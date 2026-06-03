La famosa actriz que ingresó a Gran Hermano: triunfó en los 90, fue novia de Fito Páez y se reinventó como remisera

La actriz entró como reemplazo del lugar que dejó vacante Gladys La Bomba Tucumana cuando renunció al reality (Video: Gran Hermano Generación Dorada/ Telefe)

La llegada de Alejandra Majluf a Gran Hermano: Generación Dorada se produjo tras la salida de Gladys La Bomba Tucumana, generando entusiasmo y sorpresa tanto dentro de la casa como entre los seguidores del programa. El ingreso de la actriz, reconocida por su trayectoria en televisión, cine y teatro, marcó un nuevo capítulo en el reality de Telefe.

Majluf, nacida en Buenos Aires y con una carrera iniciada en la pantalla chica desde joven, fue recibida en la casa con abrazos y muestras de cariño, sobre todo de Andrea del Boca y Yanina Zilli. El reencuentro fue tan emotivo que algunos tardaron en reconocerla por su cambio de look y el misterio que rodeó su presentación.

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La actriz expresó su motivación antes de cruzar la puerta: “Aprendí un montón y quiero seguir aprendiendo, y Gran Hermano me parece un laboratorio interesante”, declaró en su presentación. Este comentario delineó el espíritu con el que asume el desafío de convivir bajo la mirada del público.

El ingreso de Alejandra Majluf a la casa de Gran Hermano: Generación Dorada (GH, Telefe)

La entrada de Alejandra Majluf a Gran Hermano: Generación Dorada fue consecuencia directa de la renuncia voluntaria de la intérprete de “La pollera amarilla”. La producción eligió a la actriz para ocupar ese lugar, apostando por su experiencia y su capacidad para aportar una impronta distinta al juego en una etapa avanzada del concurso.

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Alejandra Majluf cuenta con una extensa trayectoria que abarca desde ciclos infantiles en Canal 7 hasta recordados papeles en ficciones como Clave de sol y, sobre todo, su personaje de La Colada en Fax, el ciclo conducido por Nicolás Repetto. Su estilo irreverente y fresco fue considerado pionero en una televisión que, por entonces, era mucho más rígida.

El recibimiento de los participantes, especialmente el de Andrea del Boca, se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche. Del Boca describió la relación que las une: “Nos conocemos de cruzarnos en pasillos o comedores del canal. Nunca tuvimos el placer de trabajar juntas, siempre nos quedó pendiente”.

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El abrazo de Alejandra Majluf con Andrea del Boca

Majluf, entre risas, confesó: “Yo siempre quise ser ella”, dejando ver la admiración y la cuota de humor que caracteriza su vínculo. De Brito había anticipado en febrero que la actriz estaba en la lista de suplentes principales en caso de que hubiera abandonos, señalando: “Tiene contrato firmado, fotos hechas y cláusula de confidencialidad”.

Durante los años 90, Majluf se consolidó como una figura de referencia en la televisión argentina, participando en programas como Tato de América, Verano del 98, Casi ángeles y Esperanza mía. En el cine, su trabajo abarca títulos como Ay, Juancito, Interior, Eva y Lola, Cruzadas y Delicia.

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La artista también vivió en Madrid durante una década, donde gestionó un espacio cultural y dio clases de actuación. Ya de regreso en Argentina, en plena pandemia, creó el personaje de “La Chofera”, con el que realizó entrevistas en redes sociales mientras trabajaba de remisera.

Yanina Zilli celebró la entrada de la actriz

El ingreso de Majluf se produjo en un contexto de competencia avanzada, lo que sorprendió por la calidez con que fue recibida por el resto de los concursantes. “¡Qué lindo tenerte acá!”, fue la frase que le dedicó Zilli, mientras ambas coincidían en que tiene el mismo peluquero.

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Además de su trabajo delante de cámaras, su vida personal tuvo momentos vinculados a figuras de la música y el espectáculo. En una entrevista recordó, entre risas, un romance con Fito Páez: “Me dejó por Cecilia Roth. ¡Todavía lo estoy esperando!”, bromeó.

La propia Majluf definió su actitud ante este nuevo reto: “En mi vida he hecho de todo y siempre aprendí algo nuevo”. Considera su paso por Gran Hermano como una oportunidad para sumar experiencias y mostrarse ante una nueva generación, distinta a la que la vio brillar en la década del 90.

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