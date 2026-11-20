La interacción continua entre la placa del Pacífico y la placa de América del Norte explica la actividad tectónica en las fallas de California. (EFE/Ulises Rodríguez)

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Dos episodios sísmicos registrados durante la noche del jueves 19 y la madrugada del viernes 20 de noviembre pusieron en alerta a distintas zonas de California. Los movimientos ocurrieron en un intervalo de pocas horas, pero afectaron regiones diferentes del estado.

El primero, de mayor intensidad, se produjo cerca de Pinnacles, en el centro de California, y alcanzó una magnitud de 5,0. Horas después, otro temblor se registró en las inmediaciones de Commerce, en el condado de Los Ángeles, donde el Departamento de Bomberos de la ciudad informó preliminarmente una magnitud de 4,4.

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Aunque la proximidad temporal de ambos episodios llamó la atención, sus ubicaciones corresponden a sectores separados por cientos de kilómetros. Los registros sísmicos disponibles no permiten afirmar que uno haya provocado el otro, por lo que es necesario distinguir la secuencia registrada en el centro del estado del movimiento ocurrido en el área metropolitana de Los Ángeles.

Terremoto de magnitud 4,4 cerca de Los Ángeles

El terremoto se registró a las 3:25 de la madrugada del viernes 20 de noviembre, hora local del Pacífico. De acuerdo con el Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD), el epicentro se ubicó cerca de Commerce, ciudad situada en el condado de Los Ángeles, al sureste del centro de la metrópoli.

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El organismo informó una magnitud preliminar de 4,4 y activó su protocolo de respuesta ante terremotos. Como parte del procedimiento, personal de las 106 estaciones de bomberos de la ciudad inició inspecciones en sus respectivos distritos para revisar infraestructuras y posibles daños.

La información inicial del LAFD indicó que no había reportes de daños estructurales ni personas heridas al momento de emitir el comunicado. La agencia también pidió a los residentes estar preparados ante posibles réplicas y seguir las recomendaciones de protección durante un movimiento sísmico.

El catálogo del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) mostraba una magnitud automática de 4,2 en el registro consultado, con una profundidad de 16,6 km. Por su parte, el LAFD comunicó el valor preliminar de 4,4. Por tratarse de evaluaciones iniciales que pueden actualizarse, ambas cifras deben distinguirse en lugar de presentar la magnitud de 4,4 como una medición definitiva del USGS.

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El Departamento de Bomberos de Los Ángeles reportó un temblor con magnitud preliminar de 4,4 y epicentro en la localidad de Commerce. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Terremoto de magnitud 5,0 en Pinnacles

El movimiento de mayor intensidad de la secuencia ocurrió a las 10:49 de la noche del jueves 19 de noviembre, hora local, a unos 10 kilómetros al noroeste de Pinnacles, en el centro de California. Según la ficha revisada del USGS, el terremoto alcanzó una magnitud de 5,0 y tuvo una profundidad de 6,7 km.

La agencia ubicó el epicentro en una zona cercana a Soledad, entre los condados de San Benito y Monterrey. El temblor fue percibido en distintas localidades de la región y generó reportes de personas que sintieron el movimiento a través del sistema de información sísmica del organismo.

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Antes y después del evento principal también se detectaron terremotos de menor intensidad en las inmediaciones de Pinnacles. Entre los registros del USGS figuraron movimientos de magnitudes de 3,3; 3,1; 3,0 y otros inferiores a 3,0. Esta actividad corresponde a una secuencia sísmica concentrada en el área del epicentro.

La ficha del terremoto de magnitud 5,0 figura como revisada por la red sísmica del norte de California, integrada por la Universidad de California en Berkeley, el USGS y otras instituciones colaboradoras. La agencia mantiene el seguimiento de los movimientos posteriores para evaluar la evolución de la actividad en esa zona.

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Sin vínculo causal confirmado entre los dos sismos

No existe una confirmación oficial de que ambos terremotos tengan una relación causal. Aunque ocurrieron con pocas horas de diferencia, sus epicentros se encuentran en sectores distintos de California, separados por aproximadamente 430 kilómetros en línea recta.

El sismo de magnitud 5,0 se localizó cerca de Pinnacles, en el centro del estado, mientras que el movimiento reportado por el LAFD ocurrió en las inmediaciones de Commerce, en el sur de California. Además, los registros corresponden a redes regionales de monitoreo diferentes: la del norte de California para el evento de Pinnacles y la del sur del estado para el de Commerce.

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La coincidencia temporal no es suficiente para establecer que un terremoto haya desencadenado otro. Para determinar si existe una conexión entre dos movimientos, los especialistas deben analizar factores como la ubicación de las rupturas, la profundidad, las características de las fallas y los cambios de tensión en las estructuras geológicas.

Los dos episodios corresponden a eventos sísmicos registrados en distintas regiones del estado, sin atribuirles una conexión que no haya sido demostrada por los organismos científicos.

Un sismo de magnitud 5,0 sacudió el centro de California cerca de Pinnacles durante la noche del jueves 19 de noviembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

California y su actividad sísmica permanente

California se encuentra en una región de intensa actividad tectónica debido a la interacción entre la placa del Pacífico y la placa de América del Norte. El desplazamiento y la acumulación de tensión entre estas estructuras generan movimientos sísmicos a lo largo de distintas fallas del estado.

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Uno de los sistemas geológicos más conocidos es la falla de San Andrés, que atraviesa parte de California. Sin embargo, no todos los terremotos que ocurren en el estado se originan en esa estructura. La actividad registrada cerca de Pinnacles y Commerce debe analizarse a partir de sus respectivas ubicaciones y características geológicas.

El hecho de que California forme parte del margen del Cinturón de Fuego del Pacífico explica su contexto de actividad sísmica, pero no demuestra que dos terremotos ocurridos en diferentes regiones tengan un origen común.