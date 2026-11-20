Un estudio de City of Hope reveló que el tejido adiposo pardo pierde agilidad con los años y retrasa la respuesta del cuerpo ante el frío (Imagen Ilustrativa Infobae)

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A medida que las personas envejecen, muchas notan que el frío les afecta más que antes. Durante décadas, esa percepción fue atribuida a factores difusos como la menor movilidad o los cambios en la circulación sanguínea.

Ahora, un equipo de investigadores del City of Hope National Medical Center identificó una explicación biológica concreta: la grasa termogénica, conocida también como grasa parda, un tipo especial de tejido adiposo que genera calor, pierde flexibilidad con el paso del tiempo, lo que hace que el cuerpo tarde más en responder cuando las temperaturas caen.

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El hallazgo, publicado en un estudio en la revista Nature, no solo explica por qué el envejecimiento va acompañado de mayor sensibilidad al frío, sino que también abre una nueva línea de investigación sobre trastornos metabólicos como la obesidad y la diabetes tipo 2, enfermedades en las que este tejido cumple un papel central.

La investigación fue liderada por Qiong “Annabel” Wang, profesora asociada del Arthur Riggs Diabetes & Metabolism Research Institute de City of Hope. Su trabajo revela por qué ese mecanismo de regulación térmica se deteriora con los años y qué consecuencias tiene ese deterioro para la salud metabólica.

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Los científicos identificaron la misma composición celular en muestras humanas tras realizar la mayor parte de las pruebas en ratones (Imagen Ilustrativa Infobae)

La grasa que genera calor y cómo cambia con la edad

No toda la grasa corporal cumple la misma función. La más conocida, la grasa blanca, se limita a almacenar energía. La grasa termogénica, en cambio, actúa como un calefactor interno: quema calorías para producir calor y ayuda al organismo a mantener su temperatura cuando el ambiente se enfría.

Lo que hace posible esa diferencia es una proteína llamada UCP1. Las células que la tienen en altas concentraciones generan calor de forma activa; las que presentan niveles bajos permanecen en reposo. Esa convivencia dentro del mismo tejido no es un defecto del diseño, sino una ventaja que le permite al organismo ajustar su producción térmica según lo que el momento exija.

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De acuerdo con el trabajo, los investigadores observaron esa misma mezcla celular en muestras de grasa termogénica humana, aunque la mayor parte de los experimentos se realizó en ratones.

Con la edad, el sistema tarda más en encenderse

En esos modelos animales, el deterioro fue claro. En los ratones jóvenes, el mecanismo de regulación funcionaba con rapidez; en los de mayor edad, la respuesta se volvía lenta. Este tejido conservaba cierta actividad, pero tardaba más en reaccionar ante la exposición al frío. Como resultado, los animales más viejos tenían mayores dificultades para mantener su temperatura corporal, según se desprende del estudio.

La proteína UCP1 determina si las células del tejido adiposo generan calor de forma activa o permanecen en reposo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores identificaron la vía biológica responsable de esa ralentización y encontraron que, al bloquear uno de sus componentes, el tejido respondía de nuevo: los animales tratados producían más calor y quemaban más energía.

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El compuesto utilizado fue la mifepristona, un fármaco que actúa sobre múltiples sistemas del organismo y que, por esa razón, no es viable como tratamiento directo para la sensibilidad al frío relacionada con la edad. El resultado, sin embargo, prueba que ese declive no es, en principio, irreversible.

Las implicancias más allá de la temperatura corporal

“La grasa termogénica también quema glucosa y grasa, y su actividad tiende a declinar con la edad. Si los científicos pueden encontrar una forma segura y precisa de restaurar esa actividad, esta investigación fundamental podría, con el tiempo, profundizar nuestra comprensión de los problemas metabólicos relacionados con la edad, incluidas la obesidad y la diabetes tipo 2”, señaló Wang en el comunicado institucional.

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La investigación sobre el mecanismo biológico del envejecimiento térmico se publicó en la revista Nature bajo la dirección de la científica Qiong Annabel Wang (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo de City of Hope identifica una ruta biológica concreta que podría servir de punto de partida para el desarrollo de intervenciones más precisas, con potencial para incidir sobre trastornos metabólicos que afectan a millones de personas en todo el mundo.