Mery del Cerro habló de su salud y contó el diagnóstico que cambió su rutina: “No me venía sintiendo bien”

Desde una clínica, Mery del Cerro se sinceró con sus seguidores y contó la afección que tiene (Instagram)

En las últimas horas, Mery del Cerro generó sorpresa y preocupación entre sus seguidores al sincerarse sobre su estado de salud a través de Instagram. La actriz y modelo decidió contar públicamente que no atraviesa un buen momento personal, motivada por una serie de síntomas que la llevaron a priorizar su bienestar y encarar estudios médicos exhaustivos. Su relato, acompañado por imágenes desde una clínica, despertó mensajes de apoyo y multiplicó las consultas sobre su situación, especialmente porque la intérprete de Margarita (HBO Max) es referente de muchas mujeres que siguen su carrera y su día a día.

La salud de Mery cobró relevancia cuando compartió un fuerte testimonio en sus historias de Instagram. Allí, se la pudo ver recostada en una camilla, conectada a un suero por vía intravenosa, sonriente, vestida con una blusa blanca y un chaleco marrón. Detrás de ella se notaba el equipamiento médico y la vía colocada en el brazo. “No me venía sintiendo bien y decidí entender qué me pasaba de verdad”, escribió junto a la foto, dejando claro que hacía tiempo atravesaba síntomas que afectaban su vida cotidiana.

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“Estoy haciendo un estudio súper completo de mi salud”, destacó, mostrando su compromiso con el proceso de diagnóstico. Lejos de querer generar alarma, Mery intentó transmitir calma y subrayó que está enfocada en mejorar su calidad de vida. “Recién empiezo, pero ya entenderlo cambia todo”, expresó con optimismo y esperanza de que los próximos días le permitan sentirse mejor y recuperar su energía habitual.

La actriz Mery del Cerro comparte su experiencia con SIBO para concientizar sobre la importancia de escuchar el cuerpo y buscar un diagnóstico a tiempo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más adelante, Mery detalló el diagnóstico que recibió tras los primeros estudios: los especialistas detectaron “inflamación sistémica, falta de energía, dolor crónico y SIBO (impacto digestivo)”. La actriz también compartió el tratamiento que comenzó para mejorar su salud. “Ya empecé con: sueroterapia (IV drips), protocolo antiinflamatorio y NAD (energía celular)”, detalló en sus redes sociales. Además, mencionó que cuenta con “suplementación personalizada”, entre ellas vitamina D, y sesiones de kinesiología para tratar un dolor lumbosacro. El objetivo es no solo aliviar los síntomas sino también potenciar su bienestar general y su energía.

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El caso de Mery puso en agenda la problemática del SIBO, conocido por sus siglas en inglés como Small Intestinal Bacterial Overgrowth, una condición que afecta a un número creciente de personas. El SIBO se caracteriza por una proliferación anormal de bacterias en una zona del aparato digestivo donde su presencia debería ser limitada. Entre sus síntomas principales se encuentran la hinchazón, el dolor abdominal, el malestar digestivo y las alteraciones en el tránsito intestinal, lo que puede derivar en fatiga crónica y dificultades para absorber correctamente los nutrientes.

La actriz se sinceró sobre el diagnóstico de salud que recibió y compartió que empezó un tratamiento (Instagram)

En condiciones normales, el intestino delgado contiene una cantidad mucho menor de bacterias que el colon, pero en casos de SIBO esa proporción se altera, interfiriendo con los procesos normales de digestión y absorción de vitaminas y minerales esenciales. Por eso los especialistas insisten en la importancia de la detección temprana y de un abordaje integral, que combine tratamientos médicos, ajustes en la alimentación y suplementación específica para evitar complicaciones a largo plazo.

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La actriz eligió compartir su experiencia para concientizar sobre la importancia de escuchar al cuerpo y consultar a tiempo ante síntomas persistentes. Con su testimonio, no solo llevó tranquilidad a sus seguidores, sino que también visibilizó una problemática de salud que atraviesa a muchas personas y que puede ser abordada exitosamente con diagnóstico y tratamiento adecuados.

Mientras continúa con los tratamientos y pone el foco en su recuperación, Mery agradece el apoyo recibido y transmite mensajes positivos en sus redes, recordando la importancia de priorizar la salud, el autocuidado y el bienestar integral en cada etapa de la vida.

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