Economía

En plena crisis de la industria, Caputo recibirá a la UIA: la agenda pendiente y los reclamos por baja de impuestos

El encuentro será la semana próxima. Cuáles son las medidas que se estudian desde febrero y por qué Economía demora en aplicarlas

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El ministro de Economía, Luis Caputo, se reúne con el titular de la UIA, Martín Rappallini, Rodrigo Pérez Graziano y Eduardo Nougués para abordar temas económicos.
La semana que viene el ministro de Economía, Luis Caputo, a recibir a la cúpula de la Unión Industrial Argentina (UIA).

Tras semanas de espera y en un escenario crítico para la gran mayoría de los sectores industriales, con reducción de personal y cierres de fábricas en algunos casos, el ministro de Economía, Luis Caputo, recibirá a las autoridades de la Unión Industrial Argentina (UIA) la semana próxima.

El encuentro genera expectativa en el sector industrial, que le viene presentando diferentes propuestas al equipo económico para ayudar a las empresas en problemas, muchas de las cuales son pymes.

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Caputo los recibirá satisfecho por el último dato que reveló el Indec sobre la actividad manufacturera de mayo, que mostró un alza del 5% interanual y del 3,2% respecto del mes previo. Sin embargo, en la UIA insistirán con la necesidad de que el Ejecutivo tome medidas que permitan reactivar a los sectores más castigados por el actual modelo económico. Como vienen haciendo desde que asumió el gobierno de Javier Milei, el reclamo apunta a que se “equilibre la cancha” y a que el Gobierno siga eliminando impuestos.

Sin embargo, y pese a que las expectativas de recibir buenas noticias se mantienen, los industriales reconocen que aún no están dadas las condiciones fiscales para que el Ejecutivo avance por este camino. De hecho, la baja de retenciones a las exportaciones de autos ya está decidida y se ha ido postergando ante los resultados recaudatorios de los últimos meses.

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El paquete de medidas reclamado por la industria

La reunión se producirá tras una serie de conversaciones iniciadas en febrero entre funcionarios del Palacio de Hacienda y representantes de la UIA, centradas en un paquete de medidas.

Según pudo saber Infobae con fuentes involucradas en las negociaciones, la reunión sería el martes o miércoles de la próxima semana; aún se están coordinando las agendas. Frente a ello, existe expectativa por parte de la UIA de que el Ministerio de Economía concrete algún anuncio, aunque no vinculado a incentivos al crédito, sino a impuestos. Las fuentes remarcaron que, más allá de los diálogos previos, el sector industrial busca definiciones sobre el esquema tributario, uno de los temas más sensibles para la producción argentina.

Este martes, el presidente de la UIA, Martín Rappallini, mantuvo un encuentro con el secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne, como parte de los contactos preparatorios, pero no trascendieron detalles. “Fue una reunión de trabajo”, destacaron en el entorno del funcionario ante la consulta de este medio.

Luis Caputo y Martín Rappallini, nuevo titular de la UIA
EL presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, se reunió esta semana con el secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne.

En febrero, la cúpula industrial hizo llegar al ministro de Economía sus inquietudes a pesar de las tensiones que se exponían en la esfera pública entre el presidente, Javier Milei, y el CEO de Techint, Paolo Rocca, de gran peso en la entidad. En esa oportunidad, la UIA propuso una serie de medidas orientadas a favorecer la recuperación del rubro. Entre las iniciativas presentadas para reducir los costos laborales no salariales, sobresalió la posibilidad de permitir que las contribuciones patronales se computen a cuenta del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

En el ámbito de las exportaciones, se discutió la continuidad del proceso de eliminación de derechos de exportación en sectores aún alcanzados y la posibilidad de incrementar los reintegros para exportaciones, con foco en manufacturas de origen industrial y alimentos. Para las actividades industriales vinculadas a la construcción, se analizaron medidas para estimular la compra de insumos, como la devolución del IVA en consumos realizados con tarjetas de crédito y débito.

Los temas de discusión fueron reconocidos por el propio ministro, aunque como un pase de factura a los gobernadores e intendentes. “Hablamos de la importancia de reducir la carga impositiva, principalmente en provincias y municipios, a fin de hacer que nuestras industrias puedan ser más competitivas”, había escrito Caputo en su cuenta de X al finalizar el encuentro.

En esa reunión, también se plantearon alternativas para mejorar el acceso al financiamiento productivo de las pymes, pero la expectativa ahora está puesta en posibles anuncios impositivos. Es que el Banco Nación Argentina (BNA) ya lanzó líneas de financiamiento a tasas más bajas que las del mercado.

¿Base para el repunte?

En los últimos días se conocieron datos positivos para el sector. Según el Indec, la industria manufacturera en marzo subió 5% en comparación con el mismo mes del año anterior. Sin embargo, el balance del primer trimestre arrojó una baja de 2,3% frente al mismo período de 2025. En la comparación mensual, la actividad industrial repuntó 3,2% respecto a febrero, mientras que la medición que sigue la tendencia de largo plazo marcó una suba de 0,6 por ciento.

Un repunte interanual que se festejó en el Ministerio de Economía, ya que ratificó las declaraciones previas de Caputo sobre que en marzo sectores que venían rezagados, como la industria y la construcción, mostraron signos positivos. Lo que alimenta su optimismo respecto que vienen los “mejores 18 meses” de las últimas dos décadas a partir de mayo/junio.

Industria Automotriz
Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en el primer trimestre del año la industria manufacturera tuvo una caída de 2,3 por ciento.

Al desagregar los datos sectoriales, diez de las dieciséis ramas que componen la industria registraron aumentos interanuales en marzo. Entre los sectores que más crecieron figuran alimentos y bebidas (7,9%), productos químicos (15,9%), madera y papel (12,8%), refinación de petróleo (13,5%), autos y autopartes (7,6%), productos de metal (9,2%), minerales no metálicos (6,9%), tabaco (28,2%), muebles y colchones (3,1%) y otros equipos de transporte (4%). Por otro lado, se verificaron caídas en la metalurgia básica (10,1%), maquinaria y equipo (11,3%), textiles (23,3%), indumentaria, cuero y calzado (8,9%), caucho y plástico (2,4%) y otros aparatos e instrumentos (0,5%).

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