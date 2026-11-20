Investigadores de la Universidad McMaster diseñaron un parche portátil que monitorea daños en el corazón sin recurrir a extracciones de sangre (Angelica Marie Sanchez/University of Waterloo)

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Cada año, alrededor de 300 millones de personas se someten a cirugías no cardíacas en todo el mundo. Un número creciente de ellas regresa a su casa el mismo día de la intervención, pero el período que sigue a la operación es de alto riesgo.

Entre los pacientes considerados de mayor vulnerabilidad, una fracción relevante sufre lo que la medicina llama lesión miocárdica: una condición en la que el corazón resulta dañado sin que el paciente lo advierta. Detectar ese daño fuera del hospital resulta, hoy por hoy, casi imposible.

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La única forma de diagnosticar estas lesiones es mediante un análisis de sangre. Pero cuando los pacientes ya están en su domicilio, realizar extracciones periódicas se vuelve poco práctico y, en muchos contextos, inviable.

Ante ese obstáculo, un equipo de investigación de la Universidad McMaster, en Canadá, desarrolló un parche portátil que podría cambiar ese panorama: el dispositivo monitorea de forma continua una proteína clave asociada al daño cardíaco directamente desde el fluido debajo de la piel, sin necesidad de extraer sangre. Los resultados fueron publicados en la revista Science Advances.

Investigadores de la Universidad McMaster diseñaron un parche portátil que monitorea daños en el corazón sin recurrir a extracciones de sangre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo que agrava el cuadro es que cerca del 90% de esas lesiones transcurre sin ningún síntoma perceptible: el paciente no siente nada, pero el músculo cardíaco acumula daño en silencio.

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La proteína que delata el daño cardíaco puede medirse bajo la piel

Cuando el corazón sufre una lesión, libera al torrente sanguíneo una proteína llamada troponina cardíaca, que funciona como una alarma biológica: su presencia elevada indica daño en el músculo. La dificultad es que la troponina se encuentra en concentraciones muy bajas y se diluye aún más en el fluido intersticial, es decir, el líquido que rodea las células debajo de la superficie de la piel.

El parche utiliza microagujas de polímero, filamentos microscópicos que penetran apenas por debajo de la piel sin alcanzar nervios ni vasos sanguíneos, para recolectar ese fluido y derivarlo a un biosensor. “Lo que hace que este avance sea tan importante es que estamos monitoreando una proteína presente en niveles muy bajos y lo hacemos de forma continua en tejido vivo”, afirmó Leyla Soleymani, profesora de física de ingeniería y líder de innovación en ingeniería de NexusHealth, según el comunicado institucional de la universidad.

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El dispositivo detecta troponina cardíaca, una proteína que el músculo cardíaco libera al torrente sanguíneo tras sufrir una lesión (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sensor combina dos herramientas moleculares: anticuerpos, que reconocen la troponina, y aptámeros, cadenas cortas de ADN o ARN diseñadas para detectar objetivos biológicos específicos y generar una señal medible. Juntos permiten rastrear los niveles del marcador a lo largo de varios días sin interrupciones.

Distintas instituciones confluyeron para hacer funcionar el sistema

El proyecto reunió conocimientos de múltiples instituciones y disciplinas. Investigadores de la Universidad de Waterloo aportaron la tecnología de microagujas que hace posible la recolección del fluido subcutáneo. “Crear microagujas capaces de recolectar fluido intersticial de manera cómoda e indolora durante períodos prolongados, e integrarlas con electrodos de detección, fue un paso clave hacia la detección continua en un dispositivo portátil”, indicaron los investigadores en el comunicado, en palabras de Mahla Poudineh, ahora profesora asociada en la NYU Tandon School of Engineering.

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En McMaster, Bernardo Trigatti, profesor del Departamento de Bioquímica y Ciencias Biomédicas y científico del Instituto de Investigación en Trombosis y Aterosclerosis de Hamilton Health Sciences, probó el dispositivo en organismos vivos. “La prueba en modelos de ratón con enfermedades cardíacas fue un paso importante para comprender cómo podría funcionar en entornos clínicos”, señaló Trigatti.

El sensor integra anticuerpos y aptámeros para registrar las señales biológicas de forma continua durante varios días (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema también se apoya en investigaciones previas del grupo de Soleymani, que en versiones anteriores trabajaba con moléculas más pequeñas, como el lactato. Pasar a detectar proteínas fue un desafío mayor: exigió sumar un mecanismo de actualización del sensor que mantiene la precisión a lo largo del tiempo. “Muchas piezas distintas tuvieron que encajar para este trabajo. Tuvimos que desarrollar nuevas estrategias de detección, crear una forma de actualizar continuamente el sensor e integrar todo en un dispositivo que los pacientes pudieran usar con comodidad”, explicó Soleymani en el comunicado de prensa.

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El equipo planea avanzar con pruebas adicionales y llevar la tecnología al mercado

La investigación no es una solución lista para uso clínico. El equipo planea continuar con pruebas adicionales y verificar el desempeño del dispositivo antes de su posible aplicación en pacientes.

Más allá de la vigilancia posquirúrgica, los investigadores señalan que el sistema podría tener aplicaciones más amplias en medicina. Muchos cambios de salud relevantes ocurren entre visitas al médico, y un monitoreo continuo permitiría captar información que hoy se pierde. “El futuro de la medicina es personalizado, y la medicina personalizada necesita datos”, afirmó Soleymani en el comunicado de prensa de la universidad.