Dimitri clasifica los imprevistos en escena entre los perceptibles, los inadvertidos y los que integra al espectáculo en vivo

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Nació en Ucrania, creció en Israel y se radicó hace años en la Argentina, donde construyó su carrera como mago e ilusionista. Su recorrido entre países también atraviesa el modo en que se presenta ante el público: con humor, suele decir que es “de Chaco”, una síntesis personal de una trayectoria marcada por los cambios de idioma, de cultura y de escenario.

Dimitri es mago e ilusionista radicado desde hace años en la Argentina. El ilusionista contó que su acento suele despertar preguntas durante las funciones, pero aseguró que no convirtió esa diferencia en un obstáculo. “No lo sentí como dificultad”, afirmó en Infobae Al Amanecer al recordar su llegada al español y al público argentino.

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Para Dimitri, incluso los tropiezos con el idioma pueden sumarse a lo que ocurre en una presentación. En vez de esconderlos, dijo que aprendió a incorporarlos al intercambio con los espectadores, donde un error de pronunciación puede convertirse en una pausa de humor. “Disfruto de mis errores al hablar”, planteó sobre una dinámica que, según explicó, le permite acercarse a quienes lo miran.

Esa cercanía atraviesa su forma de entender la magia desde que empezó a practicarla, hace dos décadas, cuando vivía en Israel. La disciplina, la paciencia y el trabajo escénico aparecen en su relato como partes de una misma preparación, aunque el punto de partida siempre es la persona que tiene delante. “El público” ocupa un lugar central en cada número, sostuvo.

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El ilusionista transforma sus tropiezos con el idioma español en pausas de humor durante sus presentaciones (Captura de video)

El mago explicó que no todos los asistentes participan del mismo modo ni sirven para el mismo efecto. Su tarea consiste en leer las reacciones, elegir a quién convocar y sostener el clima de la escena sin que la experiencia se transforme en una competencia. “Cada persona puede resultar adecuada para un juego distinto”, señaló durante la entrevista.

La Psicología aparece en los números que construye frente a los espectadores

La observación de esas reacciones fue una de las razones por las que Dimitri habló de su paso por la carrera de Psicología en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Cursó la mitad de la formación, no la terminó y mantuvo el interés por el tema a través de lecturas y estudio propio. “Sigo leyendo y profundizando”, explicó al referirse a esa disciplina.

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Según contó, los conocimientos vinculados con la conducta no reemplazan el entrenamiento técnico, pero sí le aportan herramientas para interpretar lo que pasa durante un juego. A eso agregó la actuación, el movimiento corporal y la capacidad de conversar con desconocidos en pocos minutos. “La actuación con las manos y el cuerpo” forma parte de ese trabajo, dijo.

Dimitri comenzó su práctica en el mundo de la magia hace dos décadas cuando residía en Israel (captura de video)

Dimitri también reconoció que hay espectadores que observan cada gesto con desconfianza, atentos a detectar un mecanismo o anticipar el desenlace. No los describe como adversarios: procura que la expectativa no rompa la experiencia compartida que busca producir en cada función. “Estamos juntos viviendo el asombro”, expresó.

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Esa misma premisa guía su respuesta ante los imprevistos. El ilusionista admitió que tuvo errores en shows anteriores y distinguió entre aquellos que el público nota, los que pasan inadvertidos y los que, con rapidez, pueden incorporarse al número. “Algunos errores forman parte de un espectáculo en vivo”, reflexionó, sin revelar las técnicas que utiliza para resolverlos.

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