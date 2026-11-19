El cofundador de Microsoft fue visto caminando por La Boca.

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Bill Gates visitó la Argentina y su paso por el país quedó registrado en dos postales muy distintas: una recorrida por un popular barrio porteño y una provincia austral. El cofundador de Microsoft mantuvo bajo reserva los detalles de su viaje y no trascendió una agenda oficial.

La visita de Gates al país dejó imágenes fuera de libreto: el magnate tecnológico fue visto en La Boca, entre el color de Caminito y el movimiento cotidiano de uno de los barrios más reconocibles de Buenos Aires.

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El filántropo también fue visto en Tierra del Fuego.

El paso del filántropo por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) ocurrió con bajo perfil y sin una agenda pública conocida, aunque su presencia alcanzó para convertir una recorrida turística en una escena inesperada.

Gates también fue fotografiado en la zona portuaria de Ushuaia, con el canal Beagle de fondo. No hubo información oficial sobre el motivo de su estadía ni sobre la duración de su itinerario en Tierra del Fuego, mientras la presencia de varios megayates en el puerto sumó interrogantes a una visita marcada por el hermetismo.

La presencia del empresario estadounidense sorprendió a vecinos y turistas en las calles de La Boca.

Gates llegó al país días después de la peor caída global de Microsoft

El paso de Gates por la Argentina se produjo apenas una semana después de que Microsoft atravesara uno de los episodios más graves de su historia reciente. El 12 de noviembre, una falla en la red que da soporte a Microsoft 365 dejó sin servicio a Outlook, Teams y Copilot durante casi 24 horas en todo el mundo. En el momento más crítico del colapso, más del 80% de los servidores de la pasarela de red no respondió, según reconoció la propia compañía.

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El origen del problema fue un defecto de software instalado en julio que ninguna prueba de carga logró detectar antes de su implementación. Charles Lamanna, vicepresidente ejecutivo de Copilot en Microsoft, explicó en la red social X que el incidente respondió a “tres factores principales que, juntos, causaron una caída global en la pasarela de red”. El fallo permaneció latente durante tres meses hasta que un aumento de tráfico y una reducción de capacidad de servidores lo activaron.

El fundador de Microsoft ya había estado en Ushuaia en 2007; casi dos décadas después, volvió a la ciudad en una visita sin anuncios previos.

Días antes del colapso de Microsoft 365, el propio Gates había llamado la atención sobre los riesgos de seguridad asociados al avance de la inteligencia artificial sin controles suficientes. En una entrevista con ABC News, el empresario anticipó que “el frente que probablemente veremos con mayor dramatismo el próximo año serán los ciberataques”, al advertir que los modelos más avanzados pueden convertirse en herramientas para ataques informáticos sofisticados cuando se usan sin restricciones.

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Gates diferenció ese riesgo inmediato de otro más distante, vinculado a la posibilidad de que la inteligencia artificial pierda el control por sí misma. “El verdadero peligro ahora mismo no es que la IA se salga de control. Tenemos que trabajar en eso, pero eso está a años vista en cuanto al gran impacto que podría tener”, sostuvo. El cofundador de Microsoft también cuestionó que la seguridad de la tecnología dependa únicamente de las propias empresas desarrolladoras: “La idea de que, tratándose de la tecnología más peligrosa jamás inventada por el ser humano, esa sea la última palabra, que las propias empresas sean el único control que tiene la sociedad... está claro que no estamos haciendo lo suficiente”, afirmó.

Peter Thiel también eligió la Argentina en medio de un año de movimientos financieros

El viaje de Gates no fue la única señal de interés de una figura del mundo tecnológico estadounidense por la Argentina en los últimos meses. Peter Thiel, cofundador de PayPal y Palantir, visitó el país durante 2026, se reunió en abril con el presidente Javier Milei y con funcionarios del Gobierno, y compró una residencia en Buenos Aires.

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Recientemente, a su vez, redobló en 2026 su apuesta por Vaca Muerta a través de su fondo Thiel Macro LLC. Según un formulario 13F presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), el inversor elevó un 59% su posición en Vista Energy entre junio y septiembre, hasta convertirla en una de sus mayores tenencias declaradas, con un valor cercano a los USD 123 millones. Thiel ingresó a Vista durante el segundo trimestre, cuando su fondo comunicó una inversión cercana a USD 76 millones. La compañía fundada y dirigida por Miguel Galuccio es una productora independiente de petróleo con operaciones en Vaca Muerta y cotiza en Nueva York mediante certificados representativos de sus acciones.

El paso de Gates por Ushuaia tampoco sería el primero. Según distintos medios, el fundador de Microsoft ya había visitado la capital fueguina en 2007, en otra oportunidad en la que su presencia había generado interés por tratarse de una de las personalidades más conocidas del mundo empresarial y tecnológico. Casi dos décadas después, su regreso a la misma ciudad volvió a producirse sin anuncios previos ni confirmación oficial sobre los motivos del viaje.

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Fotos: RS Fotos