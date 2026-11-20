Santa Teresa de Jesús, monja y escritora española: “El amor perfecto tiene esta fuerza: que olvidamos nuestro propio contento para contentar a quien amamos” (Pintura de Francois Gerard)

Guardar

La historia de la literatura y del pensamiento occidental suele guardar sus tesoros más radicales en los lugares menos pensados. A menudo se imagina la mística medieval y renacentista como un ejercicio de aislamiento, un repliegue monástico ajeno a los ruidos del mundo. Sin embargo, cuando Santa Teresa de Jesús —también conocida como Santa Teresa de Ávila— tomaba la pluma, lo que brotaba de su puño no era una simple devoción abstracta, sino una disección filosófica de una agudeza fulminante.

Camino de perfección Por Santa Teresa de Jesús eBook Gratis Descargar

“El amor perfecto tiene esta fuerza: que olvidamos nuestro propio contento para contentar a quien amamos”, escribió. Para entender de dónde surge este destello, es necesario abrir las páginas de Libro de las Fundaciones, una crónica andariega escrita por la santa entre 1573 y 1582, y publicada de forma póstuma. Si en Libro de la Vida abría las puertas de su alma, y en El castillo interior (o Las moradas) trazaba el mapa de la oración, en Libro de las Fundaciones se ensucia los zapatos.

PUBLICIDAD

Este texto es una obra fundamental de la literatura castellana porque mezcla la crónica de viaje, el manual de administración de los nuevos conventos de las carmelitas descalzas y la más profunda teología práctica. En sus páginas, Teresa narra las peripecias, las carencias materiales, las resistencias institucionales y los milagros cotidianos que experimentó al fundar monasterios por toda España. Es precisamente en el capítulo 5 de este libro donde se encuentra la cita.

En ese apartado reflexiona sobre la obediencia y el desapego, advirtiendo a sus monjas que la verdadera espiritualidad no se mide por el éxtasis místico o el consuelo individual, sino por la capacidad de renuncia en favor del otro. En el castellano de la época, la frase dictaba: “Esta fuerza tiene el amor, si es perfecto, que olvidamos nuestro contento por contentar a quien amamos”. La genialidad de la frase radica en el uso de la palabra “fuerza”. Para la pensadora abulense, el amor es un motor de transformación.

PUBLICIDAD

"Libro de las fundaciones" de Santa Teresa de Jesús (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo revolucionario de su propuesta es que esa “fuerza” no se utiliza para retener, poseer o acumular, sino para vaciarse. El “propio contento” —es decir, el ego, el bienestar personal, el deseo de tener razón o de estar cómodos— es el primer obstáculo para el amor verdadero. Al proponer que el amor perfecto “olvida” el interés personal para buscar el del ser amado (que en su mística es Dios, pero que se traduce inmediatamente en el prójimo), Santa Teresa anticipa debates modernos sobre la alteridad.

No hay amor si no hay un espacio vacío en uno mismo para que el otro lo habite. Esta sola idea resume de manera magistral la vida y la obra de su autora. Santa Teresa de Jesús fue una mujer que desafió las estructuras de su tiempo —vigilada de cerca por la Inquisición— precisamente porque aplicó esta máxima a su propia existencia. Olvidó su propio “contento” (una vida monástica cómoda, burguesa y sin sobresaltos en el convento de la Encarnación) para desgastarse físicamente en los caminos reales.

PUBLICIDAD

En una época que, al igual que la nuestra, tendía al hiperindividualismo o al formalismo vacío, la mística española nos recuerda que la libertad suprema no consiste en hacer lo que queremos, sino en ser capaces de olvidarnos de nosotros mismos por algo —o alguien— superior. Ella misma lo puso en práctica durmiendo en jergones de paja y soportando calumnias, todo por una causa que la superaba. Una lección de vida que, a cuatro siglos de distancia, sigue conservando intacta su fuerza demoledora.

Monumento a Santa Teresa Jornet, en Valencia, junto a un asilo de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. (WikiCommons/Dominio público)

¿Quién es Santa Teresa de Jesús?

Santa Teresa de Jesús, nacida como Teresa de Cepeda y Ahumada en Ávila en 1515, fue una de las figuras más influyentes del Renacimiento español, destacada como mística, escritora y reformadora religiosa. A los veinte años ingresó en el Convento de la Encarnación, pero su profunda insatisfacción con la relajación de la vida monástica de la época la llevó a impulsar la reforma de la Orden del Carmelo, fundando las carmelitas descalzas bajo un régimen de estricta pobreza, oración y clausura.

PUBLICIDAD

A pesar de la feroz resistencia de sectores eclesiásticos y de ser investigada por la Inquisición, recorrió incansablemente España fundando un total de 17 conventos. Su vida, marcada por intensas experiencias místicas y una salud sumamente frágil, se extinguió en Alba de Tormes en 1582. Siglos más tarde, en 1970, el Papa Pablo VI la proclamó la primera mujer Doctora de la Iglesia. Su legado literario la consagra como una de las cumbres de la literatura en lengua castellana.

Caracterizada por un estilo directo, llano y de una enorme agudeza psicológica, su obra tiene cumbres como el Libro de la Vida, el tratado de oración Camino de Perfección, la crónica andariega Libro de las Fundaciones y su obra maestra de la mística, El castillo interior (también conocida como Las moradas), donde describe el viaje del alma hacia la unión con Dios. A través de estos escritos y de sus célebres poemas, Teresa de Ávila logró traducir lo inefable de la experiencia mística en una bellísima y perdurable prosa.

PUBLICIDAD