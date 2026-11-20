AT 2025abao en Andrómeda permitió seguir durante siete años la caída de una estrella menor dentro de la atmósfera de una gigante roja - UNIVERSIDAD DE HERTFORDSHIRE

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A 2,5 millones de años luz de la Tierra, en la periferia de la galaxia de Andrómeda, dos estrellas ofrecieron un espectáculo que la astronomía solo había descrito en modelos: una de ellas creció, envolvió a su compañera y la arrastró hacia su interior.

El equipo que estudió a la estrella roja AT 2025abao sostiene que reunió las primeras observaciones directas de una fase completa de evolución de envoltura común, desde las primeras señales del acercamiento hasta la erupción final.

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El objeto, bautizado Bao, surgió como un punto de luz transitorio en la galaxia M31. Detrás de esa señal había un sistema binario formado por una gigante roja de unas siete masas solares y una segunda estrella con cerca de 0,7 veces la masa del Sol. Los datos indican que la compañera menor ingresó en las capas externas de la gigante en 2018 y perdió altura orbital durante los siete años posteriores.

Una infografía de Infobae detalla la secuencia en que una gigante roja absorbe a su estrella compañera en la galaxia de Andrómeda y las fases térmicas del estallido posterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reconstrucción del caso quedó a cargo de un grupo internacional liderado por Viraj Karambelkar, astrónomo de la Universidad de Columbia, en Estados Unidos. El estudio apareció en la revista Nature y combinó archivos de observación desde 1989 con registros de telescopios terrestres y misiones espaciales. El resultado permitió observar una etapa que suele permanecer oculta por la distancia, la duración de los procesos y la dificultad de anticipar cuándo una estrella binaria entra en crisis.

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“Captar el momento en que una estrella engulle a su compañera es muy difícil. Cuando una estrella engulle a su compañera, el efecto es muy sutil, como arrojar un cubo de agua a un vasto océano. Necesitamos telescopios sensibles que vigilen el cielo durante mucho tiempo para poder observar este fenómeno”, declaró Karambelkar.

La novedad no radica solo en haber visto una explosión. Los astrónomos siguieron el cambio de brillo previo, identificaron la pérdida de energía orbital de la estrella más pequeña y analizaron la expulsión de gas tras el destello. Esa cronología brinda datos sobre el mecanismo que acerca a pares de enanas blancas, estrellas de neutrones o agujeros negros, cuerpos que pueden terminar como emisores de ondas gravitacionales.

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La gigante se expandió y atrapó a una compañera de 0,7 masas solares

La gigante de siete masas solares envolvió a una compañera de 0,7 masas solares y produjo una erupción en octubre de 2025 - (UCC)

Las estrellas cambian de tamaño a medida que consumen el combustible de sus núcleos. En las etapas finales de algunas estrellas de masa intermedia, las capas externas se inflan de forma marcada. Si existe una compañera en una órbita cercana, esa expansión puede alcanzarla. A partir de entonces, ambas quedan sumergidas en una misma masa de gas, conocida como envoltura común.

La fase modifica la órbita de los dos astros. La estrella más pequeña enfrenta resistencia dentro de la atmósfera de la gigante, pierde energía y cae en espiral hacia regiones cada vez más internas. Parte de la energía liberada calienta el gas y eleva el brillo del sistema; otra parte puede expulsar materia. El desenlace depende de un equilibrio complejo: la compañera puede sobrevivir en una órbita mucho más cerrada o chocar con el núcleo de la estrella principal y fusionarse con ella.

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En Bao, los registros mostraron casi tres décadas de estabilidad antes del cambio. En 2018, la luz del sistema comenzó a aumentar de forma gradual. Los modelos del equipo vinculan esa variación con la entrada de la estrella de 0,7 masas solares en la envoltura de su compañera. Durante siete años, el rozamiento redujo su órbita y provocó una expansión adicional de la gigante, que llegó a medir 2,5 veces más que al comienzo de esa etapa.

El aumento gradual del brillo desde 2018 reveló el roce que llevó a la estrella pequeña hacia el núcleo de su compañera gigante roja - Imagen Ilustrativa Infobae

Los investigadores calcularon que, durante el período precursor, más del 90 % de la energía producida por la fricción llegó a la superficie y salió al espacio como radiación. El sistema no expulsó entonces la mayor parte de su atmósfera. Esa característica diferencia este caso de escenarios donde el gas sale despedido antes de que las dos estrellas alcancen una posible unión.

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La estrella anfitriona tenía una envoltura convectiva extensa y poco ligada por gravedad. En ese tipo de estructura, el material caliente asciende y el material más frío desciende, con un transporte de energía que altera la respuesta de la atmósfera ante la intrusión de una compañera. Los autores subrayan que las observaciones permiten confrontar las fórmulas usadas durante décadas para estimar el destino de sistemas binarios.

