Hay momentos que todo es más importante y hay momentos que no es todo tan importante. Pero no significa que no me vuelva a pasar. Somos humanos todos y sentimos todo lo que nos pasa. Y estar expuestos mediáticamente lo hace aún más intenso, porque hay un ruido externo aparte de lo que uno está viviendo”.

Respecto al uso de redes y el “algoritmo” de su vida digital, Pampita se permitió el humor: “Mi algoritmo últimamente es mucho autoayuda. Te quedás viendo algo, entonces dice ‘ah, le interesa’, y te empieza a bombardear con ese material. Mi algoritmo últimamente es un embole”, bromeó, admitiendo que a veces con amigas buscan alterarlo enviándose cosas para ver si logran cambiar el contenido que les aparece.

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"Ahora estoy en otros momentos de la vida donde también no todo es tan importante", explicó la modelo sobre cómo encuetra balance con su vida personal y la exposición pública

La entrevista también permitió conocer la mirada de Pampita sobre la empatía y el trato con los demás. “Siempre fui respetuosa de los periodistas. Y aunque a veces no tenga ganas, entiendo el trabajo del otro y paro a dar las notas. Sabés que muchas veces te preguntan por historias que ni siquiera son tuyas, pero igual uno responde”, señaló. Ese respeto, dice, es algo que aprendió con los años y que intenta trasladar a su rol como entrevistadora.

En plena entrevista, la modelo se refirió al vínculo amoroso entre su amiga Rossana Almeyda y Marcelo Tinelli

La charla no evitó temas calientes y Pampita fue consultada sobre la relación entre Marcelo Tinelli y Rossana Almeyda, amiga íntima de la modelo. “Ahora tenemos una amiga en común con Marcelo, así que… me deben un favor”, deslizó con humor. Sobre la pareja, Pampita fue clara: “Yo a mi amiga la amo, es amiga mía de toda la vida y es una gran mujer y quiero que esté con el mejor compañero del mundo. A Marcelo no lo conozco como amigo, siempre fue mi jefe, pero no tuvimos una relación de amistad. Espero que esté a la altura”, lanzó entre risas, dejando en claro que lo importante es la felicidad de su amiga.

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En el tramo final, Pampita se mostró agradecida por su presente profesional: “Me encanta estar acá, mi nueva casa. Me recibieron bárbaro y me dan libertad absoluta, que eso siempre a uno le gusta, que te dejen ser vos mismo”.

Así, Pampita cierra un capítulo sentimental y abre otro cargado de trabajo, aprendizaje y momentos compartidos. Con la mirada puesta en el presente, la conductora y modelo se reinventa una vez más, fiel a su estilo y su capacidad para salir adelante en los momentos difíciles, apostando siempre por la felicidad y la autenticidad.

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