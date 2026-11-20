Los científicos concluyeron que la presencia de cuerpos cetónicos en el organismo no explica por sí sola las variaciones en el apetito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un estudio publicado en Cell Metabolism encontró que la cantidad de proteínas y la predisposición genética pueden modificar de forma marcada la pérdida de peso asociada a una dieta cetogénica.

En una de las cepas analizadas, una variante con apenas 5% de proteínas redujo cerca de 40% la ingesta de alimentos en cuatro semanas, aunque también se vinculó con hígado graso y pérdida de masa magra.

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La investigación, realizada en ratones, aporta una explicación posible a los resultados dispares que muestran los estudios sobre estos regímenes altos en grasas y muy bajos en carbohidratos. Sin embargo, sus autores advierten que se realizó en animales y que no permite trasladar los hallazgos de manera directa a las personas.

Una dieta con 5% de proteínas redujo el apetito; otra con 10% aumentó el peso

El plan cetogénico con cinco por ciento de proteínas redujo la ingesta de alimento, mientras que la fórmula con diez por ciento elevó el peso corporal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo comparó dos planes cetogénicos en ratones de la cepa C57BL/6J. Ambos tenían muy pocos carbohidratos y gran proporción de grasas, pero diferían en un componente: uno aportaba 5% de proteínas y el otro, 10%.

Los animales que recibieron el plan con menor presencia de proteínas comieron menos y bajaron de peso. En cambio, los que consumieron la versión con 10% de proteínas ingirieron más alimentos y aumentaron su peso corporal.

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La diferencia se produjo aun cuando ambos grupos generaban cetonas, moléculas que el organismo produce cuando utiliza grasas como fuente predominante de energía.

Ese dato llevó a los científicos a plantear que la cetosis no explica por sí misma los cambios en el apetito o el peso. La composición específica de los macronutrientes, incluido el aporte proteico, puede modificar el resultado.

Dos genes determinaron por qué los ratones respondieron de manera distinta

Un esquema científico detalla las respuestas metabólicas y hepáticas en ratones C57BL/6J ante dietas con diferente porcentaje de proteínas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La respuesta tampoco fue igual entre animales con genomas casi idénticos. Los ratones C57BL/6J, identificados como B6J, perdieron peso con la dieta de 5% de proteínas. Pero la subcepa C57BL/6NJ, o B6NJ, no mostró el mismo efecto pese a compartir alrededor de 99,9% de su material genético.

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Los investigadores identificaron diferencias en los genes NNT y NLRP12. El primero interviene en la protección de las células frente al estrés oxidativo y el segundo se relaciona con la regulación de la inflamación.

En los B6J, que presentaban alteraciones en ambos genes, el régimen cetogénico muy bajo en proteínas activó señales de estrés e inflamación en el hígado. Ese proceso elevó los niveles de GDF15, asociada al estrés celular, y de LCN2, vinculada con la inflamación. Ambas proteínas pueden enviar señales al cerebro que reducen el deseo de comer.

Al restaurar la función de NNT, los animales susceptibles comieron más y perdieron menos peso, según el estudio. A la inversa, al desactivar NNT y NLRP12 en los ratones que originalmente no adelgazaban, estos empezaron a reducir su ingesta y su peso de una manera similar a la observada en los B6J.

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La baja de peso coexistió con hígado graso y reducción de masa muscular

La reducción de peso observada en los animales coexistió con el desarrollo de hígado graso y la pérdida de masa muscular magra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo introduce un matiz relevante para interpretar los efectos metabólicos de las dietas restrictivas. Los ratones B6J que consumieron la dieta cetogénica con 5% de proteína bajaron de peso y mejoraron su tolerancia a la glucosa, pero desarrollaron hígado graso.

Además, buena parte de la reducción de peso correspondió a masa magra, incluido tejido muscular. Los autores señalan que adelgazar o registrar mejores indicadores de glucosa no equivale necesariamente a una mejora integral de la salud metabólica.

Como parte de sus pruebas, el equipo administró N-acetilcisteína, un compuesto antioxidante y antiinflamatorio, a los animales. El tratamiento disminuyó los niveles circulantes de GDF15 y LCN2, elevó la ingesta de alimentos y atenuó la pérdida de peso.

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La dieta keto limita carbohidratos, pero sus proporciones pueden variar

Los científicos concluyeron que la presencia de cuerpos cetónicos en el organismo no explica por sí sola las variaciones en el apetito. (Freepik)

La llamada dieta cetogénica se caracteriza por una reducción marcada de carbohidratos, un alto aporte de grasas y una cantidad moderada de proteínas. El objetivo es favorecer el uso de grasas como combustible y la producción de cuerpos cetónicos.

En una entrevista previa con Infobae, la médica funcional Florencia Raele explicó que este esquema suele restringir cereales, legumbres, tubérculos, frutas con mayor contenido de carbohidratos y productos elaborados con harinas convencionales. Entre las opciones que pueden integrar ese plan, mencionó carnes, pescado, huevos, frutos secos, semillas, aceite de oliva y vegetales de bajo aporte glucémico.

Raele también remarcó que muchas personas buscan este modelo alimentario por la sensación de saciedad y el menor apetito. “La dieta keto es una dieta alta en grasa, moderada en proteína y muy baja en carbohidratos”, describió la especialista.

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El nuevo estudio muestra que la categoría “keto” puede abarcar fórmulas nutricionales con respuestas muy diferentes. En los experimentos, una variación de solo 5 puntos porcentuales en la proteína alteró el apetito y el peso de los animales, aunque el contenido de grasas y carbohidratos se mantuvo en parámetros cetogénicos.

Los hallazgos en animales no indican que una dieta baja en proteínas sea recomendable para humanos

Los autores del trabajo remarcaron que los hallazgos en modelos animales no permiten recomendar un esquema bajo en proteínas para seres humanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dieta experimental con 5% de proteínas contiene menos de este nutriente que la mayoría de los programas cetogénicos analizados en ensayos clínicos. Por eso, los resultados no prueban que reducir las proteínas sea una estrategia adecuada o segura para perder peso en personas.

También se desconoce si los mecanismos detectados en los ratones, incluidos el estrés hepático y las diferencias vinculadas con NNT y NLRP12, se repiten en humanos. Los autores plantearon que futuros estudios clínicos deberían prestar mayor atención a la proporción de proteínas y a las diferencias biológicas entre participantes.

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La dieta keto no es adecuada para todas las personas, según señaló Raele en la nota previa. Embarazadas, personas en período de lactancia, niños, adolescentes, quienes tienen bajo peso o antecedentes de trastornos de la conducta alimentaria requieren una evaluación particular. También puede ser necesario ajustar el plan en quienes realizan actividad física, ya que algunas personas refieren fatiga, menor rendimiento o cambios en la masa muscular.

Los investigadores buscarán ahora determinar qué otros factores genéticos influyen en la reacción frente a estas dietas y si las alteraciones observadas pueden revertirse después de interrumpir el régimen.