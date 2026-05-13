La desesperada reacción de los jugadores tras ver la escalofriante fractura que conmocionó al fútbol de Honduras

Romario Da Silva sufrió una terrible lesión mientras disputaba el partido entre Motagua y Olancho FC

Durante un partido de la Liga Nacional de Honduras, Romario Da Silva sufrió una de las lesiones más graves vistas en el fútbol del país. El extremo brasileño del Motagua terminó con una luxofractura del peroné izquierdo mientras disputaba el encuentro frente a Olancho FC en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas, correspondiente a la cuarta jornada de las triangulares del Torneo Clausura 2025-26.

El incidente ocurrió en el minuto 55, cuando Da Silva luchaba por la posesión del balón con Marlon Ramírez, jugador del Olancho FC. En la caída, el tobillo del futbolista brasileño quedó completamente desplazado. Según reportes médicos, las primeras radiografías confirmaron una luxofractura del peroné y se evaluaba la posibilidad de daño en los ligamentos, aunque este último diagnóstico no se había confirmado. La gravedad de la escena fue tal que varios compañeros y rivales mostraron gestos de preocupación y algunos jugadores no pudieron ocultar las lágrimas.

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Tras el suceso, el cuerpo médico del Motagua inmovilizó la pierna de Da Silva en el lugar antes de trasladarlo a un centro asistencial en Juticalpa, donde se le practicaron estudios radiológicos. Luego, el futbolista fue remitido a la capital, Tegucigalpa, para una intervención quirúrgica a cargo del doctor Avilés, reconocido especialista local.

El club Motagua y sus seguidores expresaron unánime apoyo al futbolista Romario, quien sufrió una lamentable lesión en Honduras

El club Motagua utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje de respaldo a su jugador: “La familia azul está contigo y te acompaña, querido Romario”, publicó el equipo en su cuenta de X, en una de las muestras públicas de solidaridad que circularon tras la lesión. La directiva del club, encabezada por el presidente Pedro Atala y el director deportivo Emilio Izaguirre, acudió personalmente a brindar apoyo antes de la operación. En un comunicado oficial, expresaron: “Respaldo total de nuestra junta directiva y de todo el pueblo Motagüense para vos, Romario. En los momentos difíciles, este escudo y su gente se mantienen más unidos que nunca. De esta salimos todos juntos.”

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El entrenador del Motagua, Javier López, también se refirió a la situación de Da Silva en conferencia de prensa. El técnico expresó: “Es una tristeza, una lesión gravísima. Le mandamos un abrazo. Seguro que por él el equipo va a pelear mucho más. Algunos jugadores estaban con lágrimas al ver a su compañero caído”. Más adelante, el entrenador añadió una reflexión sobre el ambiente en el club: “Hay tres palabras que definen a Motagua: Dios, Familia y Motagua“.

Romario recibió atención médica tras la terrible fractura que sufrió en pleno partido

El pronóstico para la recuperación del futbolista brasileño se mantiene reservado. Los informes médicos estiman un tiempo de baja de entre seis y ocho meses, dependiendo de la evolución tras la cirugía y la eventual confirmación de lesiones adicionales en los ligamentos. De confirmarse la gravedad, Da Silva podría regresar a las canchas recién en noviembre o incluso en febrero próximo. Mientras tanto, el club no ha emitido un parte médico definitivo y se espera una actualización oficial en los próximos días.

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Romario Da Silva, de 36 años, llegó al Motagua para el presente torneo y, aunque comenzó la temporada con buenas actuaciones, había perdido protagonismo en las últimas jornadas. La lesión ocurre en el tramo final de su carrera, añadiendo incertidumbre sobre su futuro en el fútbol profesional.

Con esta victoria por 2-0 ante Olancho FC, el Motagua se mantiene en la segunda posición de la tabla, solo un punto por detrás del líder Real España. La situación de Da Silva ha generado una ola de solidaridad dentro y fuera del club, mientras la institución y la afición aguardan novedades sobre su estado de salud y su proceso de recuperación.

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