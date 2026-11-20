Anthropic cae tras su debut récord ante el desplome global de la IA (Europa Press)

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Las acciones de Anthropic PBC cayeron en su segunda jornada de cotización, en momentos en que una venta generalizada en los mercados y las dudas sobre el negocio de la inteligencia artificial eclipsaron el optimismo que había impulsado su avance en un debut récord.

Las acciones de la creadora del chatbot Claude se desplomaban hasta 9% en las operaciones previas a la apertura a las 7:00 a.m. en Nueva York. El jueves, los títulos habían llegado a subir 39% frente al precio de su OPI antes de perder más de la mitad de ese avance. Cerraron la sesión con un alza de 17%, lo que convirtió a Anthropic en la séptima mayor empresa cotizada del mundo por valor de mercado.

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La caída de Anthropic coincidió con una jornada negativa para las acciones, con los mercados globales encaminados a su racha de pérdidas más larga en más de tres años. Aunque el avance inicial reflejó el enorme apetito de los inversionistas tras una OPI con una demanda muy superior a la oferta, la elevada valoración —junto con nuevas amenazas competitivas— presionaba las acciones el viernes, en momentos en que los operadores reducían su exposición al riesgo en los mercados.

“Con lo que parecía ser el último pilar que sostenía el avance de la IA ahora cediendo, el sentimiento del mercado es muy pesimista”, dijo Gerald Gan, director de inversiones de Reed Capital, con sede en Singapur. “Aunque me preparo para acumular acciones de calidad a valoraciones más atractivas, también tengo muy presentes los riesgos de intentar atrapar un cuchillo que cae”.

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El índice MSCI de acciones de Asia-Pacífico cayó 3,3%, extendiendo su descenso a una séptima sesión, y se encaminaba a su cierre más bajo desde abril. Eso dejaba al índice MSCI All Country World rumbo a su racha de pérdidas más larga desde septiembre de 2023.

Un letrero de Anthropic en Times Square, el día en que Anthropic lleva a cabo su oferta pública inicial (OPI) en la sede del mercado NASDAQ en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos (REUTERS/Shannon Stapleton)

La OPI de Anthropic, por USD 107.300 millones, atrajo una demanda global equivalente a siete veces las acciones disponibles para la venta. La competencia fue tan intensa que más de la mitad de los inversionistas institucionales que presentaron órdenes no recibieron acciones, informó Bloomberg el jueves.

La OPI catapultó a Anthropic a la posición de líder indiscutido de la industria de la IA —al menos por ahora—, generó miles de millones de dólares en ganancias para sus inversionistas y elevó la riqueza combinada de sus siete fundadores a USD 166.000 millones. La operación superó el récord establecido en junio por la OPI de SpaceX, que finalmente totalizó USD 86.250 millones, incluidas las acciones de sobreasignación vendidas por los bancos colocadores. Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley y otros 20 bancos obtuvieron un récord de USD 550 millones en comisiones por su trabajo en la OPI de Anthropic.

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El debut de Anthropic en Nasdaq se produjo después de varias semanas de volatilidad en las acciones estadounidenses. Los inversionistas enfrentaban inquietudes sobre el papel de Nvidia Corp. como uno de los principales pilares del ecosistema de IA tras la salida de su histórico máximo responsable, así como las consecuencias de la victoria demócrata en las elecciones de mitad de mandato para el entorno regulatorio de la industria.

“El sentimiento en torno a la IA ha seguido deteriorándose y eso no ha cambiado hoy”, dijo Jordan Watson, director gerente de inversiones de Tandem Investment Advisors. “Lo importante ahora para los mercados es que Anthropic es la señal más transparente y en tiempo real de las operaciones de riesgo vinculadas a la IA”.

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Anthropic cerró el jueves a USD 97,17 en Nueva York, frente al precio de USD 83 de su OPI. Terminó la jornada con un valor de mercado totalmente diluido de unos USD 1,8 billones.

En otro golpe al optimismo, Apple Inc. dijo que está desarrollando su propio agente autónomo de IA, capaz de realizar tareas en nombre de los usuarios, con el que busca ingresar a un mercado de rápido crecimiento en el que ya compiten Anthropic, OpenAI, Meta Platforms Inc. y otras compañías.

La debilidad general del mercado el jueves fue “simplemente una continuación de lo que hemos visto durante las últimas semanas, y eso es mucho nerviosismo en torno al sector de semiconductores”, dijo Gina Martin Adams, estratega jefe de mercados de HB Wealth. “El financiamiento del ecosistema de IA es sin duda una cuestión que los inversionistas se están planteando y está presionando al mercado en general”.

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Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic; Daniela Amodei, presidenta y cofundadora de Anthropic; Jared Kaplan, cofundador y director científico de Anthropic; Jack Clark, cofundador y responsable de beneficio público de Anthropic; y otras personas celebran la oferta pública inicial (OPI) de Anthropic, PBC (ANT) en el NASDAQ MarketSite, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, el 19 de noviembre de 2026 (REUTERS/Brendan McDermid)

Parte de la venta generalizada también pudo deberse a que algunos inversionistas liquidaron posiciones en otras compañías para comprar acciones de Anthropic, agregó.

La compañía conquistó a los inversionistas con su enfoque en clientes empresariales, lo que impulsó sus ingresos anualizados a USD 81.000 millones al 31 de octubre, frente a USD 71.000 millones a fines de septiembre, según documentos regulatorios.

Claude Code, el agente de programación de la compañía para desarrolladores de software, tiene una amplia adopción en la industria e incluso ha sido utilizado por ingenieros de la NASA, según los documentos. Anthropic tenía más de 11.900 clientes que generaban al menos USD 100.000 en ingresos cada uno en los 12 meses terminados a fines de septiembre, frente a unos 1.500 en 2025.

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“El mercado ya no busca solamente pruebas de demanda de IA”, dijo Charu Chanana, estratega jefe de inversiones de Saxo Markets. “Quiere evidencia de que el extraordinario gasto en todo el ecosistema puede generar rendimientos sostenibles”.

Uno de los principales desafíos será contener los crecientes costos de infraestructura de IA y alcanzar de forma sostenida una ganancia operativa. Anthropic registró una pérdida operativa de USD 567 millones en el tercer trimestre, impulsada principalmente por USD 5.000 millones en costos de computación bajo compromisos de corto plazo y USD 2.000 millones en cargos no monetarios relacionados con el programa de la compañía para igualar donaciones benéficas.

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Los analistas de Goldman Sachs Research prevén que la compañía tardará hasta 2030 en generar un flujo de caja libre anual positivo. Aun así, proyectan que los ingresos anuales de Anthropic aumentarán hasta aproximadamente USD 685.000 millones para ese año. Para lograrlo, tendrá que enfrentar la presión sobre los precios de la IA derivada de modelos de pesos abiertos más baratos, incluidos los de desarrolladores chinos.

Se espera que Anthropic reciba un impulso de los fondos que replican índices, lo que podría generar miles de millones de dólares en demanda. Si cumple los requisitos para una inclusión anticipada, podría incorporarse al Russell 1000 y al Nasdaq 100 ya en diciembre. FTSE Russell y Nasdaq modificaron sus reglas este año para acelerar la incorporación de nuevas empresas de gran tamaño.

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(Bloomberg)