Las autoridades cubanas aplazaron el juicio contra los activistas Ernesto Medina y Kamil Zayas en Holguín. (Imagen de cortesía)

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Las autoridades cubanas aplazaron el juicio previsto para el 24 de noviembre en Holguín contra los creadores y activistas Ernesto Medina y Kamil Zayas, integrantes del proyecto audiovisual independiente El4tico, quienes llevan nueve meses y 14 días en prisión provisional y enfrentan pedidos de condenas de ocho y diez años. La decisión fue informada el 19 de noviembre por DDC y no se comunicaron razones legales para la postergación.

Doris Santiesteban Batista, esposa de Medina, anunció la cancelación en Facebook menos de 24 horas después de que se comunicara la fecha prevista. “Como era sabido, cancelan el juicio para el día 24 de noviembre. Ya no será ese día”, escribió.

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La mujer añadió: “Esperar a ver cuándo decidirán fecha nuevamente. Gracias a todos por apoyar”.

Las penas de ocho y diez años solicitadas por la Fiscalía

La Fiscalía acusa a Medina y Zayas de “propaganda contra el orden constitucional”, “difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires” e “instigación a delinquir”. Para Medina solicita 8 años de prisión y para Zayas, 10 años.

La Fiscalía pide penas de ocho y diez años de cárcel por delitos contra el orden constitucional. (Imagen de cortesía)

Ambos permanecen encarcelados desde el 6 de febrero, después de haber sido detenidos en enero en Holguín. Las acusaciones se relacionan con publicaciones en redes sociales y críticas a instituciones estatales.

La historiadora Alina Bárbara López Hernández vinculó la suspensión del proceso con el temor de las autoridades ante el crecimiento de las expresiones de resistencia. “Siempre es así, el miedo los hace retroceder. Porque no les quepan dudas, lo sienten”, sostuvo.

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“Escondido tras la bravuconería y la vieja costumbre del atropello, cada vez más evidente y cada vez más creciente, está el miedo del opresor que encuentra cada vez más desafío y resistencia en lugar del miedo, la apatía y la obediencia”, afirmó López Hernández.

La intelectual fue detenida el 18 de noviembre en Matanzas, cuando exigía ante el Tribunal Provincial la realización de su propio juicio y el de la antropóloga Jenny Pantoja. Ambos procesos permanecen suspendidos desde el 30 de enero sin que se hayan expuesto fundamentos legales.

Doris Santiesteban Batista confirmó la suspensión de la vista judicial prevista para el 24 de noviembre. (Imagen de cortesía)

López Hernández señaló las dificultades que enfrentan quienes son procesados: “Es difícil estar en nuestros zapatos, pero muchísimo más difícil debe ser estar en los de ellos”.

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Cinco creadores procesados o detenidos durante 2026

El caso de los integrantes de El4tico forma parte de una serie de procesos contra cinco creadores digitales cubanos durante 2026, por publicaciones críticas, videos difundidos en redes sociales y denuncias públicas. Entre ellos figuran Cinthya Medrano García, Eduardo “Eddy” Ceballos, Medina, Zayas y Ana Sofía Benítez.

Ceballos, creador de Despingovery Channel, fue arrestado el 1 de junio en La Habana después de publicar un video sobre una antigua instalación militar abandonada y el deterioro de varias infraestructuras. Benítez fue procesada junto con su madre por grabar y difundir el video de un agente policial que acudió a su vivienda en Alamar tras sus publicaciones críticas.

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Las organizaciones de derechos humanos, medios independientes y reportes de prensa internacional atribuyen estos encarcelamientos y procesos a la intención de frenar las críticas públicas, controlar la narrativa en redes sociales y disuadir el descontento social. Las detenciones ocurren en medio de una crisis económica y energética en Cuba.