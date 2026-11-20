El cuartetero se equivocó en la elaboración de su plato en MasterChef Celebrity

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En MasterChef Celebrity cada desafío llega con una consigna precisa que los participantes deben respetar al pie de la letra, desde la selección de ingredientes hasta los tiempos de cocción. El jurado, integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana, evalúa no solo el sabor final de los platos, sino también la atención que cada competidor pone en el proceso. En ese esquema, un descuido en algo tan básico como reconocer un ingrediente puede arruinar una preparación completa y exponer al participante frente a cámaras y al resto del certamen. Y si no, que lo cuente Luck Ra,. que cometió un desliz que le puede costar su continuidad en el certamen.

La noche del jueves en el reality de Telefe estuvo ambientada en Medio Oriente. Los participantes debieron preparar su versión de falafel en pan pita con vegetales y salsa de yogur en 60 minutos. “Es una comida fresca y llena de sabor que se come con las manos”, explicó Betular sobre la consigna. Compitieron en esa ronda Luck Ra, Marta Fort, Josefina “China” Ansa, Campi, Grego Rossello, Karina Mazzocco, Nazareno Casero, Pablo Migliore y Mike Amigorena, este último con el beneficio de doble receta por haber ganado la medalla plateada la semana anterior.

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Ante la dificultad del desafío, la producción sumó como invitado a Claudio “El Turco” Husaín, exfutbolista que terminó cuarto en la temporada anterior del programa y que se definió como “especialista en la salsa de yogur”. La conductora Wanda Nara lo recibió con una chicana: “Pasan las temporadas y vas a seguir siendo siempre el mismo chamuyero”. Betular también lo cruzó antes de que arrancara la cocina, al recordarle que debía “agradecer estar parado junto con ellos” después de haber quedado eliminado en una semifinal.

Germán Martitegui y Luck Ra cara a cara en MasterChef Celebrity

El que no la pasó del todo bien fue Luck Ra. El cordobés llegó a la devolución del jurado “emocionado” por el resultado de su presentación, pero esa expectativa se desarmó apenas Betular y Botana repararon en un detalle de la preparación. “¿Por qué tiene azúcar el plato?”, preguntó el pastelero. El cantante, convencido de haber usado el ingrediente correcto, respondió: “No, es sal”. Betular insistió: “No, es azúcar”. El músico, que al principio creyó que se trataba de una broma, pero no tardó en darse cuenta de que la cuestión iba en serio y que algo había pasado con su preparacion.

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Wanda Nara se sumó al intercambio y planteó una hipótesis: “Capaz fue algún compañero que te quiso hacer un chiste”. Betular descartó esa posibilidad con una pregunta directa: “¿Por qué te mentiría yo?”. La conductora continuó el interrogatorio: “¿De dónde sacaste el azúcar?”. Recién entonces Luck Ra admitió el error, ya visiblemente nervioso: “Pensé que era sal”.

Martitegui cerró el episodio con una devolución contundente: “Era una prueba para ver si estabas atento, evidentemente no”. Betular, además del error con el condimento, señaló otros dos problemas en el plato: el pan pita estaba relleno hasta la mitad y el falafel llegó trozado. Pese a eso, reconoció un aspecto positivo: “Hasta ahora, es el mejor pita. Todo lo demás es un desastre”.

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En el backstage, y sin perder su sentido del humor, Luck Ra intentó justificar la confusión. “El azúcar y la sal igual como que son parecidas a la vista. No sé por qué agarré el otro”, dijo el cantante cordobés. Como resultado de la prueba, recibió delantal gris junto a Campi, Migliore, Amigorena y Rossello, por lo que los cinco deberán disputar su permanencia en el programa en la próxima noche de última chance.