Moody's Ratings prevé una mejora en el financiamiento para empresas argentinas de petróleo, gas y minería en 2027.

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La calificadora de riesgo Mooody’s Ratings anticipó anticipó una mejora de las condiciones de financiamiento en 2027 para las empresas no financieras de la Argentina, sobre todo para las grandes compañías exportadoras de petróleo, gas y minería, pero señaló que las elecciones presidenciales de octubre podrían devolver volatilidad a los mercados.

Un informe de la calificadora sostuvo que la estabilización macroeconómica y la reapertura de los mercados externos respaldan el el frente fianciero de las empresas argentinas. “En Argentina, la estabilización macroeconómica y la reapertura de los mercados externos respaldan el refinanciamiento”, señaló Moody’s. La empresa asignó al país una perspectiva positiva, en contraste con el escenario más exigente que prevé para Brasil y Colombia, donde las tasas de interés altas seguirán restringiendo la liquidez y la cobertura de intereses de las compañías.

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La mejora no será uniforme. Moody’s estimó que dos tercios de los emisores argentinos mantendrán flujo de efectivo libre negativo en 2027 por las inversiones previstas. Esa situación, aclaró, resulta menos riesgosa cuando las compañías conservan liquidez, acceso a los mercados y margen para ajustar sus planes de capital. Para Argentina, la proporción de empresas con flujo de caja libre negativo alcanzaría 67%, la más alta entre los seis países considerados en el análisis.

El escenario favorable se concentra en los sectores con ingresos en moneda dura. “Las condiciones de financiamiento han mejorado principalmente para las grandes empresas de los sectores de petróleo y gas y minería”, indicó Moody’s. YPF, Vista Energy Argentina, Tecpetrol y Pluspetrol ampliaron sus inversiones en Vaca Muerta y cuentan con mayores volúmenes de producción, ingresos dolarizados y capacidad de moderar el ritmo de desembolsos si cambian las condiciones de mercado, según el reporte. Esos factores apuntalan su acceso a financiamiento internacional de largo plazo y contribuyen a sostener la liquidez.

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El 67% de los emisores argentinos mantendrá un flujo de caja libre negativo por las inversiones de capital proyectadas. (REUTERS/Francisco Loureiro)

En cambio, las empresas vinculadas al consumo interno enfrentan un contexto más restrictivo. “Las empresas orientadas al consumo y al mercado interno enfrentan altas tasas reales, ingresos reales débiles y una creciente morosidad de los hogares”, advirtió la calificadora. La agencia indicó que esas condiciones vuelven a esas compañías más dependientes del crédito local, que suele ser más caro y de plazos más breves. El acceso externo, agregó, seguirá atado a la continuidad de las reformas y de la política económica.

La proximidad de los comicios presidenciales de 2027 es uno de los principales factores de riesgo. “Las condiciones de financiamiento y los diferenciales probablemente se volverán más volátiles a medida que se aproximen las elecciones”, advirtió Moody’s. La agencia prevé que el acceso al mercado se vea condicionado por la evaluación de los inversores sobre la continuidad de las políticas. La advertencia llega después de un año de reapertura financiera para varios emisores argentinos, especialmente los de energía y minería.

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El informe también destacó el efecto de las decisiones oficiales sobre la caja de las empresas. Desde julio de 2026, el Gobierno eliminó los derechos de exportación para productos químicos, acero y metales, y prevé retirar gradualmente los restantes hasta junio de 2027. Además, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) había aprobado 27 proyectos por cerca de USD 76.000 millones a octubre, con un período de presentación de solicitudes abierto hasta julio próximo.

En el sector energético, la calificadora señaló que YPF mantuvo mayormente sin cambios los precios de los combustibles desde abril de 2026, pese al incremento del valor del crudo. Los aumentos pendientes de impuestos a los combustibles, postergados desde 2024 hasta diciembre de este año, elevan la posibilidad de una corrección de precios antes de la elección presidencial, indicó.

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El oleoducto Vaca Muerta Oil Sur iniciará sus operaciones hacia fines de 2026 para firmas con capacidad contratada.

A escala regional, Moody’s espera que el costo del crédito continúe alto durante 2027 y afecte con más fuerza a los emisores de menor calificación, con deuda a tasa variable o vencimientos cercanos. Brasil y Colombia concentrarán las presiones: sus tasas reales de política monetaria rondaban 9,1% y 6%, respectivamente, a noviembre de 2026. México, Chile y Perú tendrían un desempeño más estable, mientras que Argentina aparece como el único de los grandes mercados bajo seguimiento con una trayectoria de mejora.

La agencia no prevé un deterioro generalizado en la región. La tasa de incumplimiento de las empresas latinoamericanas, que se ubicaba por encima del promedio mundial, bajaría durante 2027. Sin embargo, advirtió que la brecha entre compañías sólidas y débiles se ampliará: las firmas con liquidez, financiamiento diversificado y exposición exportadora estarán mejor posicionadas, mientras que las más endeudadas deberán afrontar un refinanciamiento más selectivo y costoso.

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La demanda global de minerales críticos, energía y conectividad también abre oportunidades para la región. En Argentina, el nuevo oleoducto Vaca Muerta Oil Sur comenzará a operar hacia fines de 2026, aunque el beneficio quedará limitado a los exportadores que tengan capacidad contratada. La primera unidad flotante de gas natural licuado del país, en tanto, iniciaría operaciones hacia fines de 2027.