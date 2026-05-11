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Receta de mostacholes gratinados, rápida y fácil

Esta preparación resulta ideal para quienes buscan alternativas sencillas y cremosas sin complicaciones

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El plato de mostacholes gratinados es una receta tradicional, fácil y económica para toda la familia (Imagen Ilustrativa Infobae)
El plato de mostacholes gratinados es una receta tradicional, fácil y económica para toda la familia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los mostacholes gratinados ocupan un lugar destacado en la cocina cotidiana de Argentina, donde se consideran una solución práctica y sabrosa para preparar comidas rápidas sin resignar sabor ni abundancia. Este plato, basado en pasta corta llamada mostacholes, se caracteriza por su facilidad de preparación y por la posibilidad de adaptar la receta a los ingredientes disponibles en el hogar.

El proceso de elaboración comienza con la cocción de la pasta en agua con sal hasta alcanzar el punto de cocción deseado. Los mostacholes se escurren y se mezclan con la salsa seleccionada, que puede ser la que uno prefiera: puede ser de tomate, bolognesa o hasta incluso salsa blanca. Esta elección suele depender de las preferencias personales o de los ingredientes que se encuentren en la heladera. La salsa se integra cuidadosamente para que la pasta quede bien impregnada y conserve su textura.

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Receta de mostacholes gratinados

La mezcla se distribuye en una fuente apta para horno y se cubre con una cantidad generosa de queso rallado, fundamental para lograr el gratinado característico. El plato se introduce en el horno caliente hasta que el queso se funda y forme una costra dorada en la superficie, aportando aroma y textura distintivos. Este paso es clave para obtener el atractivo visual y el sabor que definen a los mostacholes gratinados.

Una de las principales ventajas de esta receta es su versatilidad. Es habitual sumar ingredientes adicionales, como verduras cocidas (espinaca, brócoli, zapallitos), trozos de carne, jamón, pollo o incluso restos de comidas anteriores.

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Los mostacholes gratinados suelen servirse en porciones generosas, lo que los convierte en una opción ideal para reuniones informales, almuerzos familiares o cenas con varias personas. La receta permite resolver con éxito cualquier comida, garantizando sabor y, sobre todo, practicidad.

El proceso sencillo requiere solo 35 minutos y resulta ideal para quienes buscan una comida rápida y casera (Imagen Ilustrativa Infobae)
El proceso sencillo requiere solo 35 minutos y resulta ideal para quienes buscan una comida rápida y casera (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 35 minutos
  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

  • 500 gr de mostacholes secos
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 1 cebolla mediana
  • 1 diente de ajo
  • 1 morrón rojo
  • 500 gr de puré de tomate
  • 200 gr de jamón cocido (opcional)
  • 200 gr de queso mozzarella
  • 100 gr de queso rallado (tipo reggianito o parmesano)
  • Sal y pimienta a gusto
  • 1 cucharadita de orégano seco
  • 1 cucharadita de azúcar (opcional, para la acidez de la salsa)

Cómo hacer mostacholes gratinados, paso a paso

  1. Hervir los mostacholes en abundante agua con sal hasta que estén al dente. Colar y reservar.
  2. En una sartén grande, calentar el aceite de oliva y rehogar la cebolla y el morrón picados finos. Cuando estén tiernos, sumar el ajo picado y cocinar 1 minuto más.
  3. Agregar el puré de tomate, salpimentar y sumar el orégano. Cocinar a fuego bajo 10 minutos. Si la salsa resulta ácida, sumar el azúcar.
  4. Si usás jamón cocido, cortar en tiras y mezclar con la salsa.
  5. Volcar los mostacholes ya cocidos en la salsa y mezclar bien.
  6. Volcar la mezcla en una fuente para horno ligeramente aceitada.
  7. Cubrir con la mozzarella en cubos y espolvorear con el queso rallado.
  8. Llevar a horno fuerte (220 °C), precalentado, durante 10 minutos o hasta lograr un gratinado dorado y burbujeante.
  9. No sobrecocinar la pasta en el hervor inicial; el horno termina la cocción y evitar que se pase.
  10. Servir bien caliente.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 4 porciones abundantes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 520 kcal
  • Grasas: 15 gr
  • Carbohidratos: 70 gr
  • Proteínas: 23 gr

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 3 días en recipiente tapado. Se puede freezar (ya gratinado o previo al horno) hasta 2 meses. Para recalentar, usar horno o microondas.

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