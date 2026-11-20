Los músicos interpretaron a Beethoven -la canción oficial de la UE- mientras los funcionarios sellaban los acuerdos que empiezan a desandar el Brexit

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Andy Burnham y los presidentes de la Unión Europea (UE) sellaron este viernes en Bruselas tres acuerdos comerciales y de movilidad que el primer ministro británico presentó como un punto de inflexión en la relación entre el Reino Unido y el bloque continental, una década después del referéndum que selló la salida británica.

Recibido por un quinteto de cuerdas que interpretó los himnos de ambos lados (el británico y el “Himno a la alegría” de Beethoven, canción oficial de la UE), Burnham estrechó la mano de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del presidente del Consejo Europeo, António Costa, en la segunda cumbre bilateral desde que el Reino Unido abandonó formalmente el bloque en 2020.

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“Es un buen día para Gran Bretaña. Es un buen día para Europa”, declaró Burnham ante los presentes, calificando el encuentro como un acuerdo “histórico”, mientras Von der Leyen lo describió como un “punto de inflexión” en las relaciones entre ambas partes.

"El Brexit no valió la pena", dice esta pancarta junto al Big Ben

El primer ministro británico Andy Burnham, la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen y el presidente del Consejo Europeo Antonio Costa llegan a la cumbre entre la UE y el Reino Unido en Bruselas (REUTERS/Yves Herman)

Los tres acuerdos

Los pactos firmados apuntan a aliviar parte del daño económico del Brexit: el primero elimina trabas burocráticas en las exportaciones de alimentos al continente —una medida que el gobierno británico estima en £ 5.100 millones (USD 6.700 millones) anuales—; el segundo vincula los sistemas de comercio de emisiones de carbono de ambas partes; y el tercero crea un “programa de experiencia juvenil” que permitirá a 100.000 jóvenes de cada lado residir hasta tres años en el territorio del otro para trabajar, estudiar o viajar.

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Las empresas británicas podrán exportar alimentos frescos —incluidos embutidos, mariscos de aguas nacionales y papas semilla— hacia el mercado continental, aunque la implementación del acuerdo alimentario no está prevista antes del 1 de marzo de 2028, ya que el Reino Unido deberá aprobar legislación para alinearse dinámicamente con los estándares de la UE. La desvinculación del mercado eléctrico de carbono, en tanto, tampoco tendrá efecto inmediato para las empresas: la exención de las tasas fronterizas de carbono del bloque no se aplicará hasta 2028.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; la vicepresidenta ejecutiva de Derechos Sociales y Capacidades, Empleos de Calidad y Preparación, Roxana Minzatu; el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa; el primer ministro británico, Andy Burnham; el secretario de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth, Ed Miliband; la embajadora ante la Unión Europea, Caroline Wilson; el ministro de Relaciones Intergubernamentales y Relaciones Europeas, Hamish Falconer; el secretario de Empresa y Comercio, Jonathan Reynolds, y el ministro de Hacienda, John Healey, asisten a la cumbre UE-Reino Unido (REUTERS/Hannah McKay/Pool)

El costo de las tasas universitarias puede bloquear la ratificación de los acuerdos

Pese al clima de distensión, los detalles del acuerdo se negociaron hasta el último momento y una fricción persiste: Bruselas condicionó la ratificación de los acuerdos a que el Reino Unido iguale las tasas universitarias para estudiantes europeos con las que pagan los ciudadanos británicos —actualmente un tercio del precio internacional—. Los estudiantes de la UE pagan hoy tarifas más elevadas.

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El gobierno de Burnham reconoció que “las conversaciones continuarán en algunas áreas” durante los próximos seis meses, aunque insistió en que “el acuerdo está cerrado”. Un documento de los países del bloque obtenido por la agencia AFP señaló que los 27 estados miembros postergarán la ratificación hasta alcanzar un entendimiento sobre las tasas. Finalmente, la UE habría aceptado una solución intermedia: una rebaja que no llegue a la paridad plena, pero que cubra el costo real de los cursos, según dos diplomáticos europeos.

La disputa en torno a las tasas universitarias no fue la única. Las negociaciones también se tensaron por la cuestión del acceso del Reino Unido al programa industrial “Made in Europe”, que protege a los fabricantes europeos de la competencia china. Bruselas mostró apertura, pero a condición de que Londres alinee su política comercial con la de la UE —incluyendo los aranceles a los vehículos eléctricos chinos—, algo que no quedó resuelto en la cumbre.

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El ex primer ministro británico Boris Johnson y el líder de Reform UK, Nigel Farage (REUTERS/Toby Melville/Pool)

La oposición acusa al primer ministro de traición al Brexit y lo llama “ingenuo”

El trasfondo político en el Reino Unido es, como antes del referéndum de 2016, profundamente divisivo. Burnham llegó a Bruselas con una agenda que va mucho más allá de los acuerdos técnicos del día: desde que asumió el poder en julio, el ex alcalde de Mánchester ha roto con los tabúes del debate europeo al plantear incluso la posibilidad de que Gran Bretaña vuelva a incorporarse al bloque en algún momento.

“El ingenuo Andy Burnham ha ido a Bruselas y se ha topado con la dura realidad que llevo décadas advirtiendo. La flexibilidad es una fantasía”, escribió el líder de Reform UK, Nigel Farage, en X, quien ofreció su propia conferencia de prensa en la capital belga como contrapeso al evento oficial. Los conservadores también acusaron al primer ministro de una “traición” al Brexit.

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La estrategia de Burnham, sin embargo, se apoya en datos concretos: las encuestas muestran de forma consistente que la mayoría de los británicos lamenta el Brexit y votaría por reintegrarse al bloque si mañana se celebrara un referéndum. El primer ministro también tiene en cuenta el deterioro de la economía desde 2016 y la nueva geopolítica europea, en particular el respaldo unánime al continente frente a la guerra de Rusia contra Ucrania.

Burnham prometió abrir una conversación nacional sobre el futuro vínculo con Europa

Tras la cumbre, Burnham anunció que iniciará una “discusión con los socios europeos sobre opciones para la relación a largo plazo”, que podría incluir desde mantener el statu quo hasta ingresar a la unión aduanera o solicitar la membresía plena. El primer ministro no descartó que el próximo manifiesto de su partido incluya una promesa de reingreso a la UE —un movimiento que, de materializarse, cambiaría el rumbo histórico del país—.

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La iniciativa, sin embargo, entraña riesgos políticos considerables. El propio partido de Burnham está dividido sobre hasta dónde avanzar en la recomposición de los lazos con Bruselas. Las próximas elecciones generales no se anticipan antes de 2029, lo que da al primer ministro un margen —aunque estrecho— para construir una coalición de centro-izquierda que respalde una agenda de mayor integración europea.