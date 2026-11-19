Contenedor de Cáritas en la provincia de Toledo. (Cáritas)

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Las entidades sociales llevan tiempo advirtiendo de que el sector del reciclaje textil vive unos años críticos en Europa. La última alerta ha venido desde Cáritas Diocesana de Toledo: la organización católica ha echado el cierre de sus contenedores rojos de recogida de ropa usada después de años operando en los municipios de Toledo y Talavera de la Reina, por falta de viabilidad económica del servicio.

“El sector está atravesando una situación difícil, marcada por un desequilibrio entre la cantidad de ropa que se recoge y la capacidad actual para tratarla y reutilizarla de forma responsable”, explica a Infobae Noema Paniagua, directora general de Moda re-, la marca encargada de la gestión de textil en Cáritas.

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El problema no es exclusivo de esta entidad social. La ONG Humana, conocida por sus contenedores verdes, también ha comenzado una retirada por causas similares. La entidad comenzó su actividad en 1987 con apenas 30 puestos de recogida y en 2025 superaron los 5.000, pero en los últimos meses las tornas han cambiado.

“Cada vez resulta más costoso recoger y tratar un residuo cuyo valor de recuperación disminuye progresivamente”, admitían en un comunicado a mediados de 2026. Las primeras retiradas comenzaron en Galicia. “Nos vemos obligados a dejar una tierra en la que hemos prestado servicio durante 25 años. Dejamos de recoger y gestionar más de 1.200 toneladas anuales de ropa usada y, lo más doloroso, debemos despedir a una decena de trabajadores, alguno con más de 25 años de antigüedad”, lamentó el director de Proyectos y Relaciones Externas de Humana, Rafael Mas el pasado 7 de noviembre.

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“La situación es gravísima en Galicia. En el resto de España es igual de grave, especialmente en Cataluña y el País Vasco”, afirmaba el portavoz. La maniobra se repetía, días después, en el Principado de Asturias, territorio que abandonan después de 28 años. “El modelo logístico tradicional, basado en el almacenamiento local y el traslado periódico a nuestra planta de clasificación en Leganés (Madrid), ha dejado de ser sostenible”, afirmaba la organización.

Muerte por ‘fast fashion’

Planta de clasificación de ropa usada de Humana, en Leganés. (Humana)

La advertencia llega también desde Cataluña, donde la cooperativa Roba Amiga calificaba a finales de 2025 de “crítica” la situación de la recogida y gestión del textil postconsumo. “El modelo logístico tradicional, basado en el almacenamiento local y el traslado periódico a nuestra planta de clasificación en Leganés (Madrid), ha dejado de ser sostenible”, aseguraban en un comunicado.

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Las tres organizaciones nacionales dibujan unas causas similares para su problema. “La moda ultrarrápida ha inundado el mercado y los contenedores con piezas de muy baja calidad, diseñadas para durar poco, difíciles de reutilizar y casi imposibles de reciclar, algo que obliga a tratarlas como residuo”, explican desde Roba Amiga. “El problema se agrava porque el reciclaje textil europeo todavía no está consolidado: las tecnologías para separar fibras mixtas no son rentables y grandes operadores como Texaid o Soex han reducido o cesado actividades, evidenciando que la crisis es global”, agrega la entidad catalana.

Dónde acaba la ropa que tiramos a contenedores de reciclaje (Greenpeace)

Es un problema que certificaron desde Greenpeace en 2023. Sus investigadores pusieron dispositivos de seguimiento en varias prendas que luego tiraron en diferentes contenedores de todo el país para ver qué se hacía con ellas. “El 91% acaba fuera de España y, en la mayoría de los casos, va a países africanos y asiáticos”, afirma la coordinadora del proyecto, Sara del Río, a Infobae. “A pesar de que existan contenedores de reciclaje, la realidad es que lo que estamos haciendo es recolectar la ropa para enviar a otros países”, valora.

