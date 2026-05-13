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Ser incondicional en la pareja puede dañar los vínculos: cómo evitar postergarse

La psicóloga Verónica Buchanan analizó en Infobae en Vivo los límites entre ambas opciones en los lazos afectivos, y alertó sobre los riesgos de confundirlos en la dinámica amorosa

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La experta advirtió sobre la toxicidad que puede surgir cuando una persona se aprovecha de la disponibilidad excesiva del otro en la pareja

En una entrevista en Infobae en Vivo, la psicóloga Verónica Buchanan abordó la diferencia central entre estar disponible y ser incondicional en una pareja, remarcando que la entrega absoluta puede generar conflictos y desencuentros en el vínculo.

En diálogo con el equipo de Infobae a las Nueve, compuesto por Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, Buchanan profundizó sobre las dinámicas afectivas contemporáneas y la tensión entre el deseo de conexión y la autoafirmación personal.

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Disponibilidad versus incondicionalidad

Verónica Buchanan explicó que la disponibilidad en pareja no implica atender cualquier llamado, sino estar abierto a lo que pueda surgir, remarcó la psicóloga
Verónica Buchanan explicó que la disponibilidad en pareja no implica atender cualquier llamado, sino estar abierto a lo que pueda surgir, remarcó la psicóloga

La conversación se inició tras la referencia a una entrevista de Infobae a Edith Hermida: “Él no me elegía y yo igual estaba disponible, era ‘la incondicional’”, aludiendo a relaciones en las que una parte está siempre disponible mientras la otra permanece de paso.

Buchanan sostuvo: “La disponibilidad es estar abierto a que algo ocurra, a que algo pase, a que si hay una chispa, estoy. Estoy para lo que pase, no es estoy para lo que vos quieras.”

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La psicóloga diferenció este concepto de la incondicionalidad, advirtiendo que: “La incondicionalidad tiene como base un modelo muy complicado, porque es lo que cada uno de nosotros cree de su madre. No estoy diciendo que las madres son ni somos incondicionales, porque no lo somos, sino que cada uno de nosotros considera inicialmente que su madre es incondicional.” Esta creencia, explicó, puede trasladar expectativas irreales al ámbito de la pareja y generar resistencia o distancia en el otro miembro del vínculo.

Sostuvo además que la disponibilidad implica una apertura al encuentro y a lo que pueda surgir, no una entrega ciega o sin límites, y que confundir estos planos puede derivar en sufrimiento o dinámicas desiguales.

El riesgo de “estar regalado” y el juego del poder en la pareja

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La terapeuta de parejas diferenció la incondicionalidad de la disponibilidad, advirtió que lo primero puede generar expectativas irreales en la relación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la entrevista, se abordó el fenómeno de “estar regalado”, entendido como esa actitud de esperar siempre el gesto del otro y adaptarse a los vaivenes de un vínculo inconstante.

Buchanan señaló: “El regalado es alguien que está siempre buscando el gesto del lado del otro. Distinto es estar expectante para que el otro exprese eso. Y ahí hay mucho sufrimiento.”

Subrayó la diferencia entre el juego, que puede formar parte del erotismo y el ida y vuelta en la pareja, y el ejercicio del poder, donde uno de los miembros ocupa una posición dominante: “Cuando en una relación el eje de la cuestión pasa a estar en el poder, estamos hablando de otro tipo de vínculo que no es la pareja.”

En ese sentido, alertó sobre la toxicidad que puede surgir cuando una persona se aprovecha de la disponibilidad excesiva del otro, y remarcó la importancia de construir límites y responsabilidad afectiva en ambos sentidos.

El desafío de elegir(se) y sostener la pareja en el tiempo

Un hombre y una mujer tomados de la mano mientras caminan por una calle empedrada; el hombre lleva una camisa oscura y reloj, la mujer una chaqueta vaquera.
La psicóloga aclaró que la consolidación de la pareja requiere tiempo, compromiso y la capacidad de transformarse junto al otro a lo largo de los años (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consultada sobre la tensión entre priorizar el propio deseo y el de la pareja, Buchanan analizó: “Uno se puede elegir a sí mismo en la relación con otro. Quiero decir, elegir quién soy en quién me transformo cuando me embarco en esta experiencia que es una pareja con otro.”

Finalmente, Buchanan planteó que la consolidación de una pareja requiere tiempo, compromiso y la capacidad de transformarse junto al otro: “Es difícil encontrar a alguien, es difícil que ese encuentro sea posible en el tiempo de la vida de cada uno. Y luego, cuando todos esos factores tan difíciles se dan, también es difícil poder construir y sostener una pareja a lo largo del tiempo.”

Afirmó que el deseo y la motivación por el otro siguen siendo enigmas que movilizan gran parte de la vida afectiva, y celebró la potencia vital que implica el encuentro genuino entre dos personas.

La entrevista completa a Verónica Buchanan

Buchanan afirmó que el deseo y la motivación por el otro son enigmas que movilizan gran parte de la vida afectiva de las personas

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