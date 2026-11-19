La mujer, quien se hizo conocida como Malena Candelmo luego de ser abusada en 1987 por el exfubtolista, reapareció en los medios por el delicado estado de salud de su madre (Video: Primicias Ya/ América)

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Reapareció Malena Candelmo, hoy Práxedes Candelmo, a 25 años de convertirse en una figura de la crónica policial tras denunciar que fue víctima de Héctor “Bambino” Veira cuando tenía 14 años en 1987.

Alejada de la exposición pública, habló con Luis Ventura en América TV, con un pedido urgente: necesita ayuda para cuidar a su madre, Nélida Haydée Correa, postrada por una enfermedad.

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La escena que relató ante Luis Ventura condensó el presente de su vida. Candelmo contó que trabaja asistiendo a otros pacientes, pero que no logra conseguir los recursos necesarios para atender a su madre. “Puedo hacer por todos los demás pacientes, puedo estabilizarlos, y no lo puedo hacer por mi mamá”, expresó Práxedes, quien trabaja como enfermera. “Estoy gritando por ayuda. Es por mi mamá”, agregó, conmovida.

Práxedes, que trabaja como enfermera, contó que debe recurrir a préstamos para sostener los cuidados de su madre quien fue diagnosticada con microangiopatía diabética

La madre de Candelmo padece microangiopatía diabética, con deterioro cognitivo y motriz. Práxedes aseguró que es el único sostén del hogar y que debe recurrir a adelantos y préstamos para cubrir los gastos cotidianos. “Hoy día tenés que pedir adelantos o préstamos para poder sobrevivir”, señaló.

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La familia requiere una cama ortopédica, colchón, medicación, suplementos nutricionales líquidos, pañales y una silla de ruedas. Ventura sostuvo que Candelmo gestionó asistencia ante el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) y organismos de la Ciudad de Buenos Aires, sin una respuesta. De acuerdo con el conductor, tuvo que solicitar un préstamo para comprar la silla de ruedas.

Antes de llamarse Práxedes, se hizo conocida en los medios como Malena Candelmo. Tenía 14 años cuando denunció a Veira, entonces una figura reconocida del fútbol argentino. La causa tuvo una amplia cobertura mediática y derivó en una condena inicial de seis años de prisión, que luego fue modificada por tentativa y reducida a tres años. El exentrenador permaneció 11 meses detenido.

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El Bambino Veira, en la fiesta por los 30 años de San Lorenzo Campeón 1995 en junio del año pasado (Instagram)

El proceso judicial y la exposición pública marcaron su adolescencia. Candelmo sostuvo que durante años convivió con versiones que cuestionaban su denuncia y le atribuían motivaciones económicas. “Nunca fue por guita”, respondió. “Era menor de edad, me sentí mal, le comenté a mi familia y se armó la denuncia justamente porque era menor de edad”.

También recordó la hostilidad que enfrentó en la calle. “Mi fama fue una fama mediática. Generaba muchas pasiones”, dijo. Según su relato, había quienes la acompañaban y quienes la rechazaban, y llegó a sufrir agresiones. El caso mostró los prejuicios que pesaban sobre las víctimas de violencia sexual: mientras una parte de la opinión pública defendía al acusado, Candelmo, que era menor de edad, quedó expuesta a cuestionamientos y repudios.

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Consultada sobre su reacción cuando veía a Veira en la televisión, fue tajante: “Cambio”. Ante la insistencia, explicó que no quiere volver sobre ese recuerdo. También se refirió al vínculo con su padre, que al principio no aceptaba su identidad como mujer trans y modificó su actitud con el tiempo.

Práxedes, se hizo conocida en los medios como Malena Candelmo. Tenía 14 años cuando denunció a Veira. El exdirector técnico solo cumplió una condena de 11 meses

Al mirar hacia atrás, eligió un momento que habría querido evitar: “El haberme enfrentado con los medios”. Aun así, su reaparición no estuvo centrada en el expediente que la llevó a las portadas, sino en el cuidado de su madre y en los insumos que hoy necesita para acompañarla.

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En 1987, cuando tenía 13 años, Candelmo se acercó con un amigo a Héctor “Bambino” Veira, entonces entrenador de San Lorenzo, para pedirle un autógrafo en el barrio porteño de Caballito. De acuerdo con el relato que sostuvo en la causa, Veira la invitó a subir a su departamento con el pretexto de que su lapicera no funcionaba. Ese episodio dio origen a un expediente que, por la popularidad del director técnico y la edad de la víctima, tuvo una repercusión nacional.

El recorrido judicial tuvo resoluciones que alimentaron la controversia pública. Veira recibió una condena de seis años de prisión por violación, pero la Corte Suprema modificó la calificación a tentativa de violación y redujo la pena a tres años. El exentrenador había permanecido cerca de 11 meses detenido y recuperó la libertad condicional en septiembre de 1992. La reducción de la condena quedó asociada al debate sobre el trato que la Justicia dispensó a Candelmo.

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Práxedes Candelmo reapareció para pedir ayuda ante el delicado estado de salud de su madre

Años después, Candelmo llevó sus reclamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el hostigamiento mediático y las dificultades para acceder a la Justicia y a la salud. En 2021, el organismo declaró admisible su petición y consideró que los hechos denunciados podían configurar vulneraciones a derechos protegidos por la Convención Americana. La decisión no resolvió el fondo del caso, pero habilitó el análisis internacional de sus denuncias por transfobia y falta de protección estatal.