No todas las dietas keto son iguales: un estudio advierte que algunas grasas pueden favorecer la inflamación

Un estudio de la Universidad de Cincinnati determinó que las dietas keto ricas en grasas saturadas de cadena larga estimulan procesos inflamatorios (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Alta en grasa y proteína y muy baja en carbohidratos, la dieta keto es elegida por muchas personas que no solo buscan bajar de peso sino además mejorar su metabolismo y estado de salud.

Sin embargo, un estudio reveló que no todas las dietas keto producen los mismos efectos y que las formulaciones ricas en grasas saturadas de cadena larga pueden favorecer procesos inflamatorios, mientras que otras fuentes de grasa no provocaron la misma respuesta en los modelos analizados.

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La investigación, publicada en Science Advances por científicos del Centro Oncológico de la Universidad de Cincinnati, aporta una posible explicación a una discusión que lleva años: algunos trabajos asociaron a la dieta cetogénica con efectos antiinflamatorios, mientras otros detectaron consecuencias metabólicas adversas.

La diferencia, según estos resultados, podría estar menos en la cetosis que en el tipo de grasas elegido para alcanzarla.

Respuesta inflamatoria en ratones alimentados con grasas saturadas de cadena larga

Los ratones alimentados con la manteca vegetal Crisco acumularon macrófagos proinflamatorios en el corazón, los riñones, el hígado y el cerebro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo dirigido por David Gius, director del Centro Oncológico de la Universidad de Cincinnati, estudió los efectos de distintas formulaciones cetogénicas en ratones. Todos los regímenes reducían los carbohidratos para inducir cetosis, pero variaban en su composición grasa.

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Durante 21 días, los animales recibieron una dieta keto con Crisco, una manteca vegetal elaborada con aceite de palma y con cerca de 26% de ácidos grasos saturados de cadena larga; otra con aceite de coco, que contenía una proporción menor de esas grasas, alrededor de 12%; o una alimentación regular para comparar los resultados.

Los ratones que consumieron la dieta basada en Crisco mostraron una mayor acumulación de macrófagos proinflamatorios en el corazón, los riñones, el hígado, el cerebro y el tejido adiposo blanco.

Los macrófagos son células inmunitarias que intervienen en la defensa del organismo, aunque su activación persistente puede contribuir a la inflamación.

En cambio, la dieta keto formulada con aceite de coco no produjo ese patrón. Sus marcadores inflamatorios se asemejaron más a los del grupo que recibió una alimentación convencional.

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Qué fuentes de grasa priorizar en una dieta keto

Los frutos secos aportan grasas insaturadas y pueden formar parte de una dieta keto basada en alimentos reales, junto con semillas, palta y aceite de oliva (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir de estos hallazgos, una versión keto orientada a un perfil potencialmente menos inflamatorio debería priorizar grasas insaturadas presentes en el aceite de oliva, la palta, los frutos secos, las semillas y los pescados grasos, además de incorporar con cautela fuentes de triglicéridos de cadena media, como el aceite de coco.

En cambio, convendría limitar las formulaciones que concentran grasas saturadas de cadena larga, frecuentes en la manteca, la panceta, las carnes grasas, el aceite de palma y algunas mantecas vegetales procesadas.

La evidencia procede de ratones y cultivos celulares, por lo que no permite trasladar de forma directa ese efecto a las personas ni reemplaza una evaluación nutricional individual.

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Estrés mitocondrial

El estrés en las mitocondrias y la activación de la vía cGAS-STING desencadenan la respuesta inmunitaria ante ciertas grasas saturadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores analizaron también cultivos de macrófagos de ratones y humanos. Allí observaron que los ácidos grasos saturados de cadena larga impulsaban una polarización celular de tipo M1, asociada con una respuesta inflamatoria. Ese efecto no apareció con ácidos grasos de cadena media ni con grasas insaturadas.

El trabajo halló un aumento de ceramidas y hexosilceramidas, lípidos relacionados con procesos inflamatorios, en macrófagos de animales sometidos a dieta cetogénica. Además, detectó la activación de vías vinculadas al inflamasoma y al sistema cGAS-STING, que participa en la respuesta inmunitaria frente a señales de daño celular.

Los ensayos con ratones modificados genéticamente indicaron que la vía cGAS-STING era necesaria para que aparecieran esos efectos. De acuerdo con los autores, las grasas saturadas de cadena larga pueden producir estrés en las mitocondrias —las estructuras celulares encargadas de generar energía— y activar luego mecanismos inmunitarios.

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“No todas las dietas cetogénicas son iguales, ya que las diferentes grasas provocan diferentes cambios metabólicos”, sostuvo Gius al referirse a la línea de investigación de su equipo.

