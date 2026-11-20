Joaquín Cottani

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Joaquín Cottani, economista que integró el equipo del ministro de Economía Luis Caputo a principios de 2024, alertó de que el programa económico del gobierno de Javier Milei conduce al estancamiento si no se introducen cambios profundos en la política monetaria y cambiaria.

El economista habló en un momento de turbulencia: el día previo a la entrevista, el riesgo país superó los 900 puntos, los dólares paralelos comenzaban a moverse y la situación internacional había dejado de favorecer al Gobierno. Cottani fue directo: “Lo peor que puede hacer el Gobierno es mantenerse inerte y no dar ninguna señal de ningún cambio, porque seguir persistiendo en lo mismo es la propia definición de insania”.

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Lo dijo en una entrevista con YAQP, el programa de Ernesto Tenembaum en Radio con Vos.

Cottani propone liberar el mercado de cambios de forma total

La propuesta central de Cottani —que dijo compartir con el exministro Domingo Cavallo— es una liberalización completa del mercado cambiario. En su visión, el Tesoro debería comprar las divisas necesarias para pagar la deuda y el Banco Central haría lo propio para acumular reservas, todo en un mercado único y sin restricciones. “Eso atraería capital desde el exterior de los mismos argentinos que repatriarían, pero también de inversores en general”, afirmó en el programa.

Luis Caputo y su actual viceministro, José Luis Daza, quien reemplazo a Cottani

Ante el argumento oficial de que liberar el tipo de cambio dispararía la inflación y pondría en riesgo el resultado electoral, Cottani presentó una respuesta técnica: si el cambio de reglas genera confianza, aumenta la demanda de dinero y eso amortigua el impacto cambiario.

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“Lo peor que puede hacer el Gobierno es mantenerse inerte y no dar ninguna señal de ningún cambio”

“Si uno dice que se impone un cambio de reglas de juego, ese cambio en sí mismo aumentaría la demanda de dinero y, por lo tanto, amortiguaría el efecto sobre el tipo de cambio y sobre la inflación”, sostuvo. Señaló además que la convertibilidad y los primeros meses del gobierno de Mauricio Macri demostraron que esa transición puede hacerse sin disrupciones graves.

Sin cambios, el horizonte es estancamiento con inflación persistente

Cottani describió el escenario alternativo con crudeza: si el Gobierno no actúa, el riesgo país no bajará, la brecha seguirá ampliándose y la economía caerá en lo que llamó una “lenta agonía”. En ese contexto, alertó que las tasas de interés seguirán siendo un freno al crédito —el único motor que, en su diagnóstico, podría reactivar los sectores que no crecen por exportaciones—. Recordó que el crédito se había expandido 140% en términos reales durante el período de mayor dinamismo económico del gobierno, una cifra que contrasta con el impacto estimado inferior al 10% de las medidas crediticias más recientes.

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Sin remonetización

Uno de los puntos más críticos del análisis apuntó al manejo monetario del propio Gobierno. Según Cottani, el proceso de remonetización espontánea que se había iniciado fue interrumpido no por una crisis externa, sino por una decisión deliberada de las autoridades.

“En enero, el Gobierno, envalentonado con la banca y tratando de bajar la inflación lo más rápidamente posible, simplemente empezó a esterilizar todo lo que se emitía por compra de reservas y causó una restricción monetaria que empezó a debilitar la economía”, afirmó. Señaló que con la convertibilidad, la base monetaria se multiplicó por cuatro de forma espontánea, un proceso que, en su opinión, podría repetirse.

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El perfil del economista

Cottani tiene 70 años, es licenciado en Economía por la Universidad de Córdoba y doctor por la Universidad de Yale. En el sector privado ocupó cargos de jerarquía en Citigroup Global Markets, Standard & Poor’s y Lehman Brothers, además de pasar por el Banco Mundial.

Su experiencia más influyente en la política argentina fue durante el menemismo: entre 1991 y 1994 fue subsecretario de Programación Macroeconómica y luego subsecretario de Financiamiento. Cuando Cavallo dejó el gobierno de Carlos Menem en 1996, Cottani también se retiró del sector público y se radicó en Estados Unidos. Fue precisamente ese historial el que Caputo destacó al anunciarlo en su equipo a fines de 2023, describiéndolo como “uno de los artífices silenciosos de los mejores momentos de la década del 90”.

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