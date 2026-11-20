Gustavo Grobocopatel participó del RepensAR Summit 2026 junto a su hijo Rosendo y habló sobre la venta de Los Grobo y los desafíos de las empresas familiares

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En medio de la crisis financiera que atraviesa Los Grobo Agropecuaria, su fundador, Gustavo Grobocopatel, volvió a hablar públicamente sobre los motivos que lo llevaron a desprenderse del control de la empresa familiar que convirtió en uno de los principales grupos del agro argentino. El empresario explicó que la decisión de vender la compañía en 2016 respondió a una estrategia que comenzó más de una década antes y que tuvo entre sus objetivos evitar conflictos entre las nuevas generaciones de la familia.

Durante su participación en el RepensAR Summit 2026, realizado este jueves en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), Grobocopatel compartió un panel con su hijo Rosendo, en el que abordó los desafíos de las empresas familiares, la necesidad de profesionalizar su gestión y las dificultades que enfrenta el sector agropecuario para acceder al financiamiento.

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“Yo pienso que las empresas familiares están condenadas al fracaso”, afirmó durante la conversación, en la que también explicó que la continuidad de este tipo de organizaciones depende de su capacidad para adaptarse a nuevas estructuras de conducción y propiedad.

“No hay negocios buenos o malos: hay gestiones de la cultura buenas o malas”, sostuvo el fundador de Los Grobo, quien también planteó que uno de los grandes desafíos pendientes del campo argentino es avanzar en su industrialización y fortalecer los vínculos con otros sectores de la sociedad.

Las declaraciones se produjeron mientras Los Grobo Agropecuaria atraviesa un concurso preventivo de acreedores, iniciado en febrero de 2025, y busca reestructurar una deuda millonaria. La compañía, controlada mayoritariamente por el fondo Victoria Capital Partners, también avanzó en un acuerdo operativo con el grupo brasileño AMaggi.

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Sin embargo, Grobocopatel no se refirió específicamente a la situación financiera actual de la empresa ni vinculó aquella decisión de venta con los problemas que enfrenta la compañía.

Por qué Gustavo Grobocopatel decidió vender Los Grobo

El empresario explicó que la venta fue parte de una estrategia familiar que acordó con sus hermanas, quienes también participaban como accionistas de la compañía.

“Las empresas familiares están condenadas al fracaso”, afirmó Gustavo Grobocopatel durante el RepensAR Summit 2026, donde analizó los desafíos de la profesionalización y el acceso al capital

“Teníamos con mis hermanas, que eran mis socias, la idea de que el mecanismo de captura de valor en la compañía de los accionistas no era retirar dividendos todos los años, sino en algún momento vender la compañía y que cada uno haga de su vida lo que quiera”, relató.

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Según contó, la familia comenzó a preparar la organización para incorporar inversores externos y avanzar hacia un esquema de administración profesional. Ese proceso incluyó la creación de directorios, la implementación de auditorías y la incorporación de nuevas herramientas de gestión. “La realidad es que todo ha sido un plan”, afirmó. También reconoció: “Siempre he tratado de salir de la maraña de la empresa familiar”.

Uno de los factores que influyó en la decisión fue la posibilidad de que las nuevas generaciones tuvieran que compartir la conducción de una misma organización, con intereses y proyectos personales diferentes. “Me es difícil ver hoy a los 15 nietos de mi viejo trabajando juntos en una compañía”, señaló al referirse a los desafíos que enfrentan las empresas familiares cuando aumenta la cantidad de accionistas.

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Grobocopatel explicó además que ninguno de sus tres hijos eligió desarrollar su carrera profesional en el campo. Mientras una de sus hijas se dedicó a la neurología y otra a la historia, Rosendo orientó su trayectoria hacia la política. “Realmente, si hubiésemos seguido con el campo, los habría condicionado a ellos”, expresó.

El empresario también recordó que su abuelo llegó a la Argentina en 1910 y tardó medio siglo en comprar sus primeras 100 hectáreas. Posteriormente, su padre y sus tíos desarrollaron una empresa agropecuaria, que atravesó una reorganización familiar antes del nacimiento de Los Grobo.

A comienzos de los años 80, después de terminar sus estudios de agronomía, Gustavo participó en la creación de la compañía, que posteriormente amplió sus actividades hacia la comercialización de granos, los agroquímicos y la industria.

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Las dificultades del campo para atraer inversiones

Durante el encuentro, Grobocopatel también se refirió a las limitaciones que enfrentan las empresas agropecuarias para conseguir financiamiento y desarrollar proyectos de mayor escala.

“El campo son miles de empresas familiares con una dificultad muy grande de acceso al capital, porque las empresas familiares no están preparadas para recibir el capital en tiempo y forma”, sostuvo. En ese sentido, vinculó el acceso a nuevos inversores con la necesidad de profesionalizar la administración y desarrollar estructuras capaces de incorporar socios externos.

El empresario también recordó que Los Grobo buscó ampliar su actividad más allá de la producción primaria y avanzar hacia una estructura agroindustrial con presencia internacional. “Teníamos esta proyección de hacer una empresa agroindustrial y después trascender los límites de la Argentina y crear una especie de multilatina”, explicó. La compañía incorporó a lo largo de su historia diferentes socios e inversores, entre ellos productores, contratistas, acopiadores y grupos internacionales.