Durante los últimos 300 días antes de la erupción, la temperatura superficial descendió y la expansión se aceleró. Para el equipo, esas señales marcaron la ruptura del equilibrio que había sostenido la fase lenta. La compañera inició entonces una caída rápida hacia el núcleo de helio de la gigante, con una liberación de energía mucho mayor que la de los años anteriores.

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El sistema cambió de aspecto hacia fines de octubre de 2025. En 25 días, su luminosidad óptica se multiplicó por cien y la temperatura de la superficie saltó desde 3.500 ℃ (6.332 ℉) hasta 8.000 ℃ (14.432 ℉). Una onda de choque se propagó a unos 330 kilómetros por segundo. La erupción encajó con la categoría de nova roja luminosa, un tipo de fenómeno asociado a fusiones estelares.

La erupción expulsó gas, pero la mayor parte de la envoltura permaneció en la estrella

La explosión expulsó hasta 0,2 masas solares pero la mayor parte de la envoltura quedó ligada a la gigante roja tras el impacto final - NASA, ESA, E. SKILLMAN

La distribución de la energía constituyó uno de los resultados centrales del trabajo. En la caída final, la compañera liberó una reserva orbital enorme. Sin embargo, los cálculos señalan que cerca del 1 % salió como radiación y otro 1 % se destinó a desligar el material expulsado de la atracción gravitatoria. El resto aceleró una porción reducida del gas hasta velocidades superiores a la velocidad de escape de la gigante.

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Esa conducta desafía una idea simplificada sobre las envolturas comunes. Los modelos tradicionales suelen representar la energía orbital como un recurso que despeja la atmósfera compartida y deja atrás dos estrellas compactas. En AT 2025abao, la materia no salió de manera uniforme ni la envoltura entera desapareció. La energía tomó rutas distintas, con una fracción de gas muy veloz y una capa exterior que en gran medida siguió asociada a la estrella.

Las estimaciones varían según la etapa considerada. El estudio ubica la masa expulsada en la erupción entre 0,1 y 0,2 masas solares. Si se suma el material perdido antes y durante el destello, el total alcanza entre 0,2 y 0,4 masas solares. Esa cifra equivale a alrededor del 10 % de la envoltura de la gigante, por lo que cerca del 90 % permaneció intacto.

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El telescopio espacial James Webb observó el sistema 47 días después del máximo y aportó datos sobre su fase posterior a la erupción (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los espectros aportaron otra pista sobre la geometría del sistema. El gas expulsado chocó contra un disco previo de materia y polvo situado en el plano ecuatorial. El impacto moldeó una estructura bipolar, con material que se extendió en direcciones opuestas. Configuraciones similares aparecen en varias nebulosas planetarias, los restos gaseosos que algunas estrellas dejan al final de su evolución.

El telescopio espacial James Webb examinó Bao 47 días después del máximo de brillo. “Se trata del seguimiento más temprano jamás realizado de un evento de este tipo”. Karambelkar añadió que los datos permitieron describir el sistema antes, durante e inmediatamente después de la erupción, “lo cual es, sencillamente, asombroso”.

Las observaciones del Webb se compararon con información del observatorio Swift, la misión SPHEREx de la NASA, el Gran Telescopio Canarias y el Telescopio Óptico Nórdico, entre otros instrumentos. Esa combinación aportó medidas en distintas longitudes de onda y permitió reconstruir tanto la evolución del brillo como la temperatura, la velocidad del gas y la masa movilizada.

Durante la fase previa más del 90 por ciento de la energía de fricción salió como luz sin expulsar toda la atmósfera de la gigante - NEILS BOHR INSTITUTE/

El análisis favorece la hipótesis de una fusión entre las dos estrellas, con Bao como el objeto resultante. Aun así, los investigadores sostienen que el control del sistema debe continuar. Una alternativa menos probable plantea que ambas estrellas sobrevivieron y quedaron en una órbita muy corta dentro de una envoltura alterada. La luz residual y el comportamiento posterior ayudarán a distinguir ambos desenlaces.

“Me quedé absolutamente estupefacto cuando vimos esto. Desde hace décadas se ha teorizado sobre la posibilidad de que las estrellas engullan a sus compañeras, y este evento proporciona las primeras observaciones de esta predicción teórica”, dijo Karambelkar.

El caso también orienta la búsqueda de nuevos eventos. El Observatorio Vera C. Rubin, en Chile, y el telescopio espacial Nancy Grace Roman, de la NASA, realizarán relevamientos repetidos de grandes regiones del cielo. Esos programas podrían detectar de forma regular envolturas comunes en centenares de galaxias cercanas y sumar decenas de sistemas comparables.

Jason Nordhaus, del Instituto Rochester de Tecnología, destacó que esas series temporales ampliarán la capacidad de hallar cambios de brillo que antes pasaban inadvertidos. “Esta fase crucial y esquiva de la evolución estelar podrá ser cartografiada y revelada; no porque las estrellas sean tranquilas, sino precisamente porque son turbulentas”, apuntó.