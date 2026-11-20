El Instituto de Geociencias ubicó el epicentro del sismo de magnitud 4.4 a 50 kilómetros al noreste de La Palma, en la región fronteriza entre Panamá y Colombia. Tomado de X

Guardar

Un sismo de magnitud 4.4 se registró este viernes 20 de noviembre, a las 6:42 de la mañana, en la región fronteriza entre Panamá y Colombia, según el reporte revisado del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.

El movimiento tuvo una profundidad de 10 kilómetros y su epicentro fue localizado a 50 kilómetros al noreste de La Palma, en la provincia panameña de Darién.

PUBLICIDAD

El evento fue ubicado en las coordenadas 8.66004 de latitud norte y 77.75565 de longitud oeste, en una región donde confluyen estructuras tectónicas que mantienen actividad sísmica.

El Centro Sismológico Euromediterráneo también registró el temblor con magnitud 4.4, mientras que los primeros reportes difundidos en Panamá habían señalado una magnitud preliminar de 4.5.

La región fronteriza entre ambos países presenta una configuración geológica compleja, relacionada con la interacción de placas y bloques tectónicos del Caribe y el norte de Suramérica.

El sismo de magnitud 4.4, registrado este viernes 20 de noviembre a las 6:42 a. m. en la frontera entre Panamá y Colombia, tuvo una profundidad de 10 kilómetros, según el registro revisado del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el noroeste colombiano se han identificado sistemas de fallas activas, entre ellos los asociados con Murindó y Uramita, aunque no se ha establecido una relación directa entre estas estructuras y el sismo registrado este viernes.

PUBLICIDAD

Las investigaciones geológicas advierten que el noroeste de Colombia concentra deformación tectónica y estructuras capaces de producir movimientos importantes.

El movimiento se produce mientras Panamá continúa experimentando una prolongada secuencia de réplicas del terremoto de magnitud 7.5 ocurrido el pasado 9 de octubre en la península de Azuero.

Durante los últimos días, los instrumentos de monitoreo han registrado nuevos movimientos superiores a magnitud 4 en el área de Azuero. Entre ellos destaca el sismo del 17 de noviembre, cuya magnitud revisada alcanzó 5.1 y fue localizado al suroeste de Chitré, a una profundidad aproximada de tres kilómetros, lo que volvió a generar preocupación entre residentes de la región.

PUBLICIDAD

La actividad continuó el jueves 19 de noviembre, cuando el Instituto de Geociencias reportó movimientos de magnitudes 4.2 y 4.3 en sectores próximos a Tonosí y Coiba.

La península de Azuero continúa registrando movimientos sísmicos más de un mes después del terremoto de magnitud 7.5 ocurrido el 9 de octubre. Tomado de Sinaproc

Estos registros evidencian que la secuencia sísmica permanece activa más de un mes después del terremoto principal, aunque todavía no permiten establecer una tendencia sostenida de incremento.

El terremoto del 9 de octubre ocurrió a las 12:56 de la tarde, con una magnitud de 7.5 y una profundidad de cuatro kilómetros. Su epicentro fue ubicado a 39 kilómetros al noroeste de Tonosí, en la provincia de Los Santos, y provocó daños importantes en comunidades de Azuero y otras regiones del país.

PUBLICIDAD

Las provincias de Los Santos, Herrera, Veraguas y Coclé concentraron importantes afectaciones, principalmente en viviendas, centros educativos, instalaciones públicas e infraestructura vial.

Las evaluaciones oficiales permitieron identificar miles de familias damnificadas, mientras las autoridades desplegaron operativos de asistencia y comenzaron las tareas de reconstrucción de las comunidades afectadas.

Miles de familias permanecen afectadas por los daños ocasionados por el terremoto que sacudió varias provincias de Panamá en octubre. Cortesía

En el balance gubernamental divulgado el 9 de noviembre, unas 3,500 familias habían perdido sus viviendas, una situación que convirtió la recuperación habitacional en una de las principales prioridades.

Para esa fecha, el Ministerio de Vivienda mantenía más de 300 casas en construcción, como parte de las acciones destinadas a atender a las personas que quedaron sin hogar.

PUBLICIDAD

La emergencia también movilizó asistencia internacional para las comunidades afectadas. Estados Unidos anunció el 6 de noviembre que había destinado más de 10 millones de dólares en apoyo humanitario, mediante suministros, alimentos, vehículos y otros recursos para fortalecer las operaciones de respuesta y recuperación.

Mientras continúan las labores de reconstrucción, los especialistas recuerdan que las réplicas pueden prolongarse durante meses después de un terremoto de gran magnitud. La persistencia de estos movimientos refuerza la necesidad de mantener el monitoreo sísmico, revisar las estructuras dañadas y fortalecer las medidas preventivas en las comunidades expuestas.