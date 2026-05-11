Tendencias

Receta de bife a la criolla, rápida y fácil

Una preparación casera y veloz se vuelve protagonista en hogares de todo el país, combinando carne, papas y verduras en un plato que reconforta y alimenta en solo 40 minutos

Guardar
Google icon
Un plato de bife a la criolla en una cazuela de barro, con carne, salsa de tomate y verduras, un huevo frito, patatas fritas, pan y vino tinto.
El bife a la criolla es un plato típico argentino que conquista por su sabor y fácil preparación en casa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un aroma irresistible invade la cocina apenas la cebolla y el morrón tocan la sartén caliente, anticipando uno de esos platos que, además de alimentar, reconfortan el alma. Así se presenta el bife a la criolla en muchísimos hogares argentinos, evocando recuerdos de domingos en familia o almuerzos improvisados donde lo sencillo se vuelve protagonista.

El bife a la criolla es un clásico atemporal, ideal para una comida casera, rápida y colorida. Su popularidad se debe tanto a la practicidad como a la nobleza de sus ingredientes. Es común encontrarlo en las mesas de todo el país, especialmente en días frescos, donde se busca algo reconfortante y sabroso sin invertir horas en la cocina.

PUBLICIDAD

Receta de bife a la criolla

El bife a la criolla consiste en bifes de carne vacuna dorados y cocidos en una cacerola con papas, cebolla, morrón, tomate y condimentos. Todo se cocina junto, logrando una salsa espesa y bien sabrosa que envuelve la carne y las verduras, ideal para mojar pan.

Tiempo de preparación

Total: 40 minutos

PUBLICIDAD

  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 30 minutos

Ingredientes

  • 4 bifes de nalga, cuadrada o bola de lomo (aprox. 800 gr)
  • 2 cebollas grandes
  • 1 morrón rojo
  • 3 papas medianas
  • 2 tomates redondos
  • 2 dientes de ajo
  • 1 hoja de laurel
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • 1/2 taza de caldo o agua
  • 3 cucharadas de aceite
  • Sal y pimienta a gusto
  • Perejil fresco para decorar (opcional)
Cuatro bifes de nalga crudos, un tazón de sal, perejil, cebollas rojas y blancas, y papas medianas dispuestas sobre una superficie de madera.
Recetas argentinas con bifes y verduras frescas constituyen opciones populares por su sencillez y aporte nutricional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer bife a la criolla, paso a paso

  1. Pelar y cortar las papas en rodajas de 1 cm. Cortar las cebollas en pluma, el morrón en tiras y los tomates en cubos grandes.
  2. En una cacerola amplia, calentar el aceite a fuego medio-alto. Sellar los bifes 1 minuto por lado y retirar. Consejo: No sobrecargar la olla, es clave para que doren bien.
  3. En la misma cacerola, agregar la cebolla, el morrón y el ajo picado. Rehogar 3 minutos hasta que la cebolla esté apenas dorada.
  4. Incorporar las papas y los tomates. Revolver, sumar el pimentón, laurel, sal y pimienta.
  5. Volver los bifes a la cacerola, intercalando con las verduras. Agregar el caldo o agua.
  6. Tapar y cocinar a fuego bajo 25 minutos, hasta que las papas estén tiernas y la salsa espese. Consejo: Controlar que no se seque, sumar un poco más de líquido si hace falta.
  7. Apagar el fuego y dejar reposar 5 minutos antes de servir. Terminar con perejil fresco.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones abundantes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 400 kcal
  • Grasas: 18 gr
  • Carbohidratos: 32 gr
  • Proteínas: 28 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 3 días en recipiente hermético. Se puede congelar hasta 2 meses. Para recalentar, usar fuego suave o microondas.

Temas Relacionados

Cocina en ArgentinaReceta de cocinaPlatos principalesNewsroom BUEÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tiene 20 años y creó un sistema viral: quién es Francisco Castro, el estratega detrás de los influencers del momento

El joven editor y creador de contenido explicó cómo funciona su método de multicuentas, equipos de edición y viralización constante

Tiene 20 años y creó un sistema viral: quién es Francisco Castro, el estratega detrás de los influencers del momento

Del cuero al denim: así dominan Kim Kardashian y Lewis Hamilton el estilo en pareja

La empresaria y el piloto de Fórmula 1 sorprenden con looks coordinados que combinan lujo, moda urbana y guiños románticos en cada aparición

Del cuero al denim: así dominan Kim Kardashian y Lewis Hamilton el estilo en pareja

10 beneficios comprobados de la vitamina D para la salud

Conocida tradicionalmente por su función en la masa ósea, hoy se sabe que tiene un impacto positivo en el sistema inmunológico, la función cardiovascular y la fuerza muscular. Cuándo es recomendable suplementar

10 beneficios comprobados de la vitamina D para la salud

Receta de tallarines de zucchini, rápida y fácil

Un plato simple y versátil, ideal para quienes buscan alternativas livianas y frescas a la pasta tradicional, suma adeptos en hogares de todo el país

Receta de tallarines de zucchini, rápida y fácil

Cáncer de páncreas: descubren una proteína que protege al tumor y frena las defensas del cuerpo

Científicos de España y Argentina demostraron en ratones que sin la proteína PARP2, el sistema inmune ataca al tumor y los animales viven un 43% más. Cómo el hallazgo podría dar lugar a una nueva forma de tratar los tumores en personas

Cáncer de páncreas: descubren una proteína que protege al tumor y frena las defensas del cuerpo

DEPORTES

El ácido cruce entre Guillermo Barros Schelotto y un periodista tras la eliminación de Vélez: “Es de mal gusto”

El ácido cruce entre Guillermo Barros Schelotto y un periodista tras la eliminación de Vélez: “Es de mal gusto”

Una selección de Europa se anticipó a la fecha límite y anunció a sus 26 convocados para jugar el Mundial

El tenis argentino pone en marcha una nueva ilusión en el Sudamericano Sub 14 de Rosario

El juego psicológico de Santiago Beltrán en los penales y la atajada que le dio la clasificación a River Plate desde todos los ángulos

Los grandes ausentes y las sorpresas de la prelista para el Mundial de la selección argentina

TELESHOW

Sofía Solá, la hija de Maru Botana, explicó su vida en Barcelona y por qué no trabaja como modelo

Sofía Solá, la hija de Maru Botana, explicó su vida en Barcelona y por qué no trabaja como modelo

La audaz actitud de Chechu Bonelli a casi dos meses de su separación de Facundo Pieres: “Simplemente volví”

El sugestivo posteo de Mauro Icardi con una foto en bikini de la China Suárez

Pichu Straneo contó el desopilante trabajo que tuvo en pandemia: “Fue a pedido de Flavio Mendoza”

La exigencia de Kennys Palacios para el repechaje en Gran Hermano: “Esto sí me molesta”

INFOBAE AMÉRICA

Trump dijo que el alto el fuego con Irán tiene “1% de posibilidades de vivir” y prometió una “victoria total”

Trump dijo que el alto el fuego con Irán tiene “1% de posibilidades de vivir” y prometió una “victoria total”

Las tres causas que generan desconfianza hacia las universidades, según un estudio de Yale

La Oficina de Operaciones de Detención y Deportación arresta a un nicaragüense vinculado a la MS-13 en San Francisco

Guatemala: La Subdirección Antinarcótica desarticula envíos ilegales de armamento en la Portuaria Santo Tomás de Castilla

Del runway al armario: La moda circular impulsa el auge de la ropa usada en El Salvador