Un prototipo de hilo dental inteligente desarrollado por la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong analiza biomarcadores como la glucosa y la inflamación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Un equipo de Hong Kong diseñó un hilo dental con sensores que puede medir indicadores vinculados con la glucosa, el ácido úrico y la inflamación de las encías en unos tres minutos.

El sistema, llamado Smart Floss, recoge durante la higiene bucal una diminuta muestra de líquido crevicular gingival y transmite las lecturas a un teléfono inteligente.

PUBLICIDAD

La investigación estuvo a cargo de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong (HKUST), con la colaboración de la Facultad de Odontología de la Universidad de Hong Kong (HKU). El trabajo se publicó en Science Advances.

El dispositivo analiza un fluido que se encuentra en el borde de las encías

El Smart Floss se enfoca en el líquido crevicular gingival, que se ubica alrededor de los dientes, en el límite con las encías. A diferencia de la saliva, este fluido puede intercambiar metabolitos, proteínas y marcadores inflamatorios con el torrente sanguíneo, por lo que puede contener señales tanto de la salud bucal como de condiciones metabólicas.

El dispositivo Smart Floss mide indicadores de glucosa, ácido úrico e inflamación gingival en tres minutos.

La propuesta busca reunir en una herramienta doméstica controles que suelen realizarse por vías separadas.

La glucosa se mide habitualmente con muestras de sangre, mientras que la inflamación periodontal se evalúa en el consultorio odontológico mediante sondajes. De acuerdo con la información difundida por las instituciones, el dispositivo apunta a seguir de forma simultánea esos parámetros sin agujas.

PUBLICIDAD

Dos fibras capturan la muestra en unos 20 segundos

El sistema utiliza un hilo de dos fibras recubierto de pectina de grado alimentario, una sustancia de origen vegetal. Tras unos 20 segundos de uso, el movimiento del hilo moviliza el fluido acumulado alrededor del diente y forma una microgota entre las dos hebras.

La tensión superficial conserva esa gota en el hilo. Luego, una polea mecánica desplaza la fibra hacia una cámara sellada dentro del mango, donde la muestra llega a una matriz de sensores. El aparato también calcula el volumen de fluido recogido para ajustar las mediciones químicas a la cantidad exacta disponible.

El sistema analiza el líquido crevicular gingival, un fluido bucal que intercambia marcadores con el torrente sanguíneo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El procesador incorporado transmite los resultados de forma inalámbrica a un celular. El sistema puede medir glucosa y ácido úrico, un marcador relacionado con el riesgo de gota, además de parámetros asociados con inflamación activa de las encías.

PUBLICIDAD

Las mediciones preliminares coincidieron con análisis de sangre y exámenes periodontales

Las pruebas iniciales mostraron que las lecturas de glucosa y ácido úrico obtenidas con el Smart Floss guardó correlación con las mediciones en sangre. A su vez, los resultados sobre inflamación gingival coincidieron con evaluaciones periodontales realizadas por profesionales, de acuerdo con la información de la HKUST.

La investigación fue dirigida por Hnin Yin Yin Nyein, profesora adjunta del Departamento de Ingeniería Química y Biológica de la HKUST. El equipo indicó que el prototipo todavía requiere estudios de mayor escala para comprobar su fiabilidad y su utilidad en controles cotidianos fuera de entornos de investigación.

Los autores prevén mejorar la comodidad del dispositivo, su desempeño en el hogar y los procesos de fabricación y control de calidad. Esos pasos determinarán si esta plataforma basada en hilo dental inteligente puede avanzar hacia una aplicación más amplia en el monitoreo de la salud metabólica y oral.

PUBLICIDAD