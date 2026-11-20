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José Chatruc y Sabrina Rojas tuvieron un divertido cruce al aire en medio del programa que tiene al ex futbolista como panelista en ESPN. El encuentro casual se dio mientras la conductora se preparaba para acompañar a Boca Juniors, el club de sus amores, en la final de la Copa Sudamericana que se disputará este sábado desde las 19.30.

El cronista del envío deportivo, Damián Iribarren, estaba en el aeropuerto entrevistando hinchas del Xeneize que estaban viajando rumbo a Barranquilla para la final del torneo internacional cuando se cruzó con Sabrina Rojas. El Talibán le pidió un “pulgar para arriba o pulgar para abajo sin que sepas lo que está pasando” a Chatruc antes de mostrar que se había encontrado con la ex pareja del Pepe. “¡Siempre arriba!“, dijo el futbolista campeón con Racing en 2001 que hoy trabaja como panelista.

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“Voy para adelante eh...”, avisó Iribarren. “Me voy a acercar, esto no está producido: está Sabrina Rojas”, agregó. Mate en mano, con lentes negros y con una remera con una histórica imagen de Diego Armando Maradona en la Bombonera, la conductora se unió al programa Buen Día ESPN desde el móvil. “¿Está Chatruc?“, preguntó. ”¡Pará Pepe, anoche soñé con vos!“, dijo entre risas y antes de ponerse el retorno para escuchar a los periodistas desde el piso de ESPN. Entre gritos y risas, Chatruc aprovechó para bromear: “Espero que no haya sido una pesadilla”.

La conductora de Pasó en América aclaró su anticipo: “Soñé que teníamos que ir a un evento y que yo por culpa de él no me podía bañar y me enojaba con él. Rarísimo”, dijo. Automáticamente se conectó con el piso y cruzó un cariñoso saludo con su ex pareja: “Hola Pepe”. “Hola mi vida”, le devolvió Chatruc. “Hola mi amor, ¿cómo andan?“, continuó Sabrina. ”¿Fue mi culpa?“, indagó el ex Racing, San Lorenzo y Estudiantes de La Plata, entre otros clubes.

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“¡Fue tu culpa! Yo me enojaba con vos, te decía: ¿pero vos estás listo? No sé por qué entraste en mi sueño. No llegamos al evento, yo me enojaba. No íbamos, no cobrábamos", remató ella en un tono cómplice con su ex pareja.

"Mi primer amor", uno de los tantos posteos con la ropa de Boca de Sabrina Rojas

Rojas estaba en el aeropuerto lista para embarcar en un chárter directo a Colombia para ver el duelo entre Boca Juniors y Atlético Mineiro que definirá al campeón de la 25ª edición de la Copa Sudamericana en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. “Estoy muy feliz y muy contenta por vivir esta experiencia. Ilusionada. Voy con una amiga, Pepe la conoce”, dijo antes de mostrar su camiseta con la figura de Maradona. “Tengo al Diego siempre conmigo, en todas partes. Es el Diego de la suerte. No tengo cábalas, no me gustan las cábalas. Ganamos porque jugamos bien, perdemos porque jugamos mal. Es así”, señaló.

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“Es una movida, hay que tener ganas. No es de lo más cómodo. Volvemos después del partido. Pero vale la pena la experiencia”, especificó Rojas sobre el viaje. “Más allá del resultado, la experiencia vale la pena. Hay muchas parejas, muchas familias, se vive muy en familia. Más allá del resultado, es lindo decir, estuve ahí, lo pude hacer, lo pude vivir”, reflexionó.

Sabrina Rojas en la Bombonera en noviembre del 2025

Desde el piso, Martín Arévalo le remarcó que ese pensamiento era “como el amor” que “a veces termina bien, a veces termina mal” pero “es hermoso enamorarse”. “Exacto. Tal cual. Que dure lindo lo que tenga que durar”, se sumó al juego la modelo y conductora. Sabrina y José tuvieron un breve romance que se oficializó a inicios de abril de este año y concluyó en agosto pasado.

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Después de hablar de su pasión por Boca, Arévalo retomó el disparador del sueño que contó en el inicio Rojas. “El sueño ya sabemos cómo empezó, que no pudiste ir al evento, que te peleaste con Pepe. ¿Terminó bien el sueño? ¿Con algún premio, con alguna cena, alguna cosa linda o nada?“, indagó. ”No, no, nada... Ahí terminó. Ahí me levanté y tuve que venir para acá“, remarcó ella entre risas, mientras Chatruc se lamentaba desde el piso: ”No pego una, ni en los sueños la pego".

“Qué loco, mirá que casualidad chicos esto. Aparte, José vos no solías ir los viernes al programa”, planteó sobre la coincidencia. “José tiene una cosa, tiene una energía que no se puede creer. No para de hacer cosas. ¿Cómo hace ese muchacho? Es como Moria Casan, viste, la ves en todas partes", remarcó ella. El ex jugador, de 50 años, avisó que son “cinco añitos más”. “Viste que Pepe te hace tres programas, te juega al fútbol, te va al evento, pádel”, lo elogió.

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“Yo no tengo tu energía ni loca, yo necesito estar en mi casa. A mí me gusta estar en mi casa. Es tremendo lo de Pepe, es una cosa nunca vista. Me lo habían dicho, pero viste que hasta que no lo vivís”, aclaró Rojas.

Y volvió a insistir sobre la coincidencia: “Qué gracioso, qué hermoso encuentro de verdad. Porque es casual, ¿o no? Más si Pepe no suele ir los viernes". Allí intercedió de vuelta el cronista para sumarse al juego: “Si Boca sale campeón, ¿prometes algo con Pepe?“. ”¿Por qué lo metemos a Pepe? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué lo voy a involucrar a él que a lo mejor no tiene ni ganas de verme? ¿O no Pepe?“, devolvió ella.

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Chatruc desde el piso trastabilló entre risas a la hora de responder: “Noo... Sí, sí... Cómo. Si es por Boca, para vos, si necesitás que gane Boca”. “¿Me cocinás algo?“, le planteó Rojas desde el aeropuerto. ”Cocino algo, está bien, sí, sí“, devolvió el ex jugador.

José Chatruc y Sabrina Rojas estuvieron seis meses en pareja