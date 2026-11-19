DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN LA FÓRMULA 1
Jueves 19 de noviembre
Práctica libre 1: 21.30 (Argentina)
Viernes 20 de noviembre
Práctica libre 2: 01.00 (Argentina)
Práctica libre 3: 21.30 (Argentina)
Sábado 21 de noviembre
Clasificación: 01.00 (Argentina)
Domingo 22 de noviembre
Carrera a 50 vueltas: 01.00 (Argentina)
TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / F1TV
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ARTÍCULO DE INFOBAE
Franco Colapinto reveló la clave del circuito de Las Vegas y cómo buscará volver a los puntos en la Fórmula 1
El piloto de Alpine llega a la fecha nocturna tras seis pruebas consecutivas sin unidades y procura revertir sus antecedentes en el circuito del Strip, donde terminó 14° y 15°
Franco Colapinto afrontará este fin de semana su tercera presentación en el circuito callejero de Las Vegas, donde todavía no logró sumar puntos en sus dos participaciones anteriores. La Fórmula 1 disputará la 21ª fecha de la temporada 2026 entre este jueves y la madrugada del domingo, en un trazado nocturno que recorre el famoso Strip de la ciudad estadounidense.
Estadísticas clave de Las Vegas
- Longitud del circuito: 6,201 km
- Número de curvas: 17
- Número de vueltas: 50
- Distancia de la carrera: 309,958 km
- Récord de vuelta: 1m 33.365s – Max Verstappen (2025)
Colapinto intentará regresar a la zona de puntos en uno de los circuitos callejeros más exigentes del calendario. La competencia se disputará a 50 vueltas, con un recorrido cercano a los 310 kilómetros.
La actividad comenzará el viernes con las dos primeras prácticas libres. El sábado habrá una jornada con doble turno: el tercer entrenamiento y la clasificación, que determinará la grilla de salida para la carrera del domingo. La largada será a un horario poco habitual para la Argentina: el espectáculo comenzará a la 01:00.
Así es el circuito del Gran Premio de Las Vegas:
Franco Colapinto volverá a girar este fin de semana en el Gran Premio de Las Vegas, luego de una sólida actuación en Interlagos, donde finalizó por delante de su compañero en Alpine, Pierre Gasly. El piloto argentino concluyó en el 13° puesto después de una largada adversa que lo hizo caer hasta la 18ª posición. Pese a ese contratiempo y a las complejas condiciones por la lluvia sobre el circuito paulista, el auto número 43 de Alpine se destacó con una firme defensa ante los intentos de sobrepaso de Nico Hulkenberg y Arvid Lindblad.
La lluvia llegó en la vuelta 57 y sumó tensión al cierre de la carrera en Brasil. Colapinto mantuvo un ritmo competitivo y, antes de pasar por boxes para montar neumáticos intermedios, superó de manera sorpresiva a Gasly en la curva 12. Esa maniobra le permitió ingresar a los pits antes que el francés y conservar la posición hasta la bandera a cuadros.
Bienvenidos al minuto a minuto del primer día de actividad del Circuito callejero de Las Vegas. Por la noche del jueves se llevará adelante la primera práctica libre, mientras que la segunda será el viernes por la madrugada.