La composición de grasas es factor decisivo más allá de la cetosis

La dieta cetogénica formulada con aceite de coco mantuvo marcadores inflamatorios similares a los de una alimentación regular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dieta cetogénica se caracteriza por un alto aporte de grasas, una ingesta moderada de proteínas y una restricción marcada de carbohidratos. El objetivo es inducir la cetosis, un estado metabólico en el que el organismo pasa a utilizar principalmente grasas y cuerpos cetónicos como combustible, en lugar de glucosa.

Para sostener ese estado, el consumo diario de carbohidratos suele ubicarse entre 20 y 50 gramos, aunque las proporciones pueden variar según la estrategia y la indicación médica.

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La dieta fue diseñada en la década de 1920 para tratar determinados casos de epilepsia resistente a medicamentos y luego se popularizó como recurso para bajar de peso.

La médica Florencia Raele explicó en una nota anterior de Infobae que una versión basada en alimentos reales puede incluir pescado, huevos, frutos secos, semillas, palta, aceite de oliva, vegetales de bajo aporte glucémico y aceite de coco, sin depender de productos ultraprocesados que se promocionan como “keto”.

La nueva investigación agrega un matiz: reducir carbohidratos no alcanza para anticipar el impacto metabólico e inmunitario de una dieta. También importa qué grasas predominan y en qué cantidades se consumen.

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Perfil diferenciado de las grasas insaturadas y de cadena media

Los especialistas advirtieron que la ingesta prolongada de grasas saturadas puede alterar los niveles de colesterol y el riesgo cardiovascular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio no propone clasificar todos los alimentos de forma aislada ni establece una pauta nutricional para las personas. Sin embargo, sus resultados refuerzan una diferencia que suele aparecer en las recomendaciones alimentarias: las grasas no tienen todas la misma composición ni producen necesariamente las mismas respuestas biológicas.

En los experimentos, los ácidos grasos de cadena media y los insaturados mostraron características más cercanas a un perfil antiinflamatorio que las grasas saturadas de cadena larga. Estas últimas abundan en diversos productos de origen animal y vegetal, y su presencia puede ser alta en ciertas formulaciones keto que priorizan manteca, panceta, manteca de cacao o algunas grasas vegetales procesadas.

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Especialistas habían advertido en otra nota de Infobae que el elevado consumo de grasas saturadas puede influir en el colesterol y en el riesgo cardiovascular, especialmente cuando el patrón alimentario se mantiene durante períodos prolongados. Por ese motivo, suelen recomendar una evaluación individual y priorizar fuentes grasas de mejor perfil nutricional.

Limitaciones del estudio: resultados en animales y cultivos celulares

Los investigadores analizan si la intervención nutricional puede modificar el microambiente de los tumores y favorecer la inmunoterapia contra el cáncer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La principal limitación del trabajo es que sus resultados sobre inflamación provienen de modelos animales y de cultivos celulares. No permite afirmar que una dieta keto rica en grasas saturadas de cadena larga provoque el mismo efecto en humanos.

Esta cautela es especialmente importante porque las dietas cetogénicas se investigan en áreas clínicas muy distintas. El grupo de Cincinnati busca establecer si una manipulación nutricional podría modificar el microambiente de los tumores y contribuir a mejorar la respuesta a la inmunoterapia. Por ahora, esa hipótesis permanece en etapa de investigación.

Una revisión sistemática publicada en 2021 tampoco encontró pruebas de que la dieta cetogénica mejorara la supervivencia o produjera efectos antitumorales en pacientes con cáncer. El equipo de Gius participa ahora en ensayos clínicos para profundizar el análisis, incluido uno en UT Health San Antonio y otro previsto en la Universidad de Cincinnati.

Supervisión profesional y precauciones en un plan restrictivo

El plan cetogénico requiere precauciones estrictas en personas con diabetes tratada con insulina o antecedentes de trastornos de la conducta alimentaria. (WESTEND61 / Europa Press)

Más allá de sus posibles aplicaciones terapéuticas, la dieta keto no es adecuada para todas las personas. Puede requerir precauciones particulares en embarazo, lactancia, adolescencia, bajo peso, antecedentes de trastornos de la conducta alimentaria y diabetes tratada con insulina u otros medicamentos que reducen la glucosa.

También existen interrogantes sobre sus efectos a largo plazo. Aunque algunas personas experimentan mayor saciedad y una baja rápida de peso al comienzo, las diferencias frente a otros planes de descenso de peso tienden a achicarse con el tiempo.

Los nuevos resultados desplazan el foco desde la idea de una única “dieta keto” hacia las características concretas de cada versión. Los próximos ensayos en humanos deberán determinar si la composición de grasas también modifica la inflamación y los resultados clínicos fuera del laboratorio.