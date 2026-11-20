La Selección Argentina de Tenis Femenina aguarda por la serie ante Japón, correspondiente a los Play-offs de la Billie Jean King Cup (Crédito: Prensa AAT)

Guardar

Se conoció el orden de juego del play-off entre la Selección Argentina Femenina de Tenis YPF y Japón tras el sorteo oficial. La serie arrancará con Justina González Daniele (422°) que enfrentará a Mai Hontama (156°), segunda raqueta del equipo asiático. Después saldrá a la cancha Florencia Urrutia (464°) que tendrá como rival a Himeno Sakatsume (129°), la número uno local. La jornada comenzará este viernes a las 23:50 de la Argentina y será transmitida por TyC Sports 2.

Finalmente, la capitana nacional, Paola Suárez, decidió que González Daniele y Urrutia sean las encargadas de disputar los dos encuentros individuales de Las Guerreras en la primera jornada. Para el dobles, en tanto, eligió a Luciana Moyano y González Daniele. Cabe destacar que el equipo que se quede con la serie se asegurará el ascenso al Grupo Mundial I.

PUBLICIDAD

Con el sorteo consumado, Urrutia, de 25 años, quien tuvo un exitoso paso por el tenis universitario de los Estados Unidos, donde jugó para las universidades de Miami, Kentucky y Oklahoma, en la que finalmente terminó sus estudios en 2024, se metió de lleno en el circuito profesional y comentó sus sensaciones. “Nos fuimos adaptando día a día y cada vez sintiéndonos mejor. Esta semana ayudó para conocernos más y estar más juntas. Somos todas debutantes así que creo que será una buena experiencia para todas. Queremos aprovechar cada momento y disfrutarlo”.

Y añadió: “Jugar en equipo está muy bueno. A veces estando afuera estás más nerviosa que estando adentro. Acá es diferente porque en la universidad se juega todo al mismo tiempo. Está bueno porque es el momento del año en el que no estás sola en la cancha. Tenés gente afuera alentándote y un país atrás tuyo que te desea lo mejor. Espero que el equipo esté a full. Vamos a luchar cada punto. Es algo que los argentinos tenemos adentro. Sea el deporte que sea, jugamos con el corazón. Vamos a dejar todo punto a punto”.

PUBLICIDAD

El equipo argentino participó del sorteo oficial que determinó el orden de juego de la serie ante Japón por los Play-offs de la Billie Jean King Cup (Crédito: Prensa AAT)

A su vez, González Daniele, la primera raqueta nacional, de 20 años y de revés a una mano, quien este año consiguió su primer título profesional en el W35 de Boca Ratón, Estados Unidos, y alcanzó la final en el W15 de Luque, Paraguay, expresó: “Es nuestra primera serie de Billie Jean King Cup, así que intentaremos disfrutar y dar lo mejor de nosotras. Sabemos que van a ser partidos duros, pero lo importante es disfrutar. Somos Argentina y siempre luchamos hasta el final. Ser parte de este equipo es realmente lindo”.

Por su parte, Suárez dijo: “Para mí lo más importante de la serie es intentar que las jugadoras disfruten los partidos. Es su primera vez jugando la Billie Jean King Cup, así que quiero que se sientan bien y disfruten en la cancha. Tendremos partidos muy duros e intentaremos hacer lo mejor. Vamos a pelear”.

PUBLICIDAD

Modalidad de la competencia

El primer día tendrá dos enfrentamientos individuales (el primero contra la segunda raqueta y el segundo contra la primera), mientras que el sábado comenzará con el dobles y, de ser necesario, continuará con dos partidos individuales, primero entre las primeras raquetas y luego entre las segundas.