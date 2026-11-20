La FIA incorporará comisarios permanentes en cada Gran Premio (REUTERS/Adriano Machado)

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La Federación Internacional del Automóvil (FIA) anunció que la Fórmula 1 incorporará comisarios de carrera a tiempo completo a partir de la temporada 2027, una reforma que busca responder a las críticas por la falta de uniformidad en las decisiones disciplinarias durante los grandes premios. El cambio prevé una transición gradual. En una primera etapa, la FIA combinará personal contratado a tiempo completo y a tiempo parcial. El objetivo es contar con una estructura de entre 12 y 15 comisarios permanentes en 2028, según informó The Guardian.

En la actualidad, cada fecha del campeonato cuenta con cuatro comisarios voluntarios. Su integración varía de una carrera a otra: participan representantes seleccionados por la FIA, miembros de entidades deportivas locales o regionales y, habitualmente, un ex piloto. El sistema permite sumar experiencia diversa, aunque equipos y corredores cuestionaron durante años la disparidad de criterios al momento de aplicar el reglamento.

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Las penalizaciones por incidentes en pista, límites de pista, maniobras defensivas, choques y situaciones de seguridad suelen concentrar parte de las discusiones más intensas de cada fin de semana. Pilotos, directivos y seguidores del campeonato señalaron que casos similares recibieron sanciones diferentes según la competencia y los comisarios a cargo.

La FIA considera que la creación de un grupo estable permitirá ordenar ese proceso. En su comunicado, el organismo sostuvo que la continuidad de los responsables aportará mayor conocimiento técnico y una aplicación más pareja de las normas deportivas y de las guías para los comisarios. La medida también forma parte de una política que la entidad definió como una profesionalización de las autoridades deportivas. El proyecto no se limitará a la actividad durante los grandes premios. Los comisarios contratados participarán en la revisión de situaciones recurrentes y en la detección de áreas que requieran precisiones reglamentarias.

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El organismo rector del automovilismo indicó que los nuevos comisarios permanentes tendrán una doble función. Además de tomar decisiones en los fines de semana de competencia, ayudarán a formar a las próximas generaciones de autoridades deportivas. La intención es que el conocimiento no quede limitado a resoluciones puntuales. La FIA pretende construir una estructura de formación y seguimiento para sus oficiales, con procedimientos más definidos y referencias comunes para interpretar las normas de competición.

Mohammed Ben Sulayem, presidente de la Federación Internacional del Automóvil, presentó la reforma como una inversión en el funcionamiento deportivo de la categoría. (REUTERS/Ramil Sitdikov)

Mohammed Ben Sulayem, presidente de la Federación Internacional del Automóvil, presentó la reforma como una inversión en el funcionamiento deportivo de la categoría. “Esta importante inversión en el arbitraje de la FIA refleja nuestra dedicación a los más altos estándares en la toma de decisiones, la justicia y la integridad en el automovilismo”, afirmó. Ben Sulayem también señaló que la contratación de comisarios a tiempo completo representa un avance dentro de un plan más amplio para consolidar un sistema específico de autoridades en el Campeonato Mundial de Fórmula 1.

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La iniciativa llega después de varios años de reclamos públicos por parte de pilotos y escuderías. Aunque las decisiones de los comisarios se basan en un reglamento común, la composición cambiante de los paneles alimentó la percepción de que algunas sanciones no mantenían una línea uniforme a lo largo de la temporada. El debate tuvo uno de sus momentos más visibles después del Gran Premio de Estados Unidos de 2024, disputado en el Circuito de las Américas, en Texas. Aquella carrera dejó múltiples controversias por sanciones y decisiones vinculadas a maniobras en pista.

Tras ese episodio, Lewis Hamilton sostuvo que la Fórmula 1 debía mejorar sus estándares en distintas áreas y tomó como referencia a otros deportes que cuentan con árbitros profesionales. El siete veces campeón del mundo consideró que un sistema de autoridades permanentes podría resultar positivo para la categoría.

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George Russell, entonces compañero de Hamilton en Mercedes, también vinculó la consistencia de los fallos con la permanencia de los responsables. El piloto británico remarcó que los actuales comisarios poseen experiencia, aunque su tarea se desarrolla bajo un esquema de voluntariado y sin la continuidad de una profesión a tiempo completo.

Russell comparó la situación con el fútbol, donde los árbitros trabajan de forma profesional pese a que las decisiones también generan discusiones. Para el piloto, el carácter permanente de la función ofrece una base más sólida para sostener criterios similares en cada jornada.

La implementación desde 2027 marcará la primera vez que la Fórmula 1 contará con comisarios de carrera contratados a tiempo completo. La FIA no informó todavía cómo se distribuirán esos responsables en cada gran premio ni qué mecanismos utilizará para garantizar independencia y revisión de sus decisiones. La primera fase combinará perfiles de dedicación completa y parcial. El plan establece que la estructura alcance su objetivo de 12 a 15 representantes permanentes en 2028, cuando la organización espera que el programa tenga una presencia más consolidada dentro del campeonato.

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