Los cinco tests caseros que revelan el verdadero estado de tu envejecimiento físico

El cuidado físico en la vejez requiere atención constante y estrategias sencillas para conservar la autonomía y el bienestar (Freepik)

El envejecimiento físico impacta de forma distinta en cada persona. Sin embargo, especialistas en fisioterapia y geriatría citados por National Geographic identifican cinco pruebas simples para evaluar en casa la movilidad, la fuerza muscular, el equilibrio y la salud cardiovascular. Estas herramientas permiten monitorear el bienestar general a lo largo del tiempo y detectar precozmente signos de fragilidad.

Con los años, articulaciones y músculos experimentan cambios que pueden limitar la movilidad y reducir la independencia. Kaila Morin, supervisora de fisioterapia, advirtió a National Geographic que este descenso progresivo eleva el riesgo de caídas y lesiones si no se aborda con enfoque preventivo. Incorporar ejercicios y actividades adaptadas favorece la autonomía y la calidad de vida en la vejez.

Uno de los aspectos destacados de estas cinco pruebas, según Morin, es la ausencia de necesidad de equipamiento especializado, lo que permite realizarlas tanto en consulta médica como en el hogar. Aunque no reemplazan una evaluación clínica profesional, funcionan como métodos de cribado inicial para dar seguimiento a los cambios físicos con el tiempo.

Controlar regularmente las capacidades físicas permite anticipar cambios y actuar a tiempo ante posibles riesgos para la salud (Freepik)

Velocidad de marcha: el “sexto signo vital” en el envejecimiento

La velocidad al caminar, o “gait speed”, es el parámetro más utilizado por fisioterapeutas para anticipar la autonomía en la vida adulta.

Robyn Culbertson, especialista clínica en geriatría y miembro de la American Physical Therapy Association, explicó a National Geographic: “La velocidad de marcha es el indicador único más predictivo del envejecimiento: está vinculada a la mortalidad, al deterioro cognitivo y a la posibilidad de mantener la independencia”. Junto a Morin, identificaron este parámetro como el “sexto signo vital”.

Para realizar la prueba en casa:

Delimitar un trayecto de 10 metros , añadiendo 2 metros en cada extremo para acelerar y desacelerar.

Cronometrar el tiempo que se tarda en recorrer los 10 metros centrales.

Dividir el tiempo registrado entre la distancia recorrida para obtener la velocidad media (en metros por segundo).

Valores de referencia:

Personas mayores de 60 años: entre 0,8 y 1,2 metros por segundo .

Adultos de mediana edad que buscan un envejecimiento saludable: Ritmo cómodo: al menos 1,3 metros por segundo . Velocidad máxima: hasta 1,9 metros por segundo . Las mujeres suelen registrar valores ligeramente inferiores .



La rapidez al caminar se convirtió en un parámetro fundamental para evaluar el estado funcional y anticipar posibles complicaciones en adultos mayores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sentarse y levantarse de una silla, clave para la fuerza funcional

La segunda prueba, llamada “sit-to-stand”, evalúa la fuerza de las piernas y la capacidad para realizar tareas cotidianas. Esta fortaleza comienza a disminuir a partir de los 30 o 40 años y afecta la habilidad de incorporarse de una silla sin apoyo de los brazos.

Culbertson señaló a National Geographic: “Cuando notas que no puedes levantarte de una silla sin usar las manos, es momento de fortalecer los músculos o consultar a un fisioterapeuta”.

La prueba consiste en sentarse en una silla estable, cruzar los brazos sobre los hombros y levantarse por completo, repitiendo el movimiento cinco veces lo más rápido posible y sin usar las manos. El resultado, medido en segundos, puede compararse con referencias por edad proporcionadas por la Academy of Neurologic Physical Therapy.

Si el test resulta demasiado sencillo o complicado, puede repetirse durante 30 segundos y confrontar los resultados con las recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

La capacidad de incorporarse sin ayuda refleja el mantenimiento de la fuerza muscular necesaria para desenvolverse con independencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Prensión manual, referencia de fortaleza global

Medir la fuerza de prensión manual permite estimar la fortaleza total del cuerpo y el riesgo de discapacidad. Aunque parezca un aspecto menor, National Geographic destaca que esta habilidad resulta esencial para la seguridad en tareas diarias y la autonomía.

Una disminución de 5 kilogramos en la fuerza de prensión se relaciona con mayor riesgo de enfermedad cardiovascular.

La medición se realiza con un dinamómetro de mano, habitual en fisioterapia, aunque existen modelos económicos para el hogar. Según la Foundation for the National Institutes of Health Sarcopenia Project, valores inferiores a 26 kilogramos en hombres y 16 kilogramos en mujeres indican un riesgo elevado de discapacidad, hospitalización y mortalidad.

La fuerza de la mano es un indicador fiable del estado general del sistema muscular y de la capacidad para realizar actividades cotidianas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Equilibrio unipodal, esencial para evitar caídas

El equilibrio suele subestimarse en el envejecimiento, aunque cumple una función relevante en la independencia física. Culbertson explicó en National Geographic que al dar cada paso permanecemos brevemente sobre un solo pie, ejercicio que se vuelve más difícil con la edad y cuya pérdida incrementa el riesgo de caídas y dependencia.

Para evaluar el equilibrio en casa, se recomienda situarse cerca de una superficie segura y cronometrar el tiempo durante el cual se mantiene una pierna levantada algunos centímetros sin apoyo. Morin advirtió que resistir menos de 5 segundos en personas mayores supone un mayor riesgo de caídas.

En adultos de 40 años, lo habitual es alcanzar 42 segundos como mínimo. Con los ojos cerrados, el promedio para esa edad desciende a 13 segundos. Practicar ejercicios de equilibrio unos minutos por semana contribuye a preservar esta capacidad con el tiempo.

Mantenerse sobre un solo pie revela el grado de estabilidad corporal y ayuda a prevenir accidentes dentro y fuera del hogar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Capacidad cardiovascular (VO₂ máx): señal de la salud interna

La quinta prueba se centra en la capacidad cardiovascular, medida a través del VO₂ máx, que refleja la cantidad máxima de oxígeno que el cuerpo puede utilizar durante un esfuerzo intenso. Este indicador revela la condición cardiorrespiratoria y, según National Geographic, está inversamente relacionado con el riesgo de mortalidad por enfermedades cardiovasculares.

Aunque la medición precisa se realiza en laboratorios, actualmente diversos dispositivos electrónicos —relojes inteligentes y anillos de actividad— proporcionan estimaciones útiles mediante el registro de la frecuencia cardíaca y el desempeño durante el ejercicio.

Más que un valor aislado, interesa la tendencia: una disminución sostenida puede advertir retroceso en la capacidad, mientras que valores estables o ascendentes reflejan una buena rutina de ejercicio y salud cardiovascular.

El consumo máximo de oxígeno refleja el funcionamiento del corazón y los pulmones, proporcionando información clave sobre la resistencia física y el pronóstico vital (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las cinco pruebas mencionadas constituyen instrumentos de control y no reemplazan el diagnóstico clínico, pero practicarlas de manera periódica puede permitir la detección precoz de cambios relevantes antes de que aparezcan problemas de salud.

National Geographic recomienda consultar con especialistas sanitarios ante cualquier señal persistente de deterioro físico.

Mantener actividades aeróbicas frecuentes, como ciclismo, natación, correr o caminar rápido, contribuye a optimizar la capacidad cardiovascular y conservar la vitalidad en el proceso de envejecimiento.