El caso ocurrió en un establecimiento de Chorrillos, donde la consumidora aseguró que no la dejaron retirarse tras realizar una compra. La empresa recibió una multa de 4,99 UIT. Imagen Visuales IA

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Una intervención dentro de un establecimiento comercial de Tiendas Mass, en el distrito limeño de Chorrillos, terminó en una denuncia ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). El caso involucró la retención de una consumidora que intentaba retirarse del local después de realizar una compra.

La controversia llegó hasta la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Tribunal de Indecopi, luego de que la empresa Compañía Hard Discount S.A.C. apelara la sanción impuesta en primera instancia. La denuncia estuvo relacionada con el trato recibido por la clienta durante una intervención del personal del establecimiento.

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Según los antecedentes del expediente, la consumidora sostuvo que fue acusada injustamente de hurto y que sus pertenencias fueron revisadas sin su consentimiento. También señaló que el procedimiento ocurrió frente a otros clientes, situación que afectó su dignidad.

La resolución de segunda instancia determinó que correspondía mantener la sanción contra la empresa, aunque modificó ligeramente el importe de la multa. El tribunal también ratificó la obligación de capacitar al personal para evitar nuevas retenciones injustificadas dentro de sus establecimientos.

¿Por qué denunciaron a Tiendas Mass ante Indecopi?

Un accidente en Mass llevó a que la tienda fuera denunciada por la clienta afectada en Indecopi. Y ahora la entidad ha fallado a favor de la consumidora. - Crédito Difusión

El procedimiento comenzó el 10 de julio de 2023, cuando la consumidora presentó una denuncia contra Compañía Hard Discount S.A.C. por los hechos ocurridos en una tienda ubicada en la avenida Alameda Los Cedros, en la urbanización Cedros de Villa, Chorrillos.

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De acuerdo con su versión, después de efectuar una compra, el personal del establecimiento le impidió retirarse para revisar sus pertenencias. La clienta cuestionó que la intervención ocurriera sin autorización y bajo una acusación de hurto que consideró injustificada.

La denuncia fue evaluada por la Comisión de Protección al Consumidor de la sede Lima Sur N.º 2. En primera instancia, la entidad declaró fundada la denuncia por infracciones de los artículos 18 y 19 del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

Estas disposiciones establecen obligaciones relacionadas con la idoneidad de los servicios y la responsabilidad de los proveedores frente a los consumidores. Por esos incumplimientos, la comisión impuso una multa de 5 UIT y ordenó a la empresa adoptar medidas para evitar situaciones similares.

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Tiendas Mass cuestionó el monto de la multa

Compañía Hard Discount S.A.C. presentó una apelación contra la decisión de primera instancia. Entre sus argumentos, sostuvo que la sanción resultaba desproporcionada debido a que se había allanado oportunamente a las pretensiones de la denunciante.

La empresa consideró que ese reconocimiento debía dar lugar a una amonestación en lugar de una multa económica. También cuestionó la obligación de incluir a sus principales directivos en las capacitaciones, bajo el argumento de que estos no participan directamente en las intervenciones a los clientes.

La Sala Especializada en Protección al Consumidor evaluó los cuestionamientos y precisó que el allanamiento oportuno no obliga a Indecopi a sustituir una multa por una amonestación.

En el fundamento 28 de la Resolución 0233-2026/SPC-INDECOPI, el tribunal estableció que la autoridad cuenta con “la facultad, mas no la obligación de imponer una amonestación” cuando el proveedor acepta las pretensiones del consumidor al presentar sus descargos.

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Indecopi explicó por qué mantuvo la capacitación a los directivos

Entre 2021 y septiembre de 2026, el Indecopi eliminó o inaplicó 1.527 barreras burocráticas relacionadas con la legalización de documentos. Foto: Andina

Otro de los puntos examinados durante la apelación fue la medida correctiva que exigía capacitar al personal de Tiendas Mass. La empresa cuestionó que sus principales directivos también participaran en estas actividades, debido a que no intervienen directamente en las situaciones que involucran a los clientes.

Sin embargo, la Sala consideró razonable mantener esa exigencia. La participación de los principales responsables de la organización permite garantizar que las disposiciones internas se cumplan y que las capacitaciones formen parte de las medidas adoptadas por la compañía.

La resolución también estableció que la formación debe incluir los mecanismos disciplinarios internos aplicables al personal. El objetivo de esta disposición es prevenir retenciones injustificadas de consumidores dentro de los establecimientos comerciales.

Por ello, el tribunal confirmó la medida correctiva complementaria impuesta en primera instancia y mantuvo la obligación de capacitar a los trabajadores con participación de los principales directivos.

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Resolución de Indecopi redujo la multa de 5 a 4,99 UIT

La Sala modificó el importe de la sanción económica después de evaluar el allanamiento oportuno presentado por la empresa. Para determinar el nuevo monto, tomó como referencia una multa base de 10 UIT y aplicó una atenuante del 50,1%.

Como resultado, la sanción pasó de 5 a 4,99 UIT. La modificación quedó establecida en la Resolución 0233-2026/SPC-INDECOPI, emitida el 22 de enero de 2026.

El documento corresponde al expediente 0631-2024/CC2 y resuelve la apelación presentada por Compañía Hard Discount S.A.C. contra la Resolución 2664-2024/CC2.

La decisión fue adoptada por la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Tribunal de Indecopi y corresponde a la segunda y última instancia administrativa del procedimiento. La autoridad revocó el monto de la multa original y lo sustituyó por 4,99 UIT, mientras confirmó la medida correctiva relacionada con la capacitación del personal.

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