El hobby de Francis Mallmann que le voló la cabeza a Mario Pergolini

Guardar

Francis Mallmann reveló que cose a mano tres horas por día durante su visita a Otro día perdido, el ciclo que conduce Mario Pergolini por eltrece. El chef, identificado con la cocina a fuego abierto y los restaurantes en distintos países, contó que recuperó esa práctica a los 40 años, después de haberla aprendido de su abuela en la infancia.

La confesión apareció cuando Pergolini le preguntó cuál habría sido su “plan B” si no se hubiera dedicado a la gastronomía. Mallmann respondió sin dudar: “Costurero”. Luego precisó que dedica tres horas de cada mañana a la actividad y que lo hace a mano.

PUBLICIDAD

Francis Mallmann contó en Otro día perdido que cose a mano tres horas cada mañana

Mallmann visitó el piso de El Trece en una muestra de un ciclo ecléctico a la hora de pensar sus invitados. El programa combina entrevistas, humor y segmentos de entretenimiento y el chef fue uno de los nombres de la grilla junto con figuras de la música, la actuación y el streaming.

Un oficio aprendido en su casa

Durante la charla, el cocinero explicó que dio sus primeras puntadas cuando tenía cinco o seis años, acompañado por su abuela. Con el tiempo dejó de hacerlo, hasta que volvió a conectar con ese aprendizaje al cumplir 40. Desde entonces, la costura quedó incorporada a su rutina cotidiana, y las agujas y los alfileres se entremezclaron con las sartenes y las parrillas.

PUBLICIDAD

“Yo coso todos los días tres horas, todas las mañanas”, afirmó Mallmann, ante la sorpresa del conductor. También señaló que no utiliza máquina sino que se trata de un trabajo artesanal: “A mano, a mano”, respondió cuando le consultaron cómo trabaja.

El chef detalló que arregla prendas de sus hijos y realiza objetos para uso propio. Entre ellos mencionó las boinas en las que borda iniciales o mensajes. En el estudio mostró una con las letras “FM”, en alusión a su nombre. Pergolini aprovechó la situación para bromear con la posibilidad de tener una propia con sus iniciales y entonces la conversación derivó en una seguidilla de chistes sobre posibles arreglos de ropa.

PUBLICIDAD

Mario Pergolini le preguntó por un plan B y Mallmann respondió sin dudar: “Costurero”

El chef elige coser en silencio y reparar alfombras durante años

A diferencia de la imagen familiar que evocó Pergolini —con madres y abuelas que cosían mientras conversaban o miraban televisión—, Francis Mallmann explicó que prefiere hacerlo sin estímulos. “Yo estoy en silencio”, dijo.

También habló de los lugares que asocia con esa tarea: le gusta coser al sol y en sitios frescos, “como en la Patagonia”, una región con la que mantiene una relación personal y profesional. Allí se ocupa, entre otras cosas, de restaurar alfombras antiguas. Según contó, ese proceso puede demandarle hasta cuatro años por pieza.

Francis y la pasión por la costura y los tejidos

La referencia a las alfombras abrió otro momento humorístico. Pergolini vinculó la duración de los arreglos con el trabajo de Mallmann alrededor del fuego; el chef aclaró que simplemente disfruta de esa actividad manual.

PUBLICIDAD

El intercambio mostró una faceta distinta del cocinero, cuya exposición pública suele estar vinculada a la gastronomía, las cocciones al fuego y sus preparaciones. En ese mismo programa volvió a hablar de la receta de milanesa de carne a punto azul que había generado cuestionamientos en redes sociales. Mallmann defendió el uso de miga de pan fresco para el empanado.

Una chaqueta con parches textiles difundida por Francis Mallmann en redes sociales

En la entrevista, Pergolini retomó la escena doméstica al imaginar a Mallmann de visita en una casa y, en lugar de cocinar, arreglando un pantalón o haciendo una pinza. El chef confirmó que suele tener “un bolso lleno de cosas para arreglar”, en especial prendas de sus hijos. “Con siete pibes es más que lógico”, cerró el conductor en referencia a la descendencia del chef.

PUBLICIDAD