Con un vestido rojo con espalda descubierta, la modelo deslumbró en un evento nocturno

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Pampita fue protagonista de un sensual baile durante una noche en la gala solidaria mas importante de Argentina, Prix Baron B, donde se mostró con un vestido rojo de brillos y se movió al ritmo de la música electrónica frente a la cámara. Rodeada de invitados con atuendos formales, la modelo dejó ver su costado más descontracturado en medio de la fiesta.

El video la muestra primero de espaldas, con el pelo suelto sobre la espalda y un brazo en alto. En ese momento, Carolina “Pampita” Ardohain acompaña la música con movimientos de cadera, mientras las luces azules de la pista recortan su silueta y el resto de los asistentes sigue la escena.

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A los pocos segundos, la conductora gira hacia quien la filma y sonríe. Con actitud relajada, mira directo a cámara, vuelve a levantar el brazo y continúa bailando. El baile de Pampita combinó poses, gestos de complicidad y movimientos al ritmo de la pista, en un clima de celebración que quedó registrado en las imágenes.

El deslumbrante look rojo que utilizó Pampita para una gala (RS Fotos)

El vestido rojo de Pampita se llevó todas las miradas

Para la ocasión, Pampita eligió un vestido largo rojo con destellos. El diseño tenía breteles finos, un escote pronunciado en V, un tajo en una de las piernas y una espalda completamente descubierta. La prenda acompañó cada uno de sus movimientos mientras bailaba entre los invitados.

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El modelo también contaba con aberturas laterales que dejaban parte de su figura a la vista. La conductora completó el look con el cabello lacio y suelto, con una iluminación más rubia en las puntas. El rojo intenso y los brillos del vestido contrastaron con la iluminación fría que predominaba en el lugar.

En las tomas de frente, la modelo se inclina levemente hacia un costado, sonríe y marca el ritmo con los hombros y las caderas. El video también deja ver cómo su vestido se desplaza con cada paso, en especial por la abertura de la falda.

Con música electrónica de fondo, Pampita dejó ver sus dotes para el baile

Luces azules, copas y música electrónica en la fiesta

La escena transcurrió en un evento nocturno con código de vestimenta formal. Alrededor de Pampita había hombres de esmoquin, mujeres con vestidos largos y mozos que circulaban con copas. El ambiente incluyó reflectores, luces azules y música electrónica, además de gritos de entusiasmo que se escuchan de fondo.

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Aunque la pista estaba concurrida, Pampita concentró la atención con su baile frente al lente. En distintos momentos, se la ve disfrutar de la canción sin perder la sonrisa, mientras el resto de los asistentes conversa o acompaña el clima de la noche desde la zona de recepción y de baile.

Las imágenes mostraron una faceta espontánea de la modelo, lejos de una pose estática. Entre vueltas, movimientos de cadera y miradas a cámara, convirtió el breve registro en uno de los momentos más comentados de la gala.

Pampita coincidió con Benjamín Vicuña y Anita Espasandín

El evento se realizó en el Hipódromo de Palermo, donde también estuvieron Benjamín Vicuña y su pareja, Anita Espasandín. Ambos asistieron juntos a la celebración y se mostraron distendidos en medio de las versiones que habían circulado sobre una crisis en su relación.

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La presencia de Pampita sumó un dato de color a la noche, ya que ella y Vicuña comparten la crianza de sus hijos Bautista, Benicio y Beltrán. El actor había desmentido las especulaciones sobre su vínculo con Espasandín y afirmó que estaban bien.