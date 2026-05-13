Receta de trufas proteicas con almendras, rápida y fácil

Un snack que acompaña entre clases, entrenamientos o antojos sin renunciar al sabor dulce

Trufas de cacao y coco, comida, recetas, dulces, postres (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las trufas proteicas con almendras ofrecen un snack saludable y energético ideal para quienes buscan colaciones rápidas y sin culpa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las trufas proteicas con almendras se convirtieron en el snack elegido por quienes entrenan, estudian o simplemente buscan un bocado energético sin culpa. La combinación de chocolate, frutos secos y proteína vegetal las hace irresistibles y muy prácticas para cualquier momento del día.

En Argentina, este tipo de “bolitas energéticas” suele aparecer en viandas fit, meriendas express o en el bolso del gimnasio. Se preparan en minutos, no requieren cocción y admiten mil variantes según lo que tengas en la alacena.

Receta de trufas proteicas con almendras

Las trufas proteicas con almendras son pequeñas bolitas elaboradas a base de proteína en polvo, harina de almendras y cacao, unidas con pasta de dátiles o miel para aportar textura y dulzor. Se arman en frío, se rebozan en coco, cacao o almendra picada y quedan listas para consumir o guardar.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 15 minutos

  • Preparación: 10 minutos
  • Refrigeración: 5 minutos

Ingredientes

  • 1 taza de harina de almendras
  • 2 cucharadas de proteína en polvo (sabor chocolate o vainilla)
  • 2 cucharadas de cacao amargo en polvo
  • 2 cucharadas de miel (o pasta de dátiles para versión vegana)
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 2 cucharadas de almendras tostadas y picadas
  • 1 pizca de sal
  • 2 a 3 cucharadas de agua o leche vegetal (solo si hace falta ligar)
  • Coco rallado, cacao extra o almendra picada para rebozar

Cómo hacer trufas proteicas con almendras, paso a paso

La preparación de las trufas proteicas con almendras no requiere cocción y se realiza en apenas 15 minutos, lo que facilita su elaboración en cualquier momento (Gemini)
  1. Mezclar la harina de almendras, la proteína en polvo, el cacao y la sal en un bowl grande.
  2. Agregar la miel y la esencia de vainilla. Unir con cuchara o mano limpia hasta lograr una masa húmeda.
  3. Incorporar las almendras tostadas y picadas. Si la mezcla está seca, sumar agua o leche vegetal de a poco, solo hasta que se compacte.
  4. Tomar porciones de la masa y formar bolitas del tamaño de una nuez.
  5. Rebozar cada bolita en coco rallado, cacao o almendra picada.
  6. Llevar a la heladera al menos 5 minutos antes de consumir para que tomen cuerpo.
  7. Tip clave: No agregar demasiado líquido; la masa debe quedar apenas húmeda y moldeable.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 12 trufas medianas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 90 kcal
  • Grasas: 6 gr
  • Carbohidratos: 5 gr
  • Proteínas: 5 gr 

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las trufas proteicas con almendras pueden conservarse hasta 7 días en heladera y hasta 2 meses en freezer, manteniendo su frescura y valor nutricional (Gemini)

En heladera, en recipiente hermético, hasta 7 días. También se pueden freezar por 2 meses. Separar con papel manteca para que no se peguen.

