Una mujer de Córdoba fue detenida tras intentar envenenar el mate de un compañero de trabajo

Una mujer es filmada vertiendo una sustancia en el termo de un compañero de trabajo en una carnicería de Corral de Bustos, Córdoba, en un presunto intento de envenenamiento. (La Capital)

En la localidad cordobesa de Corral de Bustos, a casi 200 kilómetros de Rosario, un hecho insólito sacudió la rutina de una carnicería cuando una empleada de 46 años intentó envenenar a un compañero tras una fuerte discusión laboral.

El incidente, ocurrido el pasado viernes, fue registrado por las cámaras de seguridad del local y derivó en la detención inmediata de la sospechosa por parte de la justicia de Córdoba.

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La tensión en el ámbito laboral puede escalar, pero rara vez toma la forma de un atentado contra la vida de un colega. Según los registros de video, la mujer aprovechó un momento en el que se encontraba sola en la cocina del comercio para introducir una pastilla de raticida en el termo de agua caliente de su compañero. La secuencia muestra también cómo intenta disimular su accionar: se desplaza entre las bateas con pollos y bate el recipiente para mezclar el veneno con el agua, antes de regresar a sus tareas habituales.

La víctima, ajena al peligro, se preparó un mate sin notar ninguna alteración en el sabor ni en el aspecto de la bebida. Poco después de ingerir varios sorbos, comenzó a experimentar mareos, náuseas, vómitos y diarrea, por lo que debió solicitar ayuda médica de urgencia. El hombre fue trasladado a un sanatorio cercano, donde se le diagnosticó un cuadro de intoxicación severa. Los médicos consultaron sobre sus últimas comidas y bebidas, ya que los síntomas se presentaron de manera repentina.

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El propietario de la carnicería, Facundo, declaró que el envenenamiento no afectó la carne del local: “El envenenamiento fue en el agua caliente, pero no tocó la carne. La Municipalidad controló la carne”. Asimismo, aclaró que no existieron episodios previos de violencia ni acoso entre los empleados y que la mujer ya no integra el equipo de trabajo.

De acuerdo a lo informado por el portal del diario La Capital, las sospechas sobre la autora del hecho surgieron a raíz de los extraños movimientos detectados por un compañero en las cámaras de seguridad. La evidencia fílmica permitió identificar el momento exacto en que la mujer manipula el termo del afectado y coloca el supuesto veneno.

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La policía de Córdoba actuó de inmediato y, tras recibir la denuncia de la dueña del local, dispuso un operativo que culminó con el allanamiento del domicilio de la sospechosa, ubicado en calle Ecuador al 950.

En el procedimiento policial se secuestraron un teléfono celular y una sustancia compatible con veneno para ratas, ambos elementos incorporados a la causa para ser sometidos a pericias químicas. La investigación quedó a cargo de la División Investigaciones Criminales de la Policía de Córdoba, mientras que la Fiscalía de Instrucción de Corral de Bustos ordenó la detención preventiva de la mujer.

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La Policía detuvo a la mujer

El informe médico elaborado tras la urgencia confirmó la presencia de raticidas en el organismo del afectado, lo que motivó a la justicia a requisar tanto el termo como el mate para realizar análisis exhaustivos. La rápida intervención médica permitió estabilizar a la víctima, que se recupera favorablemente aunque continúa bajo seguimiento.

La imputada fue detenida bajo la figura de “lesiones leves calificadas en grado de tentativa por envenenamiento”. Según fuentes judiciales, la gravedad de la acusación podría variar en función de los resultados de las pruebas técnicas solicitadas, que aún se encuentran en curso. La ayudante fiscal María Emilia Rabaglio explicó que la carátula podría modificarse dependiendo de lo que determinen los informes periciales.

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Aunque las cámaras de seguridad registran el accionar completo de la sospechosa, la actual imputación no contempla el cargo de intento de homicidio, lo que habilita la posibilidad de excarcelación. Sin embargo, la fiscalía continúa reuniendo pruebas y aguarda los resultados de los análisis para determinar si corresponde elevar la causa a un delito mayor.

El incidente generó preocupación entre los habitantes de Corral de Bustos y reabrió el debate sobre la seguridad y el clima laboral en los pequeños comercios de la región. La Municipalidad, por su parte, inspeccionó el local y descartó cualquier riesgo para la salud pública, confirmando que la carne no fue contaminada.

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El propietario del comercio El Señor de los Novillos remarcó que nunca se habían registrado incidentes previos de violencia o acoso entre los empleados. “Esta chica cometió esta locura, no sabemos por qué ni cómo. Ya no trabaja acá”, declaró Facundo, expresando la perplejidad del entorno ante lo ocurrido.

Frente a lo sucedido, las autoridades instaron a los comerciantes a reforzar las medidas de seguridad y a fomentar el diálogo interno para evitar que las diferencias personales puedan derivar en hechos de violencia. La justicia local continúa investigando los motivos que llevaron a la imputada a ejecutar un acto que, de no haber sido detectado a tiempo, pudo tener consecuencias fatales.

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El caso sigue su curso y la Fiscalía aguarda los resultados de las pericias pendientes para definir el futuro procesal de la acusada, mientras la víctima permanece bajo observación médica, recuperándose de la intoxicación sufrida.