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Grobocopatel también se refirió a los desafíos que enfrenta actualmente el sector. “El campo tiene el desafío enorme de industrializarse, de generar más servicios, de complejizar su matriz productiva, que son todas cosas pendientes de hace 20, 30 años, que por distintos motivos no pudimos hacer”, afirmó.

La crisis actual de Los Grobo

La exposición del empresario coincidió con un momento crítico para la compañía que fundó. Los Grobo Agropecuaria se encuentra en concurso preventivo desde febrero de 2025, después de enfrentar dificultades financieras que afectaron el cumplimiento de sus obligaciones.

Los Grobo Agropecuaria atraviesa un concurso preventivo de acreedores y busca reorganizar sus operaciones comerciales mediante un acuerdo con el grupo brasileño AMaggi

La empresa presentó una propuesta de reestructuración de su deuda a los acreedores y avanzó en negociaciones para reorganizar sus operaciones comerciales.

En ese marco, alcanzó un acuerdo con AMaggi, uno de los principales grupos agroindustriales de Brasil, para que la firma brasileña alquile plantas de acopio y asuma actividades vinculadas con la comercialización de granos e insumos. El convenio contempla una duración inicial de dos años y requiere autorización judicial para su implementación.

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La familia Grobocopatel conserva una participación minoritaria en la empresa, mientras que el control accionario permanece en manos de Victoria Capital Partners.

Los empresarios debatieron cómo atraer capital a la Argentina

El RepensAR Summit 2026 reunió en el MALBA a empresarios, inversores y representantes del sector público para analizar oportunidades de negocios en sectores como energía, agroindustria, tecnología, arte y real estate.

El encuentro fue la actividad central de Argentina Capital Week, organizada por Americas Capital y Bunker Invest, que durante cinco días desarrolló ocho eventos con más de 50 expositores y más de mil invitados.

“La Argentina está ante una oportunidad histórica. Pero para capturarla, la estabilidad macroeconómica no va a ser suficiente: es necesario repensar la forma en que nos vinculamos con el mundo”, afirmó Francisco Sosa del Valle, cofundador de Argentina Capital Week y CEO de Bunker Invest.

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Durante la apertura, Diego Sucalesca, presidente ejecutivo de PromArgentina, destacó el papel del sector privado en la generación de inversiones y la necesidad de establecer espacios de diálogo con el Estado. “Hoy hay un Estado que se corre para que sean los privados quienes hagan negocios por convicción, porque hay un presidente como Javier Milei que efectivamente cree que son los privados quienes crean riqueza”, sostuvo.

El funcionario también señaló que la Argentina proyecta superar por primera vez los USD 100.000 millones en exportaciones y destacó que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) suma 30 proyectos aprobados por aproximadamente USD 80.000 millones, según las cifras que presentó durante el encuentro.

Otro de los empresarios del sector agroindustrial que participó del encuentro fue Mariano Grassi, presidente y CEO de Nueva Vicentin, quien repasó el proceso de reorganización de la compañía y los planes de inversión.

Grassi aseguró que la firma mantiene todas sus plantas operativas, proyecta cerrar el año con un récord de producción y aumentó un 10% su dotación de personal. También anticipó inversiones por USD 100 millones. “La confianza se construye con el tiempo. Nuestro grupo tiene 138 años cumpliendo el 100% de los negocios que pactó. Esto no es magia”, afirmó. El empresario también llamó a las compañías agroindustriales a fortalecer el asociativismo para mejorar sus posibilidades de competir con las multinacionales.

Hacia un “país petrolero”

En el sector energético, Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, anticipó que en los próximos días se firmará la decisión final de inversión de Argentina LNG, un proyecto que contempla USD 51.000 millones de inversión de capital y unos USD 20.000 millones de gastos operativos.

Marín definió la iniciativa como la mayor inversión de la historia argentina y latinoamericana. También sostuvo que la expansión de la infraestructura energética permitiría elevar las exportaciones de petróleo por encima de los USD 25.000 millones y generar unos 15.000 nuevos puestos de trabajo en Vaca Muerta.

“No hay vuelta atrás. Vamos a pasar de ser un país con petróleo a un país petrolero”, afirmó.

La jornada también incluyó la participación de Hernán Kazah, cofundador de Kaszek, quien analizó el impacto de la inteligencia artificial sobre el crecimiento de las empresas tecnológicas. “En Mercado Libre nos llevó nueve o diez años llegar a facturar 100 millones de dólares. Hoy tenemos compañías que lo hacen en menos de dieciocho meses”, señaló.

Por su parte, Eduardo Costantini, fundador de Consultatio y del MALBA, abordó las inversiones en arte y adelantó la ampliación del museo bajo la Plaza Perú, un proyecto que demandará unos USD 30 millones. El empresario recordó que una obra de Frida Kahlo que compró en 1995 por USD 3,2 millones alcanzó un valor estimado cercano a los USD 100 millones. “Comprar mal en arte es comprar una obra que no resiste el peso de la historia”, expresó.