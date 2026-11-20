Deirdre Keane completó el Maratón de Nueva York con 34 semanas de gestación y cerró el circuito de las World Marathon Majors. (Instagram/@deirdremkeane)

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Deirdre Keane ya había completado más de 60 maratones cuando se propuso coronar las World Marathon Majors —el circuito de las siete carreras más prestigiosas del mundo— en un mismo año calendario. Lo que no había previsto es que lo haría embarazada.

A principios de noviembre, la corredora de 38 años cruzó la línea de llegada del Maratón de Nueva York con 34 semanas de gestación y un tiempo de 4:06.55, según informó Associated Press. Fue su séptima carrera completada durante el embarazo y la última que necesitaba para cerrar el circuito.

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Deirdre Keane descubrió el embarazo en medio de su calendario de carreras

El año había comenzado con un plan ambicioso. Keane, enfermera practicante en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center y consultora de gestión, se había inscrito en 11 pruebas: las siete World Marathon Majors, un maratón de trail en Irlanda, dos ultramaratones y un Ironman. En su mente, 2026 sería su último gran año de objetivos personales antes de formar una familia con su esposo, Brian.

La atleta planificó once competencias de resistencia en el año antes de buscar el inicio de su maternidad. (Instagram/@deirdremkeane)

“En mi mente, 2026 iba a ser mi año de cosas de la lista de deseos. Pensaba: este va a ser mi último gran festejo antes de sentar cabeza y quedar embarazada, convertirme en madre”, declaró Keane en declaraciones recogidas por Associated Press.

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Corrió el Maratón de Tokio en marzo. Cuando llegaron Boston y Londres, en abril, notó que corría más lento de lo habitual y no se sentía del todo como ella misma. Una prueba de embarazo confirmó lo que sospechaba. Ajustó el plan: renunció al Ironman y al segundo ultramaratón —el primero ya lo había completado antes de conocer el resultado— y le prometió a Brian que correría el maratón de Irlanda a un ritmo tranquilo.

Cómo adaptó su plan deportivo con autorización médica

Al principio, Keane estaba nerviosa por contarle a su obstetra-ginecóloga sus planes. La respuesta la tranquilizó: obtuvo luz verde para continuar. “No creo que ella pensara que lo haría hacia el final, especialmente estando tan embarazada en Nueva York. Pero soy muy terca y determinada. Además tuve suerte: me sentía bien. Por eso pude hacerlo”, afirmó en declaraciones a Associated Press.

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Keane confirmó su embarazo tras correr en Tokio, Boston y Londres, lo que provocó modificaciones en su calendario deportivo. (Instagram/@deirdremkeane)

El ejercicio se considera generalmente seguro y beneficioso durante la mayoría de los embarazos saludables. Los especialistas indican que las mujeres que eran físicamente activas antes del embarazo pueden continuar con esas actividades con la aprobación de su médico.

La investigación sobre el ejercicio intensivo más allá de los niveles recomendados es, sin embargo, limitada. La decisión de Keane fue personal, avalada por su equipo médico, y no constituye una recomendación generalizable.

“Brian, comprensiblemente, al principio estaba escéptico y preocupado. Ninguno de los dos entendía del todo las limitaciones físicas del embarazo y por qué. La investigación que encontramos era sorprendentemente limitada y frustrante”, señaló. “Así que decidimos ir maratón por maratón, sin que yo forzara el ritmo y teniendo la opción de caminar como recurso”.

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Las carreras que Keane completó durante el embarazo

Con el aval de su médica, Keane viajó a Australia en agosto para correr el Maratón de Sídney con 25 semanas de embarazo. Siguió con Berlín a las 29 semanas y luego completó el Maratón de Chicago a las 31 semanas, en menos de cuatro horas. El cierre llegó en Nueva York, con 34 semanas de gestación.

La médica obstetra otorgó la autorización para continuar con los maratones tras evaluar las condiciones de salud de la corredora. (Instagram/@deirdremkeane)

En esa última carrera, Keane reconoció que estaba “empezando a verse muy embarazada y también a sentirlo”. Tuvo amigos distribuidos a lo largo del recorrido, mientras Brian apareció en varios puntos del trayecto con agua para mantenerla hidratada.

“El maratón pasaba a una cuadra del Weill Cornell, en el kilómetro 16, donde voy a dar a luz, así que hubo muchos chistes sobre salirme ahí a tener el bebé”, contó en declaraciones difundidas también por CNN con información de Associated Press.

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El legado del padre de Keane y su vínculo con los maratones

Detrás del recorrido deportivo de Keane hay una historia personal. Su padre, John, fue un inmigrante irlandés que corrió maratones durante las décadas de 1980 y 1990. Murió de cáncer cuando ella tenía 13 años, pero siguió corriendo en sus últimos meses: completó su último Maratón de Nueva York un día antes de someterse a una cirugía para extirparle un tumor.

El padre de Keane corrió un maratón un día antes de una cirugía oncológica e inspiró la vocación deportiva de su hija. (Instagram/@deirdremkeane)

Años después, cuando Keane llegó a la universidad, se inspiró en ese ejemplo para correr su primer maratón en homenaje a él. Ahí comenzó una trayectoria que no se detuvo.

“Amé los maratones desde el principio, porque me muestran de qué es capaz el cuerpo humano, no solo desde el punto de vista físico, sino mental”, declaró. Y agregó: “Me di cuenta de cuánta determinación tengo y cuánto soy capaz de superar”.

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El World Marathon Challenge de 2023, otro hito en la carrera de Keane

Correr se convirtió también en un sostén emocional. Durante la pandemia de COVID-19, mientras trabajaba en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center, el aislamiento la llevó a inscribirse en el World Marathon Challenge: siete maratones en siete continentes en siete días. Completó el desafío en 2023 y fue la mujer más rápida de esa edición.

Ahora, con las World Marathon Majors en el retrovisor y el nacimiento de su hijo próximo, Keane dice tomarse tiempo para reflexionar sobre los últimos ocho meses. “Quiero enseñarle a mi hijo resiliencia y que puede hacer cosas difíciles”, afirmó.

“Y que cuando la vida inevitablemente se ponga dura y le lance desafíos, los superará y verá lo que hay del otro lado, ya sea que elijamos hacerlos como un maratón o que se trate de cosas que están muy fuera de nuestro control”, cerró.

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