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En localizaciones como Pakistán o India, detalla la especialista, la ropa terminaba dedicada al reciclaje, algo que no siempre es positivo, pues en estas regiones se siguen “unas prácticas en las que no hay medidas de seguridad, con unos estándares que no son tan elevados como en Europa y los niveles de contaminación e impacto para los trabajadores son más altos”, indica.

Un basural donde terminan muchas prendas de ropa, en Old Fadama, Accra, Ghana, el 19 de octubre del 2024. (Foto AP/Misper Apawu)

En África, el destino principal son tiendas de segunda mano, pero “se sabe por otros estudios que alrededor del 60% de la ropa que les llega directamente se tira, no se llega a utilizar en vida”, lamenta. Del Río advierte que “estamos creando un problema ambiental y de salud a los países a los que está llegando” todo este material. Pone como ejemplo las playas de Accra, en Ghana; o el desierto de Atacama, donde se observan “mareas y mareas de ropa”. En algunas zonas, incluso, estos desechos terminan por utilizarse como combustible, generando “unos niveles de contaminación elevadísimos”, dice.

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Falta de financiación y barreras legales

La mala calidad de lo donado perjudica la principal forma de financiación de estas organizaciones: las tiendas de segunda mano. “En los últimos años ha aumentado el volumen de prendas que llegan a nuestras instalaciones, pero también la proporción de ropa de peor calidad, que resulta más difícil de reutilizar o reciclar”, confiesa Paniagua.

Siendo inservible una parte cada vez mayor de lo desechado, el producto debe tirarse en lugar de intentar venderse en estos comercios de economía circular. Esto hace, por un lado, que las plantas de reciclaje españolas sufran una presión creciente y, por otro, que las entidades consigan menos retribución por un servicio que, históricamente, se ha prestado de forma gratuita en los distintos municipios en los que opera.

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La ropa recogida se destina cada vez menos a tiendas de segunda mano por su mala calidad. (Toni Torrillas/Humana)

Es lo que le ha ocurrido a Cáritas en Toledo, donde ha preferido dejar de trabajar con sus contenedores al negarse los ayuntamientos a pagar por el servicio después de siete años. “Hoy la recogida se sostiene, sobre todo, con la venta de la ropa usada, y solo algunas administraciones aportan financiación a través de sus contratos. Lo que reclamamos es una financiación puente que permita mantener operativa la infraestructura existente hasta que el nuevo sistema esté en marcha”, expresa Paniagua.

La Ley 7/2022 de residuos debía resolver este problema, al forzar a los ayuntamientos a encargarse de la gestión de la ropa usada o contratar los servicios de otras compañías, pero muchos municipios van con retraso en el pago de estos servicios.

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Sin embargo, señalan desde Humana, la normativa estableció en una disposición adicional la obligación de reservar al menos la mitad de los contratos de gestión de residuos textiles a entidades de inserción. En la práctica, los consistorios no distinguen y terminan por destinar el 100% de los fondos a estas organizaciones, en detrimento de otras iniciativas.

“Lo que debía compensar desventajas estructurales ha terminado reforzando posiciones dominantes”, explican. “Para avanzar hacia una economía verdaderamente circular, necesitamos un modelo abierto, con competencia en igualdad de condiciones, operadores diversos y una legislación que premie la eficiencia, la trazabilidad y la sostenibilidad”, defienden.

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Mientras, las organizaciones siguen a la espera de un real decreto que regule la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP), es decir, una normativa que obligue a las empresas de moda a financiar la gestión de sus residuos. “Desde Cáritas y Moda re- estamos haciendo un importante esfuerzo para mantener el servicio y que cada prenda que se dona tenga una segunda vida. Para poder sostenerlo, necesitamos que se apruebe cuanto antes la regulación que hará que quienes ponen la ropa en el mercado financien su gestión. Hasta que esa regulación sea plenamente efectiva, es importante que se articule una financiación puente que ayude a mantener la infraestructura actual”, reivindica Paniagua.