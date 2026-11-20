La actriz argentina Graciela Borges habló del reconocimiento que le entregó el Festival Vicente López Ciudad del Cine

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La actriz Graciela Borges recibió el primer Premio Lumiton, una distinción creada para reconocer a las grandes figuras de la industria audiovisual argentina. El galardón se entregó durante la apertura del Festival Vicente López Ciudad del Cine, que se desarrolla del 18 al 22 de noviembre en el Cine York y el Centro Cultural Munro, con una programación elegida íntegramente por el público.

El reconocimiento fue decidido por la Mesa del Cine VL, un espacio que reúne a referentes de distintas generaciones y disciplinas del sector audiovisual. Integran esa espacio Valeria Bertuccelli, Irene Blei, Gastón Duprat, Anahí Berneri, Armando Bo, Mariano Cohn, Marilú Marini y Martín Iraola. La distinción busca destacar la trayectoria de Borges y su influencia en el cine nacional a través de un homenaje entregado por sus propios pares del oficio.

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Al recibir el premio, Borges apeló a una imagen literaria para describir su sorpresa. “No esperaba todo esto”, afirmó, y recordó que al subir al escenario citó una frase de Hemingway: “¿por qué no comenzar con una maldita frase honesta?”.

Graciela Borges y Valeria Bertucelli durante la premiación

“La frase honesta era que no sabía qué pasaba y que fue tan emocionante, tan lindo”, continuó la actriz, quien agradeció al barrio y al cine donde se realizó la ceremonia. “Es un gran festival porque el cine es un espejo que nos refleja, pero que aparte nos da una posibilidad de vidas enormes que no son nuestras”, agregó, antes de cerrar su discurso con un agradecimiento a los organizadores y al público presente.

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La trayectoria de Borges incluye participaciones en producciones de referencia del cine argentino. Entre sus trabajos más recordados figuran Piel de verano, dirigida por Leopoldo Torre Nilsson; La Ciénaga, de Lucrecia Martel; El Cuento de las Comadrejas, de Juan José Campanella; El Dependiente, de Leonardo Favio, y Crónicas de una Señora, de Raúl de la Torre.

También integró los repartos de Dos Hermanos, dirigida por Daniel Burman, y Viudas, de Marcos Carnevale, en una carrera que atraviesa varias décadas del cine nacional.

Graciela Borges siguió el homenaje desde la platea, con distintas personalidades del ámbito audiovisual

El Premio Lumiton se entrega por primera vez con el objetivo de poner en valor a quienes dejaron una huella en el cine argentino y acercar ese legado a las nuevas generaciones de realizadores y espectadores. La iniciativa se enmarca en el festival que, según sus organizadores, constituye la primera propuesta del mundo con una programación seleccionada íntegramente por los espectadores.

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Los asistentes eligieron títulos de distintas épocas, países y géneros, y también participan en la presentación de las películas durante las funciones. Del acto participó Soledad Martínez, intendenta de Vicente López, en una ceremonia que marcó el inicio de la primera edición del festival que se desarrolla en el Cine York, ubicado en Juan Bautista Alberdi 895, Olivos, y en el Centro Cultural Munro, en Vélez Sarsfield 4650. La programación completa del festival puede consultarse en el sitio oficial de Lumiton.

Un reconocimiento que se suma al Honoris Causa de la UBA

Doctorado Honoris Causa a Graciela Borges, a Juan Gatti y al director inglés Asif Kapadia (RS Fotos)

La distinción para Graciela Borges llega un año después de que la gran actriz argentina fuera condecorada con el Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en el marco de la tercera edición del Festival Internacional de Cine de la UBA (FIC.UBA), en octubre de 2025. En aquella ocasión, la actriz compartió el galardón con el artista plástico Juan Gatti y el director británico Asif Kapadia, y fue acompañada por figuras como Mirtha Legrand y Susana Giménez.

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En la laudatio leída por el director general del festival, Ricky Alfonsín, se repasó su trayectoria desde sus inicios a los 14 años y su vínculo con directores como Leopoldo Torre Nilsson, Leonardo Favio y Lucrecia Martel, entre otros. El texto incluyó la frase “no habría cine argentino sin ella” y mencionó distinciones previas como tres Conchas de Oro en el Festival de San Sebastián y el Konex de platino.

Una ciudad ligada a los comienzos del cine nacional

En 2024, Vicente López fue reconocida por la UNESCO como Ciudad del Cine, la primera distinción de ese tipo otorgada a una ciudad argentina y la tercera en Latinoamérica. A través del proyecto Lumiton, el municipio impulsa ciclos de cine, talleres de formación y actividades vinculadas con la producción audiovisual.

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El afiche de Los 3 Berretines, emblemática película de Lumiton

Cabe recordar que Lumiton fue la primera productora de cine de la Argentina, fundada en 1931 por Enrique Telémaco Susini y sus socios —los mismos “Locos de la Azotea” que en 1920 realizaron la primera transmisión radial abierta del mundo—. Sus estudios se instalaron en una quinta de Munro, donde se rodaron casi 100 películas entre 1933 y 1952, entre ellas Los tres berretines, primera producción argumental del cine sonoro nacional.

La productora lanzó a figuras como Luis Sandrini, Niní Marshall y Hugo del Carril, y se convirtió en símbolo de la época de oro del cine argentino antes de cerrar sus puertas por problemas económicos. En el predio de los viejos estudios de Lumiton, en la Casa de las Estrellas, funciona el Museo del Cine Lumiton.

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