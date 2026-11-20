Un estudio danés determinó que la combinación de migraña y tabaquismo multiplica por 3,6 el riesgo de sufrir un ACV isquémico (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las mujeres con migraña y antecedentes de tabaquismo tuvieron un riesgo promedio 3,6 veces mayor de sufrir un accidente cerebrovascular (ACV) isquémico antes de los 60 años, en comparación con quienes no presentaban ninguno de esos factores.

El dato surge de un estudio publicado en la revista científica Neurology. La investigación siguió a casi 1,7 millones de personas que habían dado a luz y analizó dos factores frecuentes durante los años reproductivos: la migraña y el consumo de tabaco.

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Los resultados mostraron que cada uno de estos factores se asoció con una mayor probabilidad de sufrir un ACV a edades tempranas. El riesgo fue más alto entre las mujeres que tenían migraña y, además, habían fumado.

El estudio no prueba que la migraña o el tabaco sean la causa directa de un ACV o de una muerte prematura. Solo identifica una relación estadística entre esos factores y un mayor riesgo en la población analizada.

“La migraña es frecuente en las mujeres durante sus años reproductivos y también es un factor de riesgo de accidente cerebrovascular”, afirmó Andreas Lund Pedersen, investigador de la Universidad de Aarhus, en Dinamarca.

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La investigación de la Universidad de Aarhus evaluó los registros de salud de casi 1,7 millones de personas que dieron a luz entre 1996 y 2022. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mayor riesgo de ACV isquémico en mujeres con migraña que fumaban

El estudio revisó registros sanitarios y de nacimientos de Dinamarca durante 27 años. La muestra incluyó a personas de entre 15 y 60 años que habían dado a luz entre 1996 y 2022. Los investigadores identificaron los diagnósticos de migraña mediante registros médicos, mientras que el antecedente de tabaquismo surgió de información declarada por las participantes durante el embarazo.

El 82,8% de la población analizada no tenía migraña ni antecedentes de tabaquismo. El 3,9% padecía únicamente migraña; el 12,8% tenía antecedentes de tabaquismo sin migraña, y el 0,5% reunía ambos factores.

Durante un seguimiento de hasta 20 años, los investigadores midieron la aparición de accidentes cerebrovasculares isquémicos, hemorrágicos y muertes. El ACV isquémico ocurre cuando un coágulo u otra obstrucción impide que la sangre llegue a una parte del cerebro. Es la forma más habitual de este problema de salud.

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Los autores aclararon que el trabajo refleja una asociación estadística y no demuestra una relación causal directa entre los factores analizados y los accidentes cerebrovasculares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las personas sin migraña ni antecedentes de tabaquismo, el riesgo acumulado de ACV isquémico fue de 0,8%. La proporción subió a 1,3% en el grupo con migraña, a 1,5% entre las fumadoras y a 2,8% entre quienes tenían migraña y fumaban.

Tras considerar elementos que también influyen sobre la salud cardiovascular, como la edad, la cantidad de partos, la hipertensión y la diabetes, el grupo con migraña presentó un riesgo 85% mayor de ACV isquémico precoz. En quienes fumaban, el riesgo fue más del doble. La combinación de ambos factores elevó la probabilidad a 3,6 veces respecto de las participantes sin ninguno de ellos.

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“Las mujeres con migraña que fumaban tuvieron cerca de 3,6 veces el riesgo de un ACV isquémico temprano”, señaló Pedersen.

La asociación con el ACV hemorrágico

El estudio también evaluó el ACV hemorrágico, que sucede cuando un vaso sanguíneo se rompe y provoca una hemorragia en el cerebro o a su alrededor.

El 82,8% de la muestra no registró antecedentes de tabaquismo ni migraña, mientras que solo el 0,5% de las participantes reunió ambas condiciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el grupo sin ninguno de los factores analizados, el riesgo acumulado fue de 0,3%. Alcanzó 0,5% entre las personas con migraña, 0,6% entre las fumadoras y 0,9% entre quienes tenían migraña y antecedentes de consumo de tabaco.

Luego de los ajustes estadísticos, la migraña se asoció con un riesgo 46% mayor de este tipo de ACV. El tabaquismo duplicó el riesgo y la presencia conjunta de ambos factores se vinculó con una probabilidad 2,6 veces mayor.

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Los autores detectaron una tendencia similar a la observada en los ACV isquémicos, aunque no encontraron una prueba clara de que la combinación de migraña y tabaco sumara un riesgo adicional al que aportaba cada condición por separado en el caso de los eventos hemorrágicos.

Mayor riesgo de muerte entre las fumadoras

La investigación también registró las muertes ocurridas durante el período analizado. La proporción fue de 1% entre las participantes sin migraña ni tabaquismo; de 1,2% en el grupo con migraña; de 2,3% entre quienes fumaban y de 3,4% en las personas con ambos factores.

Al comparar estos datos con el grupo sin migraña ni historial de tabaquismo, la migraña se relacionó con un aumento de 8% en el riesgo de muerte. Entre las fumadoras, la probabilidad fue casi 2,5 veces superior. Quienes tenían migraña y fumaban registraron un riesgo de muerte superior al triple.

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El riesgo de sufrir un ACV hemorrágico aumentó 2,6 veces entre las mujeres que padecían migraña y tenían historial de consumo de tabaco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La combinación de migraña y tabaquismo se asoció con un mayor riesgo de ACV antes de los 60 años y una mayor mortalidad durante el estudio”, sostuvo Pedersen. El investigador añadió que los hallazgos respaldan la necesidad de tener en cuenta la migraña al evaluar el riesgo cardiovascular y refuerzan las recomendaciones sanitarias para evitar o abandonar el consumo de tabaco.

Los investigadores advirtieron límites relevantes. Tanto los diagnósticos de migraña como el consumo de tabaco podrían haber quedado subregistrados en las bases de datos. Además, la información sobre tabaquismo se reunió durante el embarazo, por lo que puede no reflejar los hábitos sostenidos a lo largo de los años.

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La muestra incluyó únicamente a personas que habían dado a luz. Por esa razón, los resultados no pueden trasladarse de forma directa a hombres ni a mujeres que nunca atravesaron un embarazo. Los autores plantearon la necesidad de realizar estudios posteriores en esos grupos.