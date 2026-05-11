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Sabrina Carpenter y su metamorfosis en la moda: brillos, transparencias y audacia en cada look

La cantante celebra su cumpleaños mostrando una evolución de estilo marcada por la experimentación y la reinvención

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PETA arremetió contra Sabrina Carpenter tras su performance con una paloma en los Grammy 2026
Sabrina Carpenter sorprendió con diseños que van desde vestidos de tul y plumas hasta minivestidos brillantes y bordados florales (REUTERS/Daniel Cole)

En el día de su cumpleaños, el recorrido visual de Sabrina Carpenter muestra una mezcla marcada por la experimentación y la reinvención constante en el mundo de la moda.

A lo largo de los años, su estilo fue desde la fascinación por las transparencias y los acabados brillantes hasta la incorporación de estructuras voluminosas, guiños retro, sastrería reinterpretada y una paleta cromática cada vez más audaz.

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La artista, que cumple 27 años este lunes 11 de mayo, logró crear un sello propio al fusionar sensualidad, sofisticación y teatralidad en cada uno de sus looks.

Desde su debut hasta las alfombras rojas más recientes, cada elección de vestuario cuenta una parte de la historia de cómo, a través de la moda, exploró su identidad y reimaginado su imagen pública.

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Transparencia y joyas en la cabeza

Vestido negro translúcido, diadema metálica y lazos estructurados (REUTERS/Daniel Cole)
Vestido negro translúcido, diadema metálica y lazos estructurados (REUTERS/Daniel Cole)

En una de sus apariciones más recientes, durante la Met Gala 2026, optó por un vestido negro translúcido de corte asimétrico, con estructura rígida en la cadera y lazos de tejido sintético que añadieron movimiento. El conjunto se completó con una diadema metálica adornada con piedras brillantes cayendo sobre la frente y una gargantilla ancha, mientras el cabello rubio en ondas y destellos plateados en la tela destacaron.

Brillo rosa en escenario

Mono corto rosa brillante, capa translúcida y botas altas (Instagram: @Sabrinacarpenter)
Mono corto rosa brillante, capa translúcida y botas altas (Instagram: @Sabrinacarpenter)

Durante su actuación en Coachella 2026, eligió un mono corto de lentejuelas rosa con acabado brillante, acompañado de una capa de gasa translúcida. El conjunto incluyó botas altas del mismo color y uñas rojas.

Body estructurado y encaje

Body negro de encaje, capa rígida y escote corazón (Instagram)
Body negro de encaje, capa rígida y escote corazón (Instagram)

Este look para el mismo festival se definió por un body negro de encaje y escote corazón, junto a una capa rígida de encaje que se abría en abanico detrás de la espalda. Las transparencias y detalles de lazos en el corpiño se equilibraron con el peinado suelto y maquillaje suave.

Minivestido rojo brillante

Minivestido rojo brillante, cinturón fino y maquillaje natural (Instagram)
Minivestido rojo brillante, cinturón fino y maquillaje natural (Instagram)

En otro de sus looks para Coachella lució un minivestido rojo de manga corta, con cinturón fino y escote en V. El modelo ajustado y reluciente se complementó con uñas rojas y maquillaje natural.

Estampado gráfico amarillo

Vestido corto amarillo con estampado gráfico y sandalias intensas
Vestido corto amarillo con estampado gráfico y sandalias intensas

En una de sus postales en Buenos Aires, llevó un vestido corto amarillo con tirantes finos y falda de vuelo, decorado con ilustraciones negras. Combinó sandalias amarillas intensas y bolso negro, mientras el cabello lo llevó en ondas sueltas.

Vestido de tul y perlas

Vestido marfil de tul en capas y perlas en la alfombra roja (REUTERS/Mario Anzuoni)
Vestido marfil de tul en capas y perlas en la alfombra roja (REUTERS/Mario Anzuoni)

En la alfombra roja de los Premios Grammy 2026, eligió un vestido marfil de corte sirena con volantes de tul en capas y aplicaciones de pequeñas perlas. Las mangas eran cortas y la caída fluida.

Chaqueta sastre y falda plisada

Sabrina Carpenter reveló que casi incendia su baño por accidente
Chaqueta gris entallada y falda plisada con inspiración masculina (Captura: Instagram/Sabrina Carpenter)

La nacida en Quakertown, Pensilvania, mostró inspiración masculina con una chaqueta gris entallada y falda plisada oscura. Zapatos clásicos, bolso negro con detalles metálicos y el cabello liso peinado de lado reforzaron la estética sobria y elegante.

Rayas retro y pañuelo

La cantante Sabrina Carpenter durante la Semana de la Moda de París
La cantante Sabrina Carpenter durante la Semana de la Moda de París

Para la Semana de la Moda de París, eligió un vestido largo ajustado de rayas rojas y blancas, tirantes finos y escote estructurado. El pañuelo a juego en la cabeza, sandalias rojas y maquillaje con labios y delineado oscuro evocaron los años 60.

Bordados florales y efecto tornasol

Vestido negro con flecos, pedrería multicolor y bordados florales (REUTERS/Kylie Cooper)
Vestido negro con flecos, pedrería multicolor y bordados florales (REUTERS/Kylie Cooper)

En una premiación de los MTV Video Music Awards, lució un vestido negro con flecos, pedrería multicolor y bordados florales en fucsia y azul. El escote pronunciado y los detalles brillantes se complementaron con maquillaje lavanda y labios rosas.

Encaje rojo y transparencia

Vestido largo rojo de encaje, lentejuelas y estola de plumas (REUTERS/Kylie Cooper)
Vestido largo rojo de encaje, lentejuelas y estola de plumas (REUTERS/Kylie Cooper)

Sobre la alfombra roja de los MTV Video Music Awards, llevó un vestido largo de encaje rojo con lentejuelas y aplicaciones, dejando ver la silueta bajo la transparencia. La estola de plumas lavanda, el cabello suelto y el maquillaje neutro equilibraron el fuerte impacto cromático.

Sastrería con abrigo frac

Abrigo tipo frac marrón oscuro, body a juego y cola extralarga (REUTERS/Mario Anzuoni)
Abrigo tipo frac marrón oscuro, body a juego y cola extralarga (REUTERS/Mario Anzuoni)

En un giro hacia la sastrería, para la Met Gala de 2025 eligió un abrigo tipo frac marrón oscuro con solapas y botones plateados, body a juego y cola extralarga. El cuello blanco con detalles metálicos, plataformas marrones y pulsera de eslabones en el tobillo completaron su estilismo.

Gala rosa y flecos

Vestido rosa ceñido con flecos y pedrería para los premios BRIT (REUTERS/Isabel Infantes)
Vestido rosa ceñido con flecos y pedrería para los premios BRIT (REUTERS/Isabel Infantes)

Para los premios BRIT 2025, vistió un vestido ceñido rosa con escote corazón, tirantes caídos y aplicaciones de flecos y pedrería plateada. La falda con cola vaporosa y detalles semitransparentes, junto al cabello en ondas y collar de diamantes, aportaron glamour.

Lentejuelas doradas y Grammy

Vestido largo de lentejuelas doradas y escote corazón en los Grammy (REUTERS/Mike Blake)
Vestido largo de lentejuelas doradas y escote corazón en los Grammy (REUTERS/Mike Blake)

En los Grammy 2025, deslumbró con un vestido largo ajustado de lentejuelas doradas y escote corazón. Sostuvo dos premios, lució un collar de pedrería blanca y un peinado voluminoso.

Plumas azules y satén celeste

Vestido sirena de satén celeste y plumas azules en el dobladillo (REUTERS/Daniel Cole)
Vestido sirena de satén celeste y plumas azules en el dobladillo (REUTERS/Daniel Cole)

En otro momento de los Grammy, optó por un vestido satinado celeste de corte sirena y cuello halter, con falda amplia y plumas azules rodeando el dobladillo. El collar rígido plateado y el cabello en ondas suaves acentuaron el aire retro.

Vestido entallado y pedrería plateada

Vestido entallado de pedrería plateada y gargantilla de diamantes (REUTERS/Andrew Kelly)
Vestido entallado de pedrería plateada y gargantilla de diamantes (REUTERS/Andrew Kelly)

En los MTV VMA 2024, eligió un vestido largo entallado, escote corazón y detalles geométricos en el busto, todo cubierto de aplicaciones brillantes. Gargantilla de diamantes y peinado voluminoso destacaron el efecto luminoso.

Contraste de terciopelo y falda azul

Vestido de terciopelo negro y falda voluminosa azul claro (REUTERS/Andrew Kelly)
Vestido de terciopelo negro y falda voluminosa azul claro (REUTERS/Andrew Kelly)

Para la Met Gala de 2024 destacó con un vestido de cuerpo negro aterciopelado y falda voluminosa azul claro. El corpiño ajustado sin tirantes y la falda de textil rígido en pliegues amplios se completaron con cabello suelto y joyas discretas.

Tul blanco y pedrería estructurada

Vestido blanco largo de tul y pedrería estructurada en los MTV VMA (REUTERS/Andrew Kelly)
Vestido blanco largo de tul y pedrería estructurada en los MTV VMA (REUTERS/Andrew Kelly)

Para los MTV VMA 2023, lució un vestido largo blanco con cuerpo estructurado en pedrería, tirantes finos y falda de tul con abertura pronunciada. El peinado recogido con mechones sueltos y maquillaje rosado completaron el conjunto etéreo.

Vestido sirena de flores multicolor

Vestido sirena sin mangas, flores multicolor y diadema rígida (REUTERS/Caitlin Ochs)
Vestido sirena sin mangas, flores multicolor y diadema rígida (REUTERS/Caitlin Ochs)

El vestido corte sirena, sin mangas y aberturas laterales en la cintura que usó en los MTV Video Music Awards 2022, se cubrió de flores multicolor hechas de lentejuelas sobre fondo negro. Diadema negra rígida, maquillaje neutro y pendientes pequeños acompañaron.

Vestido blanco perlado con tiras cruzadas

Vestido blanco perlado con tiras cruzadas y abertura lateral (AFP)
Vestido blanco perlado con tiras cruzadas y abertura lateral (AFP)

En una de sus primeras apariciones, para los MTV Video Music Awards 2018, eligió un vestido blanco de acabado perlado, falda larga y abertura lateral. Las bandas asimétricas se cruzaban sobre el torso dejando ver parte del abdomen. Peinado alto y tacones nude completaron el estilismo